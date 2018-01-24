|Общество
|25.01.2018 12:03
В мэрии Волгограда – новый комитет
Два отдела администрации Волгограда объединены в комитет документационного обеспечения. Как стало известно ИА "Высота 102", сделано это для усовершенствования работы по подготовке муниципально-правовых актов. Создание нового комитета не повлечет за собой увеличение общей штатной численности администрации города, пояснили в администрации Волгограда. Возглавила новое подразделение Анна Чернова, ранее работавшая начальником отдела по взаимодействию с Волгоградской городской думой. Анне Черновой 36 лет. Замужем, воспитывает дочь. В администрации Волгограда начала работать в 2006 году в должности главного специалиста правового управления. Выпускница ВолГУ по специальности «юриспруденция». Одна из основных задач, поставленных перед Анной Черновой: сокращение сроков подготовки муниципально-правовых актов при сохранении и повышении качества этой подготовки.
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Интерес региональных СМИ к первому лицу субъекта всегда был и есть. И это нормально, когда деятельность губернатора «просвечивается»,...
|Общество
|25.01.2018 13:10
Численность населения Волгоградской области на 1 января 2018 года составила 2 миллиона 520 тысяч 516 человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, в среднем за 2017 год этот показатель был выше – 2 миллиона 527 тысяч 859 человек. При этом на начало этого года численность городского населения составила 1 миллион 939 тысяч 547 человек, сельского – 580 тысяч 969 человек. В среднем за 2017 год, по данным Росстата, в городе проживали 1 миллион 943 тысячи 376 человек, в сельской местности – 584 тысячи 483 человека. Между тем, по данным Волгоградстата, на 1 января 2017 года численность населения...
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|Экономика
|25.01.2018 12:57
25-ая международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2018» пройдет в Москве с 5 по 9 февраля. Выставка организована «Экспоцентром» и проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты России. Свою продукцию на этом авторитетном мероприятии представит и компания «Сады Придонья». Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, в рамках выставки «Сады Придонья» проведут встречи с партнерами и потенциальными клиентами, а также примут участие сразу в 2-х конкурсах «Продэкспо-2018». «После 10-летнего перерыва Сады Придонья примут участие в юбилейной выставке Продэкспо-2018, – говорит начальник управления продуктового маркетинга компании «Сады Придонья» Елена Шмакова....
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|Общество
|25.01.2018 12:12
Постановлением Центрального района суда Волгограда на 60 суток приостановлена деятельность кальянной "Маракеш", расположенной в подвале жилого дома №6 по улице Советской, сообщает ИА "Высота 102". По информации территориального управления Роспотребнадзора, который и обратился в суд с соответствующим иском, работа курительного клуба приостановлена из-за отсутствия в нем приточно-вытяжной механической вентиляции, что является нарушением санитарно-эпидемиологического законодательства. Отметим, что на работу этой кальянной неоднократно в разные инстанции жаловались жильцы дома. Они просили избавить их от удушливого запаха и громкой музыки, которыми сопровождается работа заведения не только днем, но и ночью.
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|Общество
|25.01.2018 11:34
В Волгограде заблокирован доступ на очередной сайт с предложениями о продаже краснокнижных животных. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, сайт, который содержал предложение о продаже занесенного в Красную книгу РФ филина с указанием цены птицы и контактных телефонов, выявили сотрудниками прокуратуры в ходе мониторинга сети Интернет. Доступ на ресурс был свободным. Согласно действующему законодательству, незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, влекут уголовную ответственность. Надзорное ведомство обратилось в суд с соответствующим иском, который был удовлетворен.
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|Экономика
|25.01.2018 10:55
Банк ВТБ реализовал совместный проект с АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» - крупнейшим расчетным центром по приему платежей за коммунальные услуги в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, с 1 января 2018 года клиенты ВТБ могут оплачивать жилищно-коммунальные платежи по квитанциям АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» без комиссии через сеть банкоматов ВТБ и в интернет-банке ВТБ-Онлайн. Оплата производится по номеру лицевого счета с получением информации по текущим начислениям и имеющейся задолженности абонента. Сервис также дает возможность в режиме реального времени передавать оператору данные по индивидуальным приборам учета (ИПУ). «ВТБ занимает лидирующие позиции в обслуживании клиентов государственных...
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|Расследования
|25.01.2018 10:51
К 3 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен 41-летний директор ООО "Управление общестроительных работ" Дмитрий Алганов за уклонение от уплаты налогов на сумму более 18 миллионов рублей. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня сообщает Генпрокуратура РФ. Волжский городской суд признал Алганова виновным также в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Следствием и судом установлено, что в 2012 году он уклонился от уплаты налогов путем внесения в декларации заведомо ложных сведений о закупке материалов и выполнении субподрядных работ четырьмя фиктивными предприятиями, которые фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли. Кроме того, Алганов в первом квартале 2014 года пытался...
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|Телеком
|25.01.2018 10:09
Компании малого и среднего бизнеса теперь могут воспользоваться услугой по созданию персонализированных СМС-рассылок без заключения корпоративного договора. «МегаФон.Таргет» позволяет точно определять целевую аудиторию с помощью специальных настроек - гео-локации, пола, возраста, истории посещения сайтов. Как уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, подключение услуги бесплатное и занимает всего несколько шагов. За 1 000 рублей в месяц клиент приобретает возможность использования персонального имени, которое соответствует его торговой марке или сфере деятельности. Стоимость отправки одного таргетированного сообщения (до 70 символов) начинается с 1,60 руб. и зависит от выбранных параметров целевой аудитории. Ограничений на минимальный объем отправляемых сообщений нет. В список...
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|Происшествия
|25.01.2018 09:57
Полицейские задержали подозреваемого в повреждении нового остановочного павильона в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального главка МВД, им оказался 31-летний житель Дзержинского района Волгограда. У него изъят пневматический пистолет "МП-564-К". По данным полиции, в среду, 24 января, он стрелял из этого оружия по стеклам остановочного павильона, расположенного на ул. Рокоссовского. Сообщение об этом происшествии поступило в полицию от очевидцев. В результате стрельбы было повреждено стекло остановки общественного транспорта, сумма причиненного материального ущерба устанавливается. По данному факту полицейскими проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное...
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|Экология
|25.01.2018 09:19
Многочисленные нарушения законодательства о безопасности выявлены на четырех гидротехнических сооружениях, расположенных в черте Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" сообщил и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов. Установлено, что собственником - администрацией Волгограда и эксплуатирующей организацией - МУП "Берегоукрепление" не разработаны и не утверждены в установленном законом порядке декларации безопасности ГТС; не обеспечена разработка (уточнение) критериев безопасности ГТС; отсутствует расчеты размеров вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии на ГТС и др. По выявленным нарушениям природоохранный прокурор внес представление. В связи с тем, что они не были устранены, был...
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|Общество
|25.01.2018 08:36
Даниловский районный суд Волгоградской области обязал МУП «Благоустройство» организовать питьевое водоснабжение в соответствие с санитарными нормами. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, с жалобой на качество воды обратился местный житель. Организованная экспертами проверка подтвердила, что живительная влага вовсе не живительная: она не соответствует санитарно-химическим показателям по содержанию аммиака, железа и кремния. Предприятие привлечено к административной ответственности по ст. 6.5 КОАП РФ в виде штрафа в размере 20000 рублей. Также Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области было подано исковое заявление в Даниловский районный суд к администрации р.п. Даниловка, МУП «Благоустройство» о возложении обязанности принять меры по устранению...
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|Общество
|25.01.2018 07:43
Ни одного желающего освоить 240 миллионов рублей и модернизировать систему безопасности волгоградской подземки не оказалось. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на неутешительные результаты проведенного МУП «Метроэлектротранс» аукциона – не было подано ни одной заявки. Между тем, на обозначенную сумму планировалось оборудовать подземные станции скоростного трамвая телекоммуникационными системами, которые позволят отслеживать все, что происходит на платформах. Также видеокамерами должны были снабдить и вагоны скоростных трамваев. Планировалось заменить и устаревшие электролинии на более современные, а также улучшить систему кондиционирования. К слову, часть работ необходимо было выполнить к началу ЧМ-2018. Теперь, по всей видимости, муниципальное предприятие будет объявлять...
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|Общество
|24.01.2018 21:23
С 23.00 25 января по 6.00 26 января будет закрыто движение автотранспортных средств по улице Первомайская (от шоссе Авиаторов до ул. Военный городок-22) в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, автодорога будет перекрыта в связи с проведением работ по строительству железнодорожной ветки Гумрак-Аэропорт. Напомним, строительство ведется в рамках подготовки города к ЧМ-2018. Планируется, что новая железнодорожная ветка длиной 1,2 км будет проложена от станции Гумрак до международного аэропорта Волгограда. Строительство участка позволит организовать пассажирское сообщение между центральным вокзалом Волгограда и аэропортом. Путешественники, а также гости и участники соревнований чемпионата мира по футболу, который...
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|Аналитика
|24.01.2018 20:05
Смотрите сегодня в программе: руководителей органов исполнительной власти нацелили на серьезную борьбу с пожароопасными зарослями камышей в Волгограде и окрестностях. «Сбербанк» стал кошмаром инвалида -колясочника: банкиры не желают признать, что взыскивали с беззащитного клиента деньги по чужим счетам. Нет проблем: готова тренировочная площадка на базе ВГАФК для команд-участниц ЧМ-2018. Рейд ГИБДД в Волгограде: как хитрые водители-нарушители пытаются спастись от «зорких глаз» камер видеофиксации. 50 лет службы на Мамаевом кургане: в Волгограде отметят юбилей роты Почетного караула. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине...
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|Происшествия
|24.01.2018 18:10
Смертельное ДТП произошло в Светлоярском районе. Об этом ИА "Высота 102" сообщили представители экстренных служб региона. Сегодня на трассе "Волгоград-Астрахань" недалеко от поста ДПС опрокинулся самосвал. 40-летний водитель грузовика погиб на месте. Информация о причинах и обстоятельствах ДТП уточняется. По предварительным данным, на машине перевозились отходы.
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|Расследования
|24.01.2018 17:50
«Сбербанк» продемонстрировал антисоциальную ориентацию: требует от инвалида денег, которые тот ему не должен
«Сбербанк» сегодня не явился на встречу, которую сам же и назначил своему клиенту инвалиду-колясочнику. ИА «Высота 102» почти год следит за невероятной по своей абсурдности кредитной историей, в которой пострадал невинный человек. Василий Аникин стал жертвой своего непорядочного босса, который 10 лет назад взял полмиллиона рублей взаймы у «Сбербанка», подделав подпись инвалида в договоре поручительства. В итоге мужчине пришлось платить за ссуду, к которой он не имеет абсолютно никакого отношения. В прошлом году полиция признала подпись Аникина сфальсифицированной. Теперь правозащитники бьются в судах за то, чтобы Василию вернули несправедливо взысканные с...
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