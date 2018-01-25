Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Общество
 25.01.2018 20:02

В Волгограде на пикете почтут память жертв Холокоста

Волгоградский еврейский общинный центр в канун Международного дня памяти жертв Холокоста проведет в центре Волгограда «акцию гражданской солидарности». Как сообщили ИА «Высота 102» в общинном центре, она пройдет 26 января на перекрестке проспекта Ленина и улицы Комсомольской. В течение 15 минут по обеим сторонам Комсомольского сквера будут стоять участники пикета с плакатами, на которых будут обозначены места массовой гибели людей, количество жертв Холокоста, перечислены известные нацистские лагеря смерти и пр.  
Справка. Международный день памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января. Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, Украина, США, а их соавторами — еще более 90 государств. Дата памятного дня была выбрана не случайно. 27 января 1945 года советские войска на территории Польши освободили крупнейший нацистский лагерь смерти "Освенцим". В нем, по разным оценкам, погибли от 1,5 до 4 миллионов человек. В документах Нюрнбергского трибунала сказано, что погибло 2,8 миллиона человек, 90% из которых были евреи

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Реклама
           
 
 
Главные новости недели

В Волгоградской области суд потребовал снести дачные дома с территории аэродромаВ Волгограде завод «Красный Октябрь» могут остановить ради ЧМ-2018Волгоградская полиция просит помочь в поиске экс-депутата ГосдумыВолгоградский дом литераторов покрылся пыльюНа параде в Волгограде впервые пройдут "Искандеры" и пронесутся "Смерчи"
 
Актуальные интервью и комментарии

Депутат Госдумы от Волгоградской области выберет лучшую в стране патриотическую песню

Программа «Взгляд с Высоты»: Молодые потомки защитников Сталинграда теряют память о войне

Сергей Трофимов: Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров как «кость в горле» для тех, кому он перекрыл теневые доходы

Всероссийский конкурс патриотической песни «От Курильских островов до балтийских берегов» объявила депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко....

2 февраля мы отпразднуем 75-ю годовщину победы под Сталинградом. Сколько сегодня осталось живых очевидцев тех событий...

Интерес региональных СМИ к первому лицу субъекта всегда был и есть. И это нормально, когда деятельность губернатора «просвечивается»,...

Газетный киоск 25.01.2018 20:11

Зеркало для волгоградского героя «Аргументы Недели. Волгоград», 24 января 2018. Информагентство «Высота 102» опубликовало статью своего главного редактора Сергея Трофимова «Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров как «кость в горле» для тех, кому он перекрыл доходы». Материал вызвал активные отклики самого разного плана, и это закономерно: в нашем менталитете принято личную удовлетворенность или неудовлетворенность своим положением, своей жизнью связывать с руководителем страны, города, региона. И интерес к первому лицу всегда повышенный. Инфраструктурные изменения, которым подвергся Волгоград в последние годы, чаще критикуют, чем хвалят. Но единственное, в чем сходятся почти все комментаторы, - дороги города действительно стали лучше. В целом волгоградцы отмечают, что...
Прочитана: 1334 раз
Аналитика 25.01.2018 20:00

Смотрите сегодня в программе: МУП «Метроэлектротранс» ищет желающих заняться технической системой безопасности волгоградского метротрама. Не дожидаясь теплого сезона: Экологический совет при Волгоградской областной думе встал на защиту малых рек от овощеводов - варваров. Сначала адаптация, потом - права на собственность: в Советском районе Волгограда готов первый в регионе многоквартирный дом для детей-сирот, построенный за счет средств областного бюджета. Решат присяжные: в Волгограде начались судебные слушания по делу банды, обвиняемой в серии дерзких разбойных нападений. Юбилей: генерал-майор милиции в отставке Борис Павлович Смагоринский принимает поздравления с 70-летием. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно,...
Прочитана: 5098 раз
Происшествия 25.01.2018 19:22

В Волгоградской области задержали подозреваемого в браконьерстве с тушами косули и кабана Жителя Волгограда, подозреваемого в незаконной охоте на косулю и кабана, задержали инспекторы областного комитета природных ресурсов в пойменной части Ленинского района. Как сообщил ИА "Высота 102" заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Валентин Сердюков, внедорожник "Opel", которым управлял житель Волгограда, был остановлен для проверки. В салоне и багажнике автомобиля были обнаружены части кабана, косули, оружие, боеприпасы, а также собаки охотничьих пород. Водитель не смог предъявить документы на право охоты. Сотрудники комитета совместно с полицейскими установили точное место, где был произведен отстрел животных, а также место, где разделывали туши. ...
Прочитана: 4980 раз
Выборы 25.01.2018 19:21

Сегодня избирком Волгоградской области признал изъятые полицией из оборота предвыборные агитационные материалы незаконными. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе избирательной комиссии, подпольные агитки в ходе нынешней предвыборной президентской кампании выявлены впервые.  Первый баннер был наклеен на рекламный щит, размещенный на пересечении проспекта Ленина и улицы Краснознаменской возле кафе «Конфетки-бараночки». Обращение с просьбой рассмотреть печатные материалы поступили в облизбирком из отдела полиции №4 УМВД России по Волгограду. Рабочая группа комиссии по информационным спорам установила, что данная агитка направлена против кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина....
Прочитана: 982 раз
Общество 25.01.2018 16:33

С 23.00 25 января по 6.00 26 января будет закрыто движение автотранспортных средств по улице Первомайская (от шоссе Авиаторов до ул. Военный городок-22) в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, автодорога будет перекрыта в связи с проведением работ по строительству железнодорожной ветки Гумрак-Аэропорт.   Напомним, строительство ведется в рамках подготовки города к ЧМ-2018. Планируется, что новая железнодорожная ветка длиной 1,2 км будет проложена от станции Гумрак до международного аэропорта Волгограда. Строительство участка позволит организовать пассажирское сообщение между центральным вокзалом Волгограда и аэропортом. Путешественники, а также гости и участники соревнований чемпионата мира по футболу, который...
Прочитана: 9962 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 25.01.2018 15:15

Четыре самолета армейской авиации провели сегодня днем воздушную рекогносцировку неба над Волгоградом. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе Южного военного округа. Как стало известно информагентству от источников в военном ведомстве, первые тренировочные полеты участников парада в честь 75-ой годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом пройдут завтра в 11 и 16 часов. Планируется, что 2 февраля в воздушном строю над городом-героем пройдут около полусотни самолетов и вертолетов. В пятницу утром на территории 20-ой мотострелковой бригады состоится и первая настоящая репетиция пеших участников парада. Представители гарнизонов Южного военного округа уже приехали в Волгоград из Ростова-на-Дону, Астрахани, Камышина и других городов.  ...
Прочитана: 1817 раз
Общество 25.01.2018 14:56

В Волгоградской области родители пожаловались прокурору на произвол заведующей детсадом Родители детей, посещающих детский сад «Малышок» на станции Качалино Иловлинского района Волгоградской области, написали обращение прокурору района Андрею Солохину с просьбой разобраться в ситуации, которая сложилась в детском саду. Копию они направили в редакцию ИА «Высота 102». По словам авторов письма, заведующая учреждением Ниля Радиковна Камалова, депутат Качалинского сельского поселения по многомандатному избирательному округу №13 и член партии «Единая Россия», «превратила детский сад в частную вотчину». Мало того, как рассказывают родители, что к ней невозможно попасть на прием, так как «ее...
Прочитана: 8392 раз
Выборы 25.01.2018 14:13

В Волгоградской области в день выборов президента откроют участки для пациентов, рабочих и арестантов В Волгоградском облизбиркоме утвердили перечень избирательных участков в местах временного пребывания избирателей на территории региона при проведении выборов президента РФ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление ИКВО, они откроются в трех муниципалитетах – в Волжском, Волгограде и Ленинске. Так, в Волжском избирательные участки будут работать на территории городских медучреждений – городской клинической больнице №3, на клинической станции скорой помощи, в областном перинатальном центре №1, в городской детской больнице, в городской клинической больнице №1 им. Фишера, в областном уронефрологическом центре. Также скопление временного пребывания избирателей ожидается на двух промышленных предприятиях региона – АО «Волжский...
Прочитана: 1624 раз
Расследования 25.01.2018 13:40

В Волгоградской области суд над обвиняемым в убийстве 5-летней Сони Четвертновой проходит в закрытом режиме Сегодня к рассмотрению уголовного дела по обвинению Павла Лукьяненко в убийстве 5-летней Сони Четвертновой приступила выездная коллегия областного суда. Как стало известно ИА “Высота 102”, слушания проходят в Калаче-на-Дону в закрытом режиме. Напомним, по версии следствия, 15 сентября прошлого года Лукьяненко, будучи в состоянии сильного опьянения, встретил девочку на улице. Ранее они были знакомы. Соня попросила покатать ее на машине, но мужчина отказался это делать. Захватив с собой еще алкоголя, мужчина  отправился в свой гараж, а девочка пошла за ним. Там он напал на ребенка и, как указано в материалах дела, "совершил насильственные действия сексуального характера"....
Прочитана: 4272 раз
Расследования 25.01.2018 13:28

В Волгограде начался суд над обвиняемыми в серии разбойных нападений на магазины и ломбарды Слушания по делу пяти человек, обвиняемых в серии разбойных нападений на сетевые магазины и ломбарды, сегодня начались в Волгоградском областном суде, передает корреспондент ИА "Высота 102". По данным следствия, в преступную группу входили Георгий Чарквиани, Сергей Корякин, Владимир Раклов, Александр Сарайкин и Дмитрий Садыков. Они с февраля 2015 по июль 2016 года  совершили несколько нападений на ломбарды и магазины сети "Радеж", "Покупочка", "Магнит", а также на простых горожан. По данным следствия, они промышляли в Кировском, Ворошиловском и Центральном районах Волгограда. Считается, что добыча группы составила около четверти миллиона рублей.  ...
Прочитана: 3684 раз
Общество 25.01.2018 13:10

Численность населения Волгоградской области на 1 января 2018 года составила 2 миллиона 520 тысяч 516 человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, в среднем за 2017 год этот показатель был выше – 2 миллиона 527 тысяч 859 человек. При этом на начало этого года численность городского населения составила 1 миллион 939 тысяч 547 человек, сельского – 580 тысяч 969 человек. В среднем за 2017 год, по данным Росстата, в городе проживали 1 миллион 943 тысячи 376 человек, в сельской местности – 584 тысячи 483 человека. Между тем, по данным Волгоградстата, на 1 января 2017 года численность населения...
Прочитана: 2450 раз
Экономика 25.01.2018 12:57

«Сады Придонья» примут участие в «Продэкспо-2018» 25-ая международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2018» пройдет в Москве с 5 по 9 февраля. Выставка организована «Экспоцентром» и проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты России.  Свою продукцию на этом авторитетном мероприятии представит и компания «Сады Придонья». Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, в рамках выставки «Сады Придонья» проведут встречи с партнерами и потенциальными клиентами, а также примут участие сразу в 2-х конкурсах «Продэкспо-2018».   «После 10-летнего перерыва Сады Придонья примут участие в юбилейной выставке Продэкспо-2018, – говорит начальник управления продуктового маркетинга компании «Сады Придонья» Елена Шмакова....
Прочитана: 1107 раз
Общество 25.01.2018 12:12

Кальянную в центре Волгограда закрыли из-за жалоб жильцов Постановлением Центрального района суда Волгограда на 60 суток приостановлена деятельность кальянной "Маракеш", расположенной в подвале жилого дома №6 по улице Советской, сообщает ИА "Высота 102". По информации территориального управления Роспотребнадзора, который и обратился в суд с соответствующим иском, работа курительного клуба приостановлена из-за отсутствия в нем приточно-вытяжной механической вентиляции, что является нарушением санитарно-эпидемиологического законодательства. Отметим, что на работу этой кальянной неоднократно в разные инстанции жаловались жильцы дома. Они просили избавить их от удушливого запаха и громкой музыки, которыми сопровождается работа заведения не только днем, но и ночью.
Прочитана: 2249 раз
Общество 25.01.2018 12:03

В мэрии Волгограда – новый комитет Два отдела администрации Волгограда объединены в комитет документационного обеспечения. Как стало известно ИА "Высота 102", сделано это для усовершенствования работы по подготовке муниципально-правовых актов. Создание нового комитета не повлечет за собой увеличение общей штатной численности администрации города, пояснили в администрации Волгограда. Возглавила новое подразделение Анна Чернова, ранее работавшая начальником отдела по взаимодействию с Волгоградской городской думой. Анне Черновой 36 лет. Замужем, воспитывает дочь. В администрации Волгограда начала работать в 2006 году в должности главного специалиста правового управления. Выпускница ВолГУ по специальности «юриспруденция». Одна из основных задач, поставленных перед Анной Черновой: сокращение сроков подготовки муниципально-правовых актов при...
Прочитана: 10199 раз
Общество 25.01.2018 11:34

В Волгограде заблокировали сайт по продаже краснокнижного филина В Волгограде заблокирован доступ на очередной сайт с предложениями о продаже краснокнижных животных. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, сайт, который содержал предложение о продаже занесенного в Красную книгу РФ филина с указанием цены птицы и контактных телефонов, выявили сотрудниками прокуратуры в ходе мониторинга сети Интернет. Доступ на ресурс был свободным. Согласно действующему законодательству, незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, влекут уголовную ответственность. Надзорное ведомство обратилось в суд с соответствующим иском, который был удовлетворен.
Прочитана: 863 раз


25 января 20:11
Зеркало для волгоградского героя Комментарии11Смотреть фотографии
25 января 20:02
В Волгограде на пикете почтут память жертв Холокоста
25 января 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде построили первый многоквартирный дом для детей-сирот Комментарии4Cмотреть видео
25 января 19:22
В Волгоградской области задержали подозреваемого в браконьерстве с тушами косули и кабана Комментарии5Смотреть фотографии
25 января 19:21
В Волгограде избирком признал незаконными агитматериалы против кандидата в президенты
25 января 16:33
В Волгограде перекроют дорогу из-за строительства ЖД ветки Гумрак-Аэропорт
25 января 15:15
Самолеты армейской авиации разведали небо над Волгоградом Комментарии7
25 января 14:56
В Волгоградской области родители пожаловались прокурору на произвол заведующей детсадом Комментарии32Смотреть фотографии
25 января 14:13
В Волгоградской области в день выборов президента откроют участки для пациентов, рабочих и арестантов Комментарии9Смотреть фотографии
25 января 13:40
В Волгоградской области суд над обвиняемым в убийстве 5-летней Сони Четвертновой проходит в закрытом режимеСмотреть фотографии
25 января 13:28
В Волгограде начался суд над обвиняемыми в серии разбойных нападений на магазины и ломбарды Комментарии5Смотреть фотографии
25 января 13:10
Численность населения Волгоградской области сократилась Комментарии46
25 января 12:57
«Сады Придонья» примут участие в «Продэкспо-2018»Смотреть фотографии
25 января 12:12
Кальянную в центре Волгограда закрыли из-за жалоб жильцов Комментарии14Смотреть фотографии
25 января 12:03
В мэрии Волгограда – новый комитетСмотреть фотографии
25 января 11:34
В Волгограде заблокировали сайт по продаже краснокнижного филина Комментарии1Смотреть фотографии
25 января 10:55
Клиенты ВТБ в Волгоградской области могут оплатить коммунальные услуги без комиссии
25 января 10:51
В Волгоградской области осудили директора стройфирмы за неуплату 18 млн рублей налогов Комментарии4
25 января 10:09
«Умная» реклама от «МегаФона» создает больше возможностей для бизнесаСмотреть фотографии
25 января 09:57
В Волгограде задержали подозреваемого в стрельбе по новому остановочному павильону Комментарии101Смотреть фотографии
Общество
25 января 20:02
В Волгограде на пикете почтут память жертв Холокоста
25 января 16:33
В Волгограде перекроют дорогу из-за строительства ЖД ветки Гумрак-Аэропорт
25 января 14:56
В Волгоградской области родители пожаловались прокурору на произвол заведующей детсадом Комментарии32Смотреть фотографии
25 января 13:10
Численность населения Волгоградской области сократилась Комментарии46
25 января 12:12
Кальянную в центре Волгограда закрыли из-за жалоб жильцов Комментарии14Смотреть фотографии
25 января 12:03
В мэрии Волгограда – новый комитетСмотреть фотографии
25 января 11:34
В Волгограде заблокировали сайт по продаже краснокнижного филина Комментарии1Смотреть фотографии
25 января 08:36
Жителей райцентра Волгоградской области поили аммиачной водой Комментарии8
25 января 07:43
Перевооружением системы безопасности волгоградской подземки заняться некому Комментарии20Смотреть фотографии
24 января 17:51
Жители Волгограда и Камышина в честь юбилея победы под Сталинградом сыграют в хоккей Комментарии4
24 января 17:12
В Волжском жильцы бывшего общежития вернут деньги за новую плитку Комментарии6Смотреть фотографии
24 января 16:56
В Волгограде и окрестностях объявят "войну" камышу Комментарии11Смотреть фотографии
24 января 15:11
Главный судебный пристав Волгоградской области покинул должность Комментарии38Смотреть фотографии
24 января 13:16
В Волжском для инвалидов-колясочников порог собственного дома стал барьером для нормальной жизни Комментарии4
24 января 13:02
Жители Волгоградской области задолжали фонду капремонта более 1 миллиарда рублей Комментарии43
24 января 12:15
В Волгоградской области более половины осужденных отбывают наказание повторно Комментарии5Смотреть фотографии
24 января 11:24
В Волгоградской области выявили нарушения при ликвидации очага АЧС Комментарии6
24 января 10:50
Начало ремонта здания администрации Волгоградской области снова отложили Комментарии23
23 января 17:23
В Волгоградской области суд потребовал снести дачные дома с территории аэродрома Комментарии8Смотреть фотографии
23 января 16:26
Обманутым волгоградцам активисты ОНФ помогли вернуть деньги за навязанную покупку Комментарии15
23 января 15:56
В Волгограде власти района в канун торжеств узнали об антисанитарных условиях жизни ребенка Сталинграда Комментарии18Смотреть фотографии
23 января 14:21
В Волгограде 88-летнему ветерану починили отопление после вмешательства прокуратуры Комментарии17
23 января 11:24
В Волгоградской области обустроят для инвалидов здание, где в годы войны готовили командиров танков Т-34 Комментарии4Смотреть фотографии
23 января 10:50
В список Ростуризма "отелей-спекулянтов" на ЧМ-2018 вошли гостиницы Волгограда Комментарии25Смотреть фотографии
23 января 09:11
На трассе "Москва-Волгоград" из-за антисанитарии закрыли придорожное кафе Комментарии17
23 января 09:10
В Волгоградскую область прибыли 20 вертолетов для подготовки к военному параду Комментарии12
23 января 08:30
Волгоградстат: Денежные доходы населения Волгоградской области падают
23 января 05:04
В Волгоградской области на пост директора фонда капремонта претендуют двое Комментарии23
22 января 18:00
В Волгограде определили победителей акции «Добросовестный плательщик 2017» Комментарии2Смотреть фотографииCмотреть видео
22 января 17:50
Депутата Госдумы от Волгоградской области Ирину Гусеву наградили за «дутую» помощь Комментарии49Смотреть фотографии
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

     

ФИНГРАМОТНОСТЬ

На что имеет право вкладчик?

   Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

Товары для вашего здоровья и безопасности (8442) 27-06-74

    
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
     
День 25 Января, Чт
Волгоград
Пасмурно, температура -1..-3 С, давление 760..762 мм рт.ст., ветер Северо-Восточный, 2 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
25 Января, Чт
1 $ 56.3888 руб.
1 € 69.4484 руб.
1 GBP 79.2037 руб.
1 CHF 59.1822 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
       
       

 

Обсуждают в форуме

В Волгограде задержали подозреваемого в стрельбе по новому остановочному павильонуКомментарии101
В Волгограде завод «Красный Октябрь» могут остановить ради ЧМ-2018Комментарии77
Воспитанники волгоградских ДЮСШ теряют позиции в олимпийских видах спортаКомментарии51
Депутата Госдумы от Волгоградской области Ирину Гусеву наградили за «дутую» помощьКомментарии49
Волгоградский региональный штаб Владимира Путина начнет работу в день Крещения ГосподняКомментарии48
В Волгограде зачищают Сурский сквер для будущего памятника строителямКомментарии47
Численность населения Волгоградской области сократиласьКомментарии46
Сопредседателями штаба президента России в Волгограде стали фермер, промышленник и врачКомментарии44
Жители Волгоградской области задолжали фонду капремонта более 1 миллиарда рублейКомментарии43
Ученые московских вузов запретят летать мошке во время ЧМ-2018 в ВолгоградеКомментарии42
Ночь на Крещение глава Волгоградской области встретил в храме Михайловского районаКомментарии40
Депутат Госдумы от Волгоградской области выберет лучшую в стране патриотическую песнюКомментарии38
Главный судебный пристав Волгоградской области покинул должностьКомментарии38
Волгоградцы все чаще ищут защиты у народных избранниковКомментарии37
В Волгограде на дни матчей ЧМ по футболу закончились места в гостиницахКомментарии36

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: Главк МВД по Волгоградской области реально оценил свои силы накануне ЧМ-2018Комментарии2
Просмотров: 22114
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде опасным камышовым зарослям не дадут дожить до лета-2018Комментарии7
Просмотров: 19098
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области день победы в Сталинградской битве в этом году будет выходнымКомментарии7
Просмотров: 17119
Депутата Госдумы от Волгоградской области Ирину Гусеву наградили за «дутую» помощьКомментарии49
Просмотров: 11930
В Волгограде перекроют дорогу из-за строительства ЖД ветки Гумрак-Аэропорт
Просмотров: 9146
В Волгограде завод «Красный Октябрь» могут остановить ради ЧМ-2018Комментарии77
Просмотров: 8804
Мужчина погиб в тройном ДТП на волгоградском "танцующем" мосту через ВолгуКомментарии30
Просмотров: 8034
«Волжская кузница» переходит под прямое управление собственника
Просмотров: 7440
В ДТП на трассе "Москва-Волгоград" погиб ребенок, еще несколько человек раненыКомментарии5
Просмотров: 6695
В Волгоградской области суд потребовал снести дачные дома с территории аэродромаКомментарии8
Просмотров: 5823

Рекомендуемые к прочтению новости

Депутата Госдумы от Волгоградской области Ирину Гусеву наградили за «дутую» помощьКомментарии49
Рекомендации: +41 / 12-
Волгоградская полиция просит помочь в поиске экс-депутата Госдумы
Рекомендации: +41 / 11-
Гигантский слон забрался на крышу волгоградского циркаКомментарии5
Рекомендации: +40 / 5-
В Волгограде определили победителей акции «Добросовестный плательщик 2017»Комментарии2
Рекомендации: +39 / 2-
В Волгограде противникам капремонта проблемного дома грозит суд
Рекомендации: +39 / 4-
Бюджет Волгоградской области поучаствует в достройке проблемного дома в ВолжскомКомментарии5
Рекомендации: +34 / 0-
Активисты помогли волгоградским полицейским найти наркотики в интернете
Рекомендации: +34 / 1-
В Волгоградской области благословили хоккейную команду имени Алексея Маресьева
Рекомендации: +31 / 1-
Зеркало для волгоградского герояКомментарии11
Рекомендации: +30 / 1-
В Волгоградской области родители пожаловались прокурору на произвол заведующей детсадомКомментарии32
Рекомендации: +30 / 2-