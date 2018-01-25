|Телеком
|26.01.2018 10:31
Speedtest подтвердил - у «МегаФона» в России самый быстрый интернет
По результатам тестов скорости, проведенных российскими пользователями с помощью приложения Speedtest от компании Ookla, «МегаФон» стал оператором с наилучшим мобильным интернетом 4G, заняв первую позицию по скорости загрузки данных на устройство - 25,04 Мбит/с. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба оператора.
«Мы с удовольствием признаем, что у «МегаФона» самая быстрая мобильная сеть в России, на основе нашего анализа тестов скоростей, которые делали сами пользователи. Эта награда является свидетельством исключительной производительности «МегаФона», – отметил исполнительный вице-президент Ookla Джейми Стивен.
В исследовании по России были проанализировано данные более 7 500 000 тестов скорости через сети всех операторов с 1 500 000 устройств с поддержкой LTE.
В сети волгоградского «МегаФона» количество мобильных устройств с поддержкой 4G за год к концу 3 квартала 2017-го года выросло в 1,5 раза. Ежемесячный средний трафик на одного интернет-пользователя в третьем квартале составляет 6,25 ГБ и вырос за год на 23%.
По данным Роскомнадзора, с начала 2017 года количество базовых станций, использующих технологию 4G/LTE, в России увеличилось на 45%. «МегаФон» лидирует как по числу базовых станций стандарта 4G/LTE (более 60 000), так и по числу действующих станций всех сетей (более 200 000). Компания продолжает внедрять и сеть LTE-Advanced, обеспечивающую скорость передачи данных до 300 Мбит/с. Сегодня она представлена в 38 регионах страны.
«Объем потребляемого трафика стремительно растет, российские пользователи становятся все более требовательными к скорости интернета на своем смартфоне. Российский рынок мобильной передачи данных – один из самых развитых в мире, и это, в том числе, заслуга «МегаФона». Мы рады, что нас оценили миллионы людей, которые ежедневно используют Speedtest. Спасибо за доверие, мы двигаемся дальше. Сегодня мы предлагаем сервисы и тарифы, которые основаны на собственных предпочтениях абонентов и наш быстрый мобильный интернет позволяет использовать все преимущества и потенциал цифровых возможностей", – комментирует директор волгоградского отделения компании «МегаФон» Кирилл Давыдов.
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2 февраля мы отпразднуем 75-ю годовщину победы под Сталинградом. Сколько сегодня осталось живых очевидцев тех событий...
Интерес региональных СМИ к первому лицу субъекта всегда был и есть. И это нормально, когда деятельность губернатора «просвечивается»,...
|Происшествия
|26.01.2018 11:29
Житель Свердловской области, подозреваемый в разбойном нападении и торговле наркотиками, был пойман волгоградскими полицейскими. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе ГУ МВД России по региону, находящегося в федеральном розыске 23-летнего молодого человека задержали на съемной квартире в Красноармейском районе. При обыске у него изъяли несколько свертков с приготовленным к продаже N-метилэфедроном. Теперь, взятому под стражу наркоторговцу, грозит до 20 лет тюрьмы.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|26.01.2018 11:22
Личные вещи, бытовые предметы и оружие экипажа бронекатера БК-31 представят на специальной экспозиции в музее "Россия. Моя история" в дни празднования юбилея победы в Сталинградской битве. Об этом ИА "Высота 102" рассказала директор военно-исторического музея "Наследие" Маргарита Миронова. Она сообщила, что выставка откроется уже в ближайшие дни и продлится около месяца. Сам бронекатер, доставленный к музею, пробудет там до 5 февраля, а затем вернется на судоремонтный завод. С катера уже сняли тент, чтобы жители и гости города-героя смогли вблизи увидеть этого участника Сталинградской битвы. Напомним, БК-31 был поднят со дна Волги в ноябре прошлого года. Известно, что свой...
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|Расследования
|26.01.2018 11:10
Уголовное дело двоих жителей Волжского - отца и сына, обвиняемых в продаже контрафактной водки, передано в суд. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Мужчин обвиняют в том, что они под видом водки известной торговой марки перевозили купленную в Казахстане спиртосодержащую жидкость. В мае прошлого года их задержали, когда они везли в грузовике 1 200 бутылок алкоголя без акцизных марок. Стоимость изъятой партии составила более 160 тысяч рублей. Как заявили мужчины, они купили водку для собственного употребления. Теперь им грозит до 6 лет тюрьмы.
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|Общество
|26.01.2018 11:07
Проблеме спасения земли от овощеводов-варваров было посвящено первое в этом году заседание экологического совета при Волгоградской областной думе. И хотя на дворе только январь и до весенних работ еще далеко, главный вопрос - соблюдения природоохранного законодательства в сфере использования сельскохозяйственных земель для выращивания овощей – никогда не сходил с повестки дня экосовета. О том, какие страсти кипели на заседании – в материале ИА «Высота 102». Каждый метр овощных плантаций - помойка Ирина Соловьева, вице-спикер регионального парламента, председатель экосовета при Волгоградской...
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|Расследования
|26.01.2018 10:16
Вынесен приговор в отношении волжанина, «заминировавшего» станцию скорой медицинской помощи. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжского городского суда, в ноябре 2017 года волжанин, работавший здесь санитаром, находясь в отпуске в городе Ахтубинск Астраханской области, решил «пошутить» и позвонил с мобильного телефона на стационарный телефон станции скорой медицинской помощи Волжского, сообщив, что учреждение заминировано. После проверки станции правоохранителями выяснилось, что никаких взрывоопасных предметов там нет. "Шутника" быстро вычислили. В ходе судебного разбирательства подсудимый вину признал полностью, уголовное дело было рассмотрено судом в особом порядке. Приговором суда мужчина признан виновным по ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся...
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|Происшествия
|26.01.2018 09:49
В Волгоградской области ищут водителя-участника смертельного ДТП в Суровикинском районе. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Авария произошла на 28 километре автодороги “Волгоград - Каменск-Шахтинский– Майоровский” накануне вечером. Неизвестный водитель сбил 57-летнего пешехода. От полученных травм пострадавший позже умер в больнице. Сообщается, что мужчина шел по краю проезжей части навстречу движущемуся транспорту. Сейчас полицейские ищут водителя-беглеца и сам автомобиль. Известно, что у машины есть характерные повреждения передней части. Всех очевидцев ДТП, а также тех, кто видел машины с подобными повреждениями просят сообщить об этом по телефону 02, или позвонить в дежурную часть ОМВД...
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|Происшествия
|26.01.2018 08:54
Полицейские задержали в Волгограде 53-летнего неработающего жителя Воронежа, который продавал под видом монет 18 века из золота и серебра их высококачественные дешевые копии. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, с заявлением о мошенничестве в полицию обратились двое жителей Волгограда. Мужчины сообщили, что на улице к ним подошел неизвестный мужчина с предложением купить фамильные драгоценности. В первом случае - шесть золотых монет. Житель Кировского района отдал за них 18 тысяч рублей, а на следующий день узнал у ювелира, что его обманули. 50-летний житель Краснооктябрьского района купил у мошенника за 5 тысяч рублей...
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|Расследования
|26.01.2018 07:49
Государственный аэроклуб через арбитражный суд Волгоградской области пытается вернуть земли, которые, по версии учреждения, незаконно перешли в частное владение. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные регионального арбитража, ГАУ «Авиационно-спортивный клуб «Юный ястреб» обратилось с иском к автономной некоммерческой организации «Ястреб» о восстановлении первоначальных границ спорной территории, расположенной неподалеку от поселка Средняя Ахтуба. 218 гектаров государственной земли Волгоградский аэроклуб имени Хользунова получил в бессрочное пользование под аэродром еще в 1995 году. В 2003 году правопреемником этой организации стала госструктура...
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|Газетный киоск
|25.01.2018 20:11
«Аргументы Недели. Волгоград», 24 января 2018. Информагентство «Высота 102» опубликовало статью своего главного редактора Сергея Трофимова «Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров как «кость в горле» для тех, кому он перекрыл доходы». Материал вызвал активные отклики самого разного плана, и это закономерно: в нашем менталитете принято личную удовлетворенность или неудовлетворенность своим положением, своей жизнью связывать с руководителем страны, города, региона. И интерес к первому лицу всегда повышенный. Инфраструктурные изменения, которым подвергся Волгоград в последние годы, чаще критикуют, чем хвалят. Но единственное, в чем сходятся почти все комментаторы, - дороги города действительно стали лучше. В целом волгоградцы отмечают, что...
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|Общество
|25.01.2018 20:02
Волгоградский еврейский общинный центр в канун Международного дня памяти жертв Холокоста проведет в центре Волгограда «акцию гражданской солидарности». Как сообщили ИА «Высота 102» в общинном центре, она пройдет 26 января на перекрестке проспекта Ленина и улицы Комсомольской. В течение 15 минут по обеим сторонам Комсомольского сквера будут стоять участники пикета с плакатами, на которых будут обозначены места массовой гибели людей, количество жертв Холокоста, перечислены известные нацистские лагеря смерти и пр. Справка. Международный день памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января. Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада,...
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|Аналитика
|25.01.2018 20:00
Смотрите сегодня в программе: МУП «Метроэлектротранс» ищет желающих заняться технической системой безопасности волгоградского метротрама. Не дожидаясь теплого сезона: Экологический совет при Волгоградской областной думе встал на защиту малых рек от овощеводов - варваров. Сначала адаптация, потом - права на собственность: в Советском районе Волгограда готов первый в регионе многоквартирный дом для детей-сирот, построенный за счет средств областного бюджета. Решат присяжные: в Волгограде начались судебные слушания по делу банды, обвиняемой в серии дерзких разбойных нападений. Юбилей: генерал-майор милиции в отставке Борис Павлович Смагоринский принимает поздравления с 70-летием. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно,...
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|Происшествия
|25.01.2018 19:22
Жителя Волгограда, подозреваемого в незаконной охоте на косулю и кабана, задержали инспекторы областного комитета природных ресурсов в пойменной части Ленинского района. Как сообщил ИА "Высота 102" заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Валентин Сердюков, внедорожник "Opel", которым управлял житель Волгограда, был остановлен для проверки. В салоне и багажнике автомобиля были обнаружены части кабана, косули, оружие, боеприпасы, а также собаки охотничьих пород. Водитель не смог предъявить документы на право охоты. Сотрудники комитета совместно с полицейскими установили точное место, где был произведен отстрел животных, а также место, где разделывали туши. ...
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|Выборы
|25.01.2018 19:21
Сегодня избирком Волгоградской области признал изъятые полицией из оборота предвыборные агитационные материалы незаконными. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе избирательной комиссии, подпольные агитки в ходе нынешней предвыборной президентской кампании выявлены впервые. Первый баннер был наклеен на рекламный щит, размещенный на пересечении проспекта Ленина и улицы Краснознаменской возле кафе «Конфетки-бараночки». Обращение с просьбой рассмотреть печатные материалы поступили в облизбирком из отдела полиции №4 УМВД России по Волгограду. Рабочая группа комиссии по информационным спорам установила, что данная агитка направлена против кандидата в...
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|Общество
|25.01.2018 16:33
С 23.00 25 января по 6.00 26 января будет закрыто движение автотранспортных средств по улице Первомайская (от шоссе Авиаторов до ул. Военный городок-22) в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, автодорога будет перекрыта в связи с проведением работ по строительству железнодорожной ветки Гумрак-Аэропорт. Напомним, строительство ведется в рамках подготовки города к ЧМ-2018. Планируется, что новая железнодорожная ветка длиной 1,2 км будет проложена от станции Гумрак до международного аэропорта Волгограда. Строительство участка позволит организовать пассажирское сообщение между центральным вокзалом Волгограда и аэропортом. Путешественники, а также гости и участники соревнований чемпионата мира по футболу, который...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|25.01.2018 15:15
Четыре самолета армейской авиации провели сегодня днем воздушную рекогносцировку неба над Волгоградом. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе Южного военного округа. Как стало известно информагентству от источников в военном ведомстве, первые тренировочные полеты участников парада в честь 75-ой годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом пройдут завтра в 11 и 16 часов. Планируется, что 2 февраля в воздушном строю над городом-героем пройдут около полусотни самолетов и вертолетов. В пятницу утром на территории 20-ой мотострелковой бригады состоится и первая настоящая репетиция пеших участников парада. Представители гарнизонов Южного военного округа уже приехали в Волгоград из Ростова-на-Дону, Астрахани, Камышина и других городов. ...
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