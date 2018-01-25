В Волгограде на пикете почтут память жертв Холокоста

Волгоградский еврейский общинный центр в канун Международного дня памяти жертв Холокоста проведет в центре Волгограда «акцию гражданской солидарности». Как сообщили ИА «Высота 102» в общинном центре, она пройдет 26 января на перекрестке проспекта Ленина и улицы Комсомольской. В течение 15 минут по обеим сторонам Комсомольского сквера будут стоять участники пикета с плакатами, на которых будут обозначены места массовой гибели людей, количество жертв Холокоста, перечислены известные нацистские лагеря смерти и пр.

Справка. Международный день памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января. Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, Украина, США, а их соавторами — еще более 90 государств. Дата памятного дня была выбрана не случайно. 27 января 1945 года советские войска на территории Польши освободили крупнейший нацистский лагерь смерти "Освенцим". В нем, по разным оценкам, погибли от 1,5 до 4 миллионов человек. В документах Нюрнбергского трибунала сказано, что погибло 2,8 миллиона человек, 90% из которых были евреи



