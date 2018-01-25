|От Сталинграда - до Великой Победы
|25.01.2018 15:15
Самолеты армейской авиации разведали небо над Волгоградом
Четыре самолета армейской авиации провели сегодня днем воздушную рекогносцировку неба над Волгоградом. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе Южного военного округа. Как стало известно информагентству от источников в военном ведомстве, первые тренировочные полеты участников парада в честь 75-ой годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом пройдут завтра в 11 и 16 часов. Планируется, что 2 февраля в воздушном строю над городом-героем пройдут около полусотни самолетов и вертолетов. В пятницу утром на территории 20-ой мотострелковой бригады состоится и первая настоящая репетиция пеших участников парада. Представители гарнизонов Южного военного округа уже приехали в Волгоград из Ростова-на-Дону, Астрахани, Камышина и других городов.
В праздничный день, вслед за легендарным танком Т-34, по площади Павших Борцов пройдут оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Торнадо", зенитный ракетный комплекс С-300, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс "ТОР-М1" танки Т-90, самоходные артиллерийские орудия "МСТА-С", бронеавтомобили «Тигр» и многое другое. Всего 70 единиц техники.
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Интерес региональных СМИ к первому лицу субъекта всегда был и есть. И это нормально, когда деятельность губернатора «просвечивается»,...
|Происшествия
|25.01.2018 17:43
Жителя Волгограда, подозреваемого в незаконной охоте на косулю и кабана, задержали инспекторы областного комитета природных ресурсов в пойменной части Ленинского района. Как сообщил ИА "Высота 102" заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Валентин Сердюков, внедорожник "Opel", которым управлял житель Волгограда, был остановлен для проверки. В салоне и багажнике автомобиля были обнаружены части кабана, косули, оружие, боеприпасы, а также собаки охотничьих пород. Водитель не смог предъявить документы на право охоты. Позднее вместе с полицейскими было установлено точное место, где был произведен отстрел животных, а также место, где разделывали туши. Ущерб, причиненный окружающей среде, составил более 100 тысяч рублей. Примечательно, что водитель внедорожника...
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|Общество
|25.01.2018 16:33
С 23.00 25 января по 6.00 26 января будет закрыто движение автотранспортных средств по улице Первомайская (от шоссе Авиаторов до ул. Военный городок-22) в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, автодорога будет перекрыта в связи с проведением работ по строительству железнодорожной ветки Гумрак-Аэропорт. Напомним, строительство ведется в рамках подготовки города к ЧМ-2018. Планируется, что новая железнодорожная ветка длиной 1,2 км будет проложена от станции Гумрак до международного аэропорта Волгограда. Строительство участка позволит организовать пассажирское сообщение между центральным вокзалом Волгограда и аэропортом. Путешественники, а также гости и участники соревнований чемпионата мира по футболу, который...
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|Общество
|25.01.2018 14:56
Родители детей, посещающих детский сад «Малышок» на станции Качалино Иловлинского района Волгоградской области, написали обращение прокурору района Андрею Солохину с просьбой разобраться в ситуации, которая сложилась в детском саду. Копию они направили в редакцию ИА «Высота 102». По словам авторов письма, заведующая учреждением Ниля Радиковна Камалова, депутат Качалинского сельского поселения по многомандатному избирательному округу №13 и член партии «Единая Россия», «превратила детский сад в частную вотчину». Мало того, как рассказывают родители, что к ней невозможно попасть на прием, так как «ее...
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|Выборы
|25.01.2018 14:13
В Волгоградской области в день выборов президента откроют участки для пациентов, рабочих и арестантов
В Волгоградском облизбиркоме утвердили перечень избирательных участков в местах временного пребывания избирателей на территории региона при проведении выборов президента РФ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление ИКВО, они откроются в трех муниципалитетах – в Волжском, Волгограде и Ленинске. Так, в Волжском избирательные участки будут работать на территории городских медучреждений – городской клинической больнице №3, на клинической станции скорой помощи, в областном перинатальном центре №1, в городской детской больнице, в городской клинической больнице №1 им. Фишера, в областном уронефрологическом центре. Также скопление временного пребывания избирателей ожидается на двух промышленных предприятиях региона – АО «Волжский...
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|Расследования
|25.01.2018 13:40
В Волгоградской области суд над обвиняемым в убийстве 5-летней Сони Четвертновой проходит в закрытом режиме
Сегодня к рассмотрению уголовного дела по обвинению Павла Лукьяненко в убийстве 5-летней Сони Четвертновой приступила выездная коллегия областного суда. Как стало известно ИА “Высота 102”, слушания проходят в Калаче-на-Дону в закрытом режиме. Напомним, по версии следствия, 15 сентября прошлого года Лукьяненко, будучи в состоянии сильного опьянения, встретил девочку на улице. Ранее они были знакомы. Соня попросила покатать ее на машине, но мужчина отказался это делать. Захватив с собой еще алкоголя, мужчина отправился в свой гараж, а девочка пошла за ним. Там он напал на ребенка и, как указано в материалах дела, "совершил насильственные действия сексуального характера"....
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|Расследования
|25.01.2018 13:28
Слушания по делу пяти человек, обвиняемых в серии разбойных нападений на сетевые магазины и ломбарды, сегодня начались в Волгоградском областном суде, передает корреспондент ИА "Высота 102". По данным следствия, в преступную группу входили Георгий Чарквиани, Сергей Корякин, Владимир Раклов, Александр Сарайкин и Дмитрий Садыков. Они с февраля 2015 по июль 2016 года совершили несколько нападений на ломбарды и магазины сети "Радеж", "Покупочка", "Магнит", а также на простых горожан. По данным следствия, они промышляли в Кировском, Ворошиловском и Центральном районах Волгограда. Считается, что добыча группы составила около четверти миллиона рублей. ...
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|Общество
|25.01.2018 13:10
Численность населения Волгоградской области на 1 января 2018 года составила 2 миллиона 520 тысяч 516 человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, в среднем за 2017 год этот показатель был выше – 2 миллиона 527 тысяч 859 человек. При этом на начало этого года численность городского населения составила 1 миллион 939 тысяч 547 человек, сельского – 580 тысяч 969 человек. В среднем за 2017 год, по данным Росстата, в городе проживали 1 миллион 943 тысячи 376 человек, в сельской местности – 584 тысячи 483 человека. Между тем, по данным Волгоградстата, на 1 января 2017 года численность населения...
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|Экономика
|25.01.2018 12:57
25-ая международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2018» пройдет в Москве с 5 по 9 февраля. Выставка организована «Экспоцентром» и проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты России. Свою продукцию на этом авторитетном мероприятии представит и компания «Сады Придонья». Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, в рамках выставки «Сады Придонья» проведут встречи с партнерами и потенциальными клиентами, а также примут участие сразу в 2-х конкурсах «Продэкспо-2018». «После 10-летнего перерыва Сады Придонья примут участие в юбилейной выставке Продэкспо-2018, – говорит начальник управления продуктового маркетинга компании «Сады Придонья» Елена Шмакова....
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|Общество
|25.01.2018 12:12
Постановлением Центрального района суда Волгограда на 60 суток приостановлена деятельность кальянной "Маракеш", расположенной в подвале жилого дома №6 по улице Советской, сообщает ИА "Высота 102". По информации территориального управления Роспотребнадзора, который и обратился в суд с соответствующим иском, работа курительного клуба приостановлена из-за отсутствия в нем приточно-вытяжной механической вентиляции, что является нарушением санитарно-эпидемиологического законодательства. Отметим, что на работу этой кальянной неоднократно в разные инстанции жаловались жильцы дома. Они просили избавить их от удушливого запаха и громкой музыки, которыми сопровождается работа заведения не только днем, но и ночью.
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|Общество
|25.01.2018 12:03
Два отдела администрации Волгограда объединены в комитет документационного обеспечения. Как стало известно ИА "Высота 102", сделано это для усовершенствования работы по подготовке муниципально-правовых актов. Создание нового комитета не повлечет за собой увеличение общей штатной численности администрации города, пояснили в администрации Волгограда. Возглавила новое подразделение Анна Чернова, ранее работавшая начальником отдела по взаимодействию с Волгоградской городской думой. Анне Черновой 36 лет. Замужем, воспитывает дочь. В администрации Волгограда начала работать в 2006 году в должности главного специалиста правового управления. Выпускница ВолГУ по специальности «юриспруденция». Одна из основных задач, поставленных перед Анной Черновой: сокращение сроков подготовки муниципально-правовых актов при...
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|Общество
|25.01.2018 11:34
В Волгограде заблокирован доступ на очередной сайт с предложениями о продаже краснокнижных животных. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, сайт, который содержал предложение о продаже занесенного в Красную книгу РФ филина с указанием цены птицы и контактных телефонов, выявили сотрудниками прокуратуры в ходе мониторинга сети Интернет. Доступ на ресурс был свободным. Согласно действующему законодательству, незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, влекут уголовную ответственность. Надзорное ведомство обратилось в суд с соответствующим иском, который был удовлетворен.
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|Экономика
|25.01.2018 10:55
Банк ВТБ реализовал совместный проект с АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» - крупнейшим расчетным центром по приему платежей за коммунальные услуги в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, с 1 января 2018 года клиенты ВТБ могут оплачивать жилищно-коммунальные платежи по квитанциям АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» без комиссии через сеть банкоматов ВТБ и в интернет-банке ВТБ-Онлайн. Оплата производится по номеру лицевого счета с получением информации по текущим начислениям и имеющейся задолженности абонента. Сервис также дает возможность в режиме реального времени передавать оператору данные по индивидуальным приборам учета (ИПУ). «ВТБ занимает лидирующие позиции в обслуживании клиентов государственных...
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|Расследования
|25.01.2018 10:51
К 3 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен 41-летний директор ООО "Управление общестроительных работ" Дмитрий Алганов за уклонение от уплаты налогов на сумму более 18 миллионов рублей. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня сообщает Генпрокуратура РФ. Волжский городской суд признал Алганова виновным также в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Следствием и судом установлено, что в 2012 году он уклонился от уплаты налогов путем внесения в декларации заведомо ложных сведений о закупке материалов и выполнении субподрядных работ четырьмя фиктивными предприятиями, которые фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли. Кроме того, Алганов в первом квартале 2014 года пытался...
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|Телеком
|25.01.2018 10:09
Компании малого и среднего бизнеса теперь могут воспользоваться услугой по созданию персонализированных СМС-рассылок без заключения корпоративного договора. «МегаФон.Таргет» позволяет точно определять целевую аудиторию с помощью специальных настроек - гео-локации, пола, возраста, истории посещения сайтов. Как уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, подключение услуги бесплатное и занимает всего несколько шагов. За 1 000 рублей в месяц клиент приобретает возможность использования персонального имени, которое соответствует его торговой марке или сфере деятельности. Стоимость отправки одного таргетированного сообщения (до 70 символов) начинается с 1,60 руб. и зависит от выбранных параметров целевой аудитории. Ограничений на минимальный объем отправляемых сообщений нет. В список...
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|Происшествия
|25.01.2018 09:57
Полицейские задержали подозреваемого в повреждении нового остановочного павильона в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального главка МВД, им оказался 31-летний житель Дзержинского района Волгограда. У него изъят пневматический пистолет "МП-564-К". По данным полиции, в среду, 24 января, он стрелял из этого оружия по стеклам остановочного павильона, расположенного на ул. Рокоссовского. Сообщение об этом происшествии поступило в полицию от очевидцев. В результате стрельбы было повреждено стекло остановки общественного транспорта, сумма причиненного материального ущерба устанавливается. По данному факту полицейскими проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное...
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