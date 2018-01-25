Speedtest подтвердил - у «МегаФона» в России самый быстрый интернет









По результатам тестов скорости, проведенных российскими пользователями с помощью приложения Speedtest от компании Ookla, «МегаФон» стал оператором с наилучшим мобильным интернетом 4G, заняв первую позицию по скорости загрузки данных на устройство - 25,04 Мбит/с. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба оператора.

«Мы с удовольствием признаем, что у «МегаФона» самая быстрая мобильная сеть в России, на основе нашего анализа тестов скоростей, которые делали сами пользователи. Эта награда является свидетельством исключительной производительности «МегаФона», – отметил исполнительный вице-президент Ookla Джейми Стивен.

В исследовании по России были проанализировано данные более 7 500 000 тестов скорости через сети всех операторов с 1 500 000 устройств с поддержкой LTE.

В сети волгоградского «МегаФона» количество мобильных устройств с поддержкой 4G за год к концу 3 квартала 2017-го года выросло в 1,5 раза. Ежемесячный средний трафик на одного интернет-пользователя в третьем квартале составляет 6,25 ГБ и вырос за год на 23%.

По данным Роскомнадзора, с начала 2017 года количество базовых станций, использующих технологию 4G/LTE, в России увеличилось на 45%. «МегаФон» лидирует как по числу базовых станций стандарта 4G/LTE (более 60 000), так и по числу действующих станций всех сетей (более 200 000). Компания продолжает внедрять и сеть LTE-Advanced, обеспечивающую скорость передачи данных до 300 Мбит/с. Сегодня она представлена в 38 регионах страны.

«Объем потребляемого трафика стремительно растет, российские пользователи становятся все более требовательными к скорости интернета на своем смартфоне. Российский рынок мобильной передачи данных – один из самых развитых в мире, и это, в том числе, заслуга «МегаФона». Мы рады, что нас оценили миллионы людей, которые ежедневно используют Speedtest. Спасибо за доверие, мы двигаемся дальше. Сегодня мы предлагаем сервисы и тарифы, которые основаны на собственных предпочтениях абонентов и наш быстрый мобильный интернет позволяет использовать все преимущества и потенциал цифровых возможностей", ­– комментирует директор волгоградского отделения компании «МегаФон» Кирилл Давыдов.