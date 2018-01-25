В Волжском шутник-санитар наказан за «минирование» станции скорой помощи

Вынесен приговор в отношении волжанина, «заминировавшего» станцию скорой медицинской помощи. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжского городского суда, в ноябре 2017 года волжанин, работавший здесь санитаром, находясь в отпуске в городе Ахтубинск Астраханской области, решил «пошутить» и позвонил с мобильного телефона на стационарный телефон станции скорой медицинской помощи Волжского, сообщив, что учреждение заминировано. После проверки станции правоохранителями выяснилось, что никаких взрывоопасных предметов там нет. "Шутника" быстро вычислили. В ходе судебного разбирательства подсудимый вину признал полностью, уголовное дело было рассмотрено судом в особом порядке.

Приговором суда мужчина признан виновным по ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий). Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с возложением следующих запретов и ограничений: не выезжать за пределы города Волжского, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, не менять постоянного места жительства без согласия инспекции. Приговор суда не вступил в законную силу.



