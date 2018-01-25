|Выборы
|25.01.2018 19:21
В Волгограде избирком признал незаконными агитматериалы против кандидата в президенты
Сегодня избирком Волгоградской области признал изъятые полицией из оборота предвыборные агитационные материалы незаконными. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе избирательной комиссии, подпольные агитки в ходе нынешней предвыборной президентской кампании выявлены впервые.
Первый баннер был наклеен на рекламный щит, размещенный на пересечении проспекта Ленина и улицы Краснознаменской возле кафе «Конфетки-бараночки». Обращение с просьбой рассмотреть печатные материалы поступили в облизбирком из отдела полиции №4 УМВД России по Волгограду. Рабочая группа комиссии по информационным спорам установила, что данная агитка направлена против кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина. Как пояснила информагентству зампредседателя регионального избиркома Юлия Чернышкова, предвыборный баннер не содержал сведений о том, за чей счет и на каком основании он был отпечатан и распространяется. Кроме того, добавила Чернышкова, до начала распространения подобные материалы в обязательном порядке должны поступать в избирательную комиссию, чего также не произошло.
Вторая незаконная агитка была обнаружена полицейскими в жилом доме №6 по улице Ленина. В правоохранительные органы с просьбой провести проверку обратился один из жильцов, обнаруживший в своем почтовом ящике подозрительную листовку с призывом к избирателям не приходить на выборы президента. Данный агитматериал избирательная комиссия также признала незаконным.
По словам Юлии Чернышковой, избирательная комиссия Волгоградской области направила в ГУ МВД по региону представление о пресечении распространения агиток и выявлении лиц, которые причастны к этому правонарушению.
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Сергей Трофимов: Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров как «кость в горле» для тех, кому он перекрыл теневые доходы
Всероссийский конкурс патриотической песни «От Курильских островов до балтийских берегов» объявила депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко....
2 февраля мы отпразднуем 75-ю годовщину победы под Сталинградом. Сколько сегодня осталось живых очевидцев тех событий...
Интерес региональных СМИ к первому лицу субъекта всегда был и есть. И это нормально, когда деятельность губернатора «просвечивается»,...
|Газетный киоск
|25.01.2018 20:11
«Аргументы Недели. Волгоград», 24 января 2018. Информагентство «Высота 102» опубликовало статью своего главного редактора Сергея Трофимова «Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров как «кость в горле» для тех, кому он перекрыл доходы». Материал вызвал активные отклики самого разного плана, и это закономерно: в нашем менталитете принято личную удовлетворенность или неудовлетворенность своим положением, своей жизнью связывать с руководителем страны, города, региона. И интерес к первому лицу всегда повышенный. Инфраструктурные изменения, которым подвергся Волгоград в последние годы, чаще критикуют, чем хвалят. Но единственное, в чем сходятся почти все комментаторы, - дороги города действительно стали лучше. В целом волгоградцы отмечают, что...
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|Общество
|25.01.2018 20:02
Волгоградский еврейский общинный центр в канун Международного дня памяти жертв Холокоста проведет в центре Волгограда «акцию гражданской солидарности». Как сообщили ИА «Высота 102» в общинном центре, она пройдет 26 января на перекрестке проспекта Ленина и улицы Комсомольской. В течение 15 минут по обеим сторонам Комсомольского сквера будут стоять участники пикета с плакатами, на которых будут обозначены места массовой гибели людей, количество жертв Холокоста, перечислены известные нацистские лагеря смерти и пр. Справка. Международный день памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января. Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада,...
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|Аналитика
|25.01.2018 20:00
Смотрите сегодня в программе: МУП «Метроэлектротранс» ищет желающих заняться технической системой безопасности волгоградского метротрама. Не дожидаясь теплого сезона: Экологический совет при Волгоградской областной думе встал на защиту малых рек от овощеводов - варваров. Сначала адаптация, потом - права на собственность: в Советском районе Волгограда готов первый в регионе многоквартирный дом для детей-сирот, построенный за счет средств областного бюджета. Решат присяжные: в Волгограде начались судебные слушания по делу банды, обвиняемой в серии дерзких разбойных нападений. Юбилей: генерал-майор милиции в отставке Борис Павлович Смагоринский принимает поздравления с 70-летием. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно,...
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|Происшествия
|25.01.2018 19:22
Жителя Волгограда, подозреваемого в незаконной охоте на косулю и кабана, задержали инспекторы областного комитета природных ресурсов в пойменной части Ленинского района. Как сообщил ИА "Высота 102" заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Валентин Сердюков, внедорожник "Opel", которым управлял житель Волгограда, был остановлен для проверки. В салоне и багажнике автомобиля были обнаружены части кабана, косули, оружие, боеприпасы, а также собаки охотничьих пород. Водитель не смог предъявить документы на право охоты. Сотрудники комитета совместно с полицейскими установили точное место, где был произведен отстрел животных, а также место, где разделывали туши. ...
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|Общество
|25.01.2018 16:33
С 23.00 25 января по 6.00 26 января будет закрыто движение автотранспортных средств по улице Первомайская (от шоссе Авиаторов до ул. Военный городок-22) в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, автодорога будет перекрыта в связи с проведением работ по строительству железнодорожной ветки Гумрак-Аэропорт. Напомним, строительство ведется в рамках подготовки города к ЧМ-2018. Планируется, что новая железнодорожная ветка длиной 1,2 км будет проложена от станции Гумрак до международного аэропорта Волгограда. Строительство участка позволит организовать пассажирское сообщение между центральным вокзалом Волгограда и аэропортом. Путешественники, а также гости и участники соревнований чемпионата мира по футболу, который...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|25.01.2018 15:15
Четыре самолета армейской авиации провели сегодня днем воздушную рекогносцировку неба над Волгоградом. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе Южного военного округа. Как стало известно информагентству от источников в военном ведомстве, первые тренировочные полеты участников парада в честь 75-ой годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом пройдут завтра в 11 и 16 часов. Планируется, что 2 февраля в воздушном строю над городом-героем пройдут около полусотни самолетов и вертолетов. В пятницу утром на территории 20-ой мотострелковой бригады состоится и первая настоящая репетиция пеших участников парада. Представители гарнизонов Южного военного округа уже приехали в Волгоград из Ростова-на-Дону, Астрахани, Камышина и других городов. ...
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|Общество
|25.01.2018 14:56
Родители детей, посещающих детский сад «Малышок» на станции Качалино Иловлинского района Волгоградской области, написали обращение прокурору района Андрею Солохину с просьбой разобраться в ситуации, которая сложилась в детском саду. Копию они направили в редакцию ИА «Высота 102». По словам авторов письма, заведующая учреждением Ниля Радиковна Камалова, депутат Качалинского сельского поселения по многомандатному избирательному округу №13 и член партии «Единая Россия», «превратила детский сад в частную вотчину». Мало того, как рассказывают родители, что к ней невозможно попасть на прием, так как «ее...
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|Выборы
|25.01.2018 14:13
В Волгоградской области в день выборов президента откроют участки для пациентов, рабочих и арестантов
В Волгоградском облизбиркоме утвердили перечень избирательных участков в местах временного пребывания избирателей на территории региона при проведении выборов президента РФ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление ИКВО, они откроются в трех муниципалитетах – в Волжском, Волгограде и Ленинске. Так, в Волжском избирательные участки будут работать на территории городских медучреждений – городской клинической больнице №3, на клинической станции скорой помощи, в областном перинатальном центре №1, в городской детской больнице, в городской клинической больнице №1 им. Фишера, в областном уронефрологическом центре. Также скопление временного пребывания избирателей ожидается на двух промышленных предприятиях региона – АО «Волжский...
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|Расследования
|25.01.2018 13:40
В Волгоградской области суд над обвиняемым в убийстве 5-летней Сони Четвертновой проходит в закрытом режиме
Сегодня к рассмотрению уголовного дела по обвинению Павла Лукьяненко в убийстве 5-летней Сони Четвертновой приступила выездная коллегия областного суда. Как стало известно ИА “Высота 102”, слушания проходят в Калаче-на-Дону в закрытом режиме. Напомним, по версии следствия, 15 сентября прошлого года Лукьяненко, будучи в состоянии сильного опьянения, встретил девочку на улице. Ранее они были знакомы. Соня попросила покатать ее на машине, но мужчина отказался это делать. Захватив с собой еще алкоголя, мужчина отправился в свой гараж, а девочка пошла за ним. Там он напал на ребенка и, как указано в материалах дела, "совершил насильственные действия сексуального характера"....
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|Расследования
|25.01.2018 13:28
Слушания по делу пяти человек, обвиняемых в серии разбойных нападений на сетевые магазины и ломбарды, сегодня начались в Волгоградском областном суде, передает корреспондент ИА "Высота 102". По данным следствия, в преступную группу входили Георгий Чарквиани, Сергей Корякин, Владимир Раклов, Александр Сарайкин и Дмитрий Садыков. Они с февраля 2015 по июль 2016 года совершили несколько нападений на ломбарды и магазины сети "Радеж", "Покупочка", "Магнит", а также на простых горожан. По данным следствия, они промышляли в Кировском, Ворошиловском и Центральном районах Волгограда. Считается, что добыча группы составила около четверти миллиона рублей. ...
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|Общество
|25.01.2018 13:10
Численность населения Волгоградской области на 1 января 2018 года составила 2 миллиона 520 тысяч 516 человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, в среднем за 2017 год этот показатель был выше – 2 миллиона 527 тысяч 859 человек. При этом на начало этого года численность городского населения составила 1 миллион 939 тысяч 547 человек, сельского – 580 тысяч 969 человек. В среднем за 2017 год, по данным Росстата, в городе проживали 1 миллион 943 тысячи 376 человек, в сельской местности – 584 тысячи 483 человека. Между тем, по данным Волгоградстата, на 1 января 2017 года численность населения...
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|Экономика
|25.01.2018 12:57
25-ая международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2018» пройдет в Москве с 5 по 9 февраля. Выставка организована «Экспоцентром» и проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты России. Свою продукцию на этом авторитетном мероприятии представит и компания «Сады Придонья». Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, в рамках выставки «Сады Придонья» проведут встречи с партнерами и потенциальными клиентами, а также примут участие сразу в 2-х конкурсах «Продэкспо-2018». «После 10-летнего перерыва Сады Придонья примут участие в юбилейной выставке Продэкспо-2018, – говорит начальник управления продуктового маркетинга компании «Сады Придонья» Елена Шмакова....
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|Общество
|25.01.2018 12:12
Постановлением Центрального района суда Волгограда на 60 суток приостановлена деятельность кальянной "Маракеш", расположенной в подвале жилого дома №6 по улице Советской, сообщает ИА "Высота 102". По информации территориального управления Роспотребнадзора, который и обратился в суд с соответствующим иском, работа курительного клуба приостановлена из-за отсутствия в нем приточно-вытяжной механической вентиляции, что является нарушением санитарно-эпидемиологического законодательства. Отметим, что на работу этой кальянной неоднократно в разные инстанции жаловались жильцы дома. Они просили избавить их от удушливого запаха и громкой музыки, которыми сопровождается работа заведения не только днем, но и ночью.
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|Общество
|25.01.2018 12:03
Два отдела администрации Волгограда объединены в комитет документационного обеспечения. Как стало известно ИА "Высота 102", сделано это для усовершенствования работы по подготовке муниципально-правовых актов. Создание нового комитета не повлечет за собой увеличение общей штатной численности администрации города, пояснили в администрации Волгограда. Возглавила новое подразделение Анна Чернова, ранее работавшая начальником отдела по взаимодействию с Волгоградской городской думой. Анне Черновой 36 лет. Замужем, воспитывает дочь. В администрации Волгограда начала работать в 2006 году в должности главного специалиста правового управления. Выпускница ВолГУ по специальности «юриспруденция». Одна из основных задач, поставленных перед Анной Черновой: сокращение сроков подготовки муниципально-правовых актов при...
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|Общество
|25.01.2018 11:34
В Волгограде заблокирован доступ на очередной сайт с предложениями о продаже краснокнижных животных. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, сайт, который содержал предложение о продаже занесенного в Красную книгу РФ филина с указанием цены птицы и контактных телефонов, выявили сотрудниками прокуратуры в ходе мониторинга сети Интернет. Доступ на ресурс был свободным. Согласно действующему законодательству, незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, влекут уголовную ответственность. Надзорное ведомство обратилось в суд с соответствующим иском, который был удовлетворен.
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В Волгограде избирком признал незаконными агитматериалы против кандидата в президенты
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