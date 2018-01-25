Смотрите сегодня в программе: МУП «Метроэлектротранс» ищет желающих заняться технической системой безопасности волгоградского метротрама. Не дожидаясь теплого сезона: Экологический совет при Волгоградской областной думе встал на защиту малых рек от овощеводов - варваров. Сначала адаптация, потом - права на собственность: в Советском районе Волгограда готов первый в регионе многоквартирный дом для детей-сирот, построенный за счет средств областного бюджета. Решат присяжные: в Волгограде начались судебные слушания по делу банды, обвиняемой в серии дерзких разбойных нападений. Юбилей: генерал-майор милиции в отставке Борис Павлович Смагоринский принимает поздравления с 70-летием.







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