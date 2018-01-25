В Волгоградской области в день выборов президента откроют участки для пациентов, рабочих и арестантов









В Волгоградском облизбиркоме утвердили перечень избирательных участков в местах временного пребывания избирателей на территории региона при проведении выборов президента РФ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление ИКВО, они откроются в трех муниципалитетах – в Волжском, Волгограде и Ленинске. Так, в Волжском избирательные участки будут работать на территории городских медучреждений – городской клинической больнице №3, на клинической станции скорой помощи, в областном перинатальном центре №1, в городской детской больнице, в городской клинической больнице №1 им. Фишера, в областном уронефрологическом центре. Также скопление временного пребывания избирателей ожидается на двух промышленных предприятиях региона – АО «Волжский трубный завод» и АО «Каустик». Кроме того, в Волгограде избиратели смогут проголосовать в областном госпитале ветеранов, в областном перинатальном центре №2, в городской клинической больнице №25, в областной клинической больнице №1. В Ленинске участок откроется в ФКУ «Следственный изолятор №5». До 9 февраля территориальные избирательные комиссии должны сформировать избирательные комиссии на участках, образованных в местах временного пребывания избирателей.



