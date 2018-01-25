







Сегодня к рассмотрению уголовного дела по обвинению Павла Лукьяненко в убийстве 5-летней Сони Четвертновой приступила выездная коллегия областного суда. Как стало известно ИА “Высота 102”, слушания проходят в Калаче-на-Дону в закрытом режиме. Напомним, по версии следствия, 15 сентября прошлого года Лукьяненко, будучи в состоянии сильного опьянения, встретил девочку на улице. Ранее они были знакомы. Соня попросила покатать ее на машине, но мужчина отказался это делать. Захватив с собой еще алкоголя, мужчина отправился в свой гараж, а девочка пошла за ним. Там он напал на ребенка и, как указано в материалах дела, "совершил насильственные действия сексуального характера". Девочка начала кричать и попыталась выбежать из помещения. Опасаясь огласки, мужчина задушил ее, а затем спрятал тело в пристройке к гаражу. Убитую девочку нашли лишь несколько дней спустя. В поисках участвовали сотни сотрудников правоохранительных органов и волонтеры.



