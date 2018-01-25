Численность населения Волгоградской области сократилась

Численность населения Волгоградской области на 1 января 2018 года составила 2 миллиона 520 тысяч 516 человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, в среднем за 2017 год этот показатель был выше – 2 миллиона 527 тысяч 859 человек. При этом на начало этого года численность городского населения составила 1 миллион 939 тысяч 547 человек, сельского – 580 тысяч 969 человек. В среднем за 2017 год, по данным Росстата, в городе проживали 1 миллион 943 тысячи 376 человек, в сельской местности – 584 тысячи 483 человека.

Между тем, по данным Волгоградстата, на 1 января 2017 года численность населения Волгоградской области была больше – 2 миллиона 535 тысяч 845 человек, средний показатель за 2016 год составлял 2 миллиона 540 тысяч 891 человек. Большая часть населения проживала в городах – 1 миллион 948 тысяч 37 человек, в селе – 587 тысяч 808 человек. В среднем за 2016 год численность городского населения региона составляла 1 миллион 949 тысяч 427 человек, сельского 590 тысяч 964 человека.



