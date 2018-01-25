Жителя Волгограда, подозреваемого в незаконной охоте на косулю и кабана, задержали инспекторы областного комитета природных ресурсов в пойменной части Ленинского района. Как сообщил ИА "Высота 102" заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Валентин Сердюков, внедорожник "Opel", которым управлял житель Волгограда, был остановлен для проверки. В салоне и багажнике автомобиля были обнаружены части кабана, косули, оружие, боеприпасы, а также собаки охотничьих пород. Водитель не смог предъявить документы на право охоты. Позднее вместе с полицейскими было установлено точное место, где был произведен отстрел животных, а также место, где разделывали туши. Ущерб, причиненный окружающей среде, составил более 100 тысяч рублей. Примечательно, что водитель внедорожника уверял правоохранителей в том, что купил мясо в поселке. Однако после сбора доказательств, изъятия следов преступления, он написал явку с повинной. Возбуждено уголовное дело. За совершенное преступление ему грозит штраф до 200 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до 2 лет.