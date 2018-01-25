В Волгограде избирком признал незаконными агитматериалы против кандидата в президенты

Сегодня избирком Волгоградской области признал изъятые полицией из оборота предвыборные агитационные материалы незаконными. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе избирательной комиссии, подпольные агитки в ходе нынешней предвыборной президентской кампании выявлены впервые.

Первый баннер был наклеен на рекламный щит, размещенный на пересечении проспекта Ленина и улицы Краснознаменской возле кафе «Конфетки-бараночки». Обращение с просьбой рассмотреть печатные материалы поступили в облизбирком из отдела полиции №4 УМВД России по Волгограду. Рабочая группа комиссии по информационным спорам установила, что данная агитка направлена против кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина. Как пояснила информагентству зампредседателя регионального избиркома Юлия Чернышкова, предвыборный баннер не содержал сведений о том, за чей счет и на каком основании он был отпечатан и распространяется. Кроме того, добавила Чернышкова, до начала распространения подобные материалы в обязательном порядке должны поступать в избирательную комиссию, чего также не произошло.

Вторая незаконная агитка была обнаружена полицейскими в жилом доме №6 по улице Ленина. В правоохранительные органы с просьбой провести проверку обратился один из жильцов, обнаруживший в своем почтовом ящике подозрительную листовку с призывом к избирателям не приходить на выборы президента. Данный агитматериал избирательная комиссия также признала незаконным.

По словам Юлии Чернышковой, избирательная комиссия Волгоградской области направила в ГУ МВД по региону представление о пресечении распространения агиток и выявлении лиц, которые причастны к этому правонарушению.



