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Собачий вальс. Как в городах-организаторах ЧМ решают проблему бродячих псов



РИА "Новости", 26 января 2018 года, в сокращении
В различных СМИ публикуется информация о том, что в городах-организаторах ЧМ-2018 по футболу якобы готовятся к массовой "зачистке" бездомных собак. По словам общественников, они нашли тендеры с баснословными суммами на отлов и умерщвление собак и уже готовят документы в суд. Региональные и федеральные власти все это опровергают. РИА Новости разбиралось в подоплеке этой истории.

Нереальные суммы
Зоозащитница Екатерина Дмитриева первой обратила внимание на то, что власти некоторых городов-организаторов чемпионата мира по футболу провели тендеры по отлову, содержанию и умерщвлению безнадзорных собак на 2018 год. По ее словам, суммы контрактов варьируются от нескольких сотен тысяч до миллионов рублей. Дмитриева подготовила петиции, организовала группы единомышленников в Сети с требованием аннулировать контракты. Ряд СМИ подхватил эту информацию, не обошли ее стороной и зарубежные медиа. "На сайте госзакупок я нашла тендеры по городам, всего на 110 миллионов рублей. Закупки проходили с сентября по декабрь. В январе объявлены новые тендеры. Сколько их всего — неизвестно. Мы знаем, что есть такая негласная "традиция" — проводить зачистку городов перед фестивалями, чемпионатами, и такое повторяется постоянно. Возможно, прямой взаимосвязи между тендерами и чемпионатом мира нет. Просто ЧМ — единственная возможность для зоозащитников достучаться до властей и привлечь внимание к проблеме содержания животных", — говорит Дмитриева.
Она приводит в пример тендер в Екатеринбурге на 32 миллиона рублей — это самая большая цена контракта в ее списке. Зоозащитница не отрицает, что не разбиралась в бюджетном законодательстве и не знает, как заключались контракты в интересующих ее городах ранее. Например, согласно сопроводительной документации по тендеру в Екатеринбурге, деньги планируется потратить на отлов, содержание и эвтаназию бездомных животных. Речь идет о 4500 четвероногих.

"Мы никого не отстреливаем"
Зоозащитники также обращают внимание на Волгоград, где зачистка бездомных собак и кошек якобы уже началась. Некоторые из неравнодушных даже распространили фото некой волгоградской свалки, где лежит груда трупов животных. В действительности же снимок сделан в 2012 году, причем в совершенно другом регионе. Директор местного благотворительного фонда защиты животных "Дино" Анжела Макарова рассказывает, что практика отстрела — давняя. "Животных должны отлавливать, содержать 10 суток и потом усыплять — а это дополнительные расходы, поэтому "колбасят" всех на месте. Люди звонят, жалуются. Любые наши попытки это остановить ничего не давали, никаких результатов. Ситуация с годами не меняется", — утверждает она. Однако компания "Горпитомник", которая получила госзаказ на содержание беспризорных собак, опровергает подобную информацию. Руководитель Константин Епифанов утверждает, что его сотрудники работают только по заявлениям граждан и никого не отстреливают. "На каждую отловленную собаку есть конкретное заявление. Убивать на месте мы не имеем права. Этим может заниматься станция по борьбе с болезнями животных и только при эпидемии. Но известно, что в городе есть догхантеры. Периодически нам поступают сообщения, что кто-то раскидывает таблетки на периферии города", — уточнил он.
По информации мэрии Волгограда в 2017 году "Горпитомник" получил 7,8 миллиона рублей, в 2018-м действительно выделяют чуть больше — 8,9 миллиона. Дополнительные средства руководство предприятия потратит на увеличение количества вольеров — со 100 до 250 мест, а также купит еще одну спецмашину для отлова.

Реакция властей
На сигналы зоозащитников о возможных отстрелах собак отреагировал депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он рассказал РИА Новости, что все сообщения от организаций и неравнодушных граждан направил в Министерство спорта, поскольку это ведомство связано с организацией чемпионата по футболу. По информации пресс-службы Министерства спорта, проблема бездомных животных в городах-организаторах ЧМ-2018 рассматривалась в Администрации президента. Региональным властям, Минприроды России и Минздраву России поручили "избегать мер, которые могут быть расценены как жестокое обращение с животными".
Помимо этого, вице-премьер Виталий Мутко призвал руководителей регионов, принимающих матчи чемпионата мира, заниматься регулированием численности безнадзорных животных гуманными методами. В частности, речь идет о строительстве пунктов передержки для животных, отловленных с территорий, прилегающих к стадионам, а также в местах проведения массовых мероприятий в рамках чемпионата.
Полный текст https://ria.ru/society/20180126/1513327682.html

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