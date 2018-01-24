«Сады Придонья» примут участие в «Продэкспо-2018»









25-ая международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2018» пройдет в Москве с 5 по 9 февраля. Выставка организована «Экспоцентром» и проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты России.

Свою продукцию на этом авторитетном мероприятии представит и компания «Сады Придонья». Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, в рамках выставки «Сады Придонья» проведут встречи с партнерами и потенциальными клиентами, а также примут участие сразу в 2-х конкурсах «Продэкспо-2018».

«После 10-летнего перерыва Сады Придонья примут участие в юбилейной выставке Продэкспо-2018, – говорит начальник управления продуктового маркетинга компании «Сады Придонья» Елена Шмакова. – Это важное событие в жизни компании, ведь выставка собирает профессионалов в области производства и продвижения продуктов питания. На нашем стенде будет широко представлена как соковая продукция и детское питание, так и новинка Садов Придонья – линейка продуктов на овсяной основе – Nemoloko. Тема здорового и правильного питания является приоритетной для компании, которая все эти годы следует своей миссии – производить только здоровые продукты и повышать качество жизни людей».

По мнению организаторов выставки, в этом году ожидается заметный количественный и качественный рост экспозиций. Известно, что крупнейший в России и Восточной Европе продовольственный форум принял в 2017 году более 2000 тысяч компаний из 58 стран на площади 100000 кв. м. Не менее внушительная цифра иллюстрирует интерес со стороны посетителей – их на последней выставке было зарегистрировано более 61 тысяч человек.

В компании «Сады Придонья» уверены, что «Продэкспо-2018» станет уникальной площадкой для заключения договоров и контрактов, продвижения продукции компании, а также возможности знакомства с новыми тенденциями в пищевой промышленности, обмена опытом.

Стенд компании будет расположен в Павильоне 1 под номером 1F12.







