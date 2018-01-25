Родители детей, посещающих детский сад «Малышок» на станции Качалино Иловлинского района Волгоградской области, написали обращение прокурору района Андрею Солохину с просьбой разобраться в ситуации, которая сложилась в детском саду. Копию они направили в редакцию ИА «Высота 102».

По словам авторов письма, заведующая учреждением Ниля Радиковна Камалова, депутат Качалинского сельского поселения по многомандатному избирательному округу № 13 и член партии «Единая Россия», «превратила детский сад в частную вотчину». Мало того, как рассказывают родители, что к ней невозможно попасть на прием, так как «ее постоянно нет на рабочем месте. Она может назначить встречу и не появиться до самого конца рабочего дня». А в детском саду объясняют, что ее каждый день вызывают в отдел образования в Иловлю. Вместе с тем родители постоянно видят ее в санатории «Качалинский», где она проводит уроки с отдыхающими детьми.

«Никак не наладится ситуация с отоплением. Деньги на трубы родители собрали, но изменений нет, в саду по-прежнему холодно. Среди нас, родителей, есть специалисты, которые просили разрешения спуститься в подвал и попытаться найти причину. Заведующая не пустила. Поборы происходят постоянно: постельное бельё, полотенца, игрушки, даже косметический ремонт помещений и площадок. Такого никогда не было в детском саду. Допустимо ли это в государственном учреждении?», - задаются вопросом родители. Также, как следует из письма, спонсорская помощь часто не доходит до детей. По словам родителей, они не раз и письменно, и устно обращались к руководителю отдела образования, опеки и попечительства администрации Иловлинского муниципального района волгоградской области Елене Вязовой. В частности, просили вернуть в сад медсестру, которая была уволена. А ведь в саду 6 групп, 118 детей. «Она пообещала, что обязательно разберется, - утверждают родители. - Однако воз и ныне там, а госпожа заведующая по-прежнему считает себя «главной из главных».

Фото сайта комитета образования науки и молодежной политики Волгоградской области с подписью: «Я на работе».



