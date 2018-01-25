







Полицейские задержали в Волгограде 53-летнего неработающего жителя Воронежа, который продавал под видом монет 18 века из золота и серебра их высококачественные дешевые копии. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, с заявлением о мошенничестве в полицию обратились двое жителей Волгограда. Мужчины сообщили, что на улице к ним подошел неизвестный мужчина с предложением купить фамильные драгоценности. В первом случае - шесть золотых монет. Житель Кировского района отдал за них 18 тысяч рублей, а на следующий день узнал у ювелира, что его обманули. 50-летний житель Краснооктябрьского района купил у мошенника за 5 тысяч рублей якобы монеты из серебра конца 18 века. Подозреваемый сознался в содеянном. Он рассказал полицейским, что копии монет из сплава металла, которые не представляют никакой исторической ценности, купил на одном из рынков в Москве. Возбуждено уголовное дело.



