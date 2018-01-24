В Волгоградской области осудили директора стройфирмы за неуплату 18 млн рублей налогов

К 3 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен 41-летний директор ООО "Управление общестроительных работ" Дмитрий Алганов за уклонение от уплаты налогов на сумму более 18 миллионов рублей. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня сообщает Генпрокуратура РФ. Волжский городской суд признал Алганова виновным также в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Следствием и судом установлено, что в 2012 году он уклонился от уплаты налогов путем внесения в декларации заведомо ложных сведений о закупке материалов и выполнении субподрядных работ четырьмя фиктивными предприятиями, которые фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли. Кроме того, Алганов в первом квартале 2014 года пытался незаконно получить из бюджета возмещение налога на добавленную стоимость в сумме порядка 3,5 млн. рублей за фиктивную сделку по продаже офисного здания фирме своей супруги. Алганов взят под стражу в зале суда. У него есть право обжаловать приговор в установленные законом сроки.



