Сбежавшего с места смертельного ДТП водителя ищут в Волгоградской области

Личные вещи, бытовые предметы и оружие экипажа бронекатера БК-31 представят на специальной экспозиции в музее "Россия. Моя история" в дни празднования юбилея победы в Сталинградской битве. Об этом ИА "Высота 102" рассказала директор военно-исторического музея "Наследие" Маргарита Миронова. Она сообщила, что выставка откроется уже в ближайшие дни и продлится около месяца. Сам бронекатер, доставленный к музею, пробудет там до 5 февраля, а затем вернется на судоремонтный завод. С катера уже сняли тент, чтобы жители и гости города-героя смогли вблизи увидеть этого участника Сталинградской битвы. Напомним, БК-31 был поднят со дна Волги в ноябре прошлого года. Известно, что свой...