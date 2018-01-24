Банк ВТБ реализовал совместный проект с АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» - крупнейшим расчетным центром по приему платежей за коммунальные услуги в Волгоградской области.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, с 1 января 2018 года клиенты ВТБ могут оплачивать жилищно-коммунальные платежи по квитанциям АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» без комиссии через сеть банкоматов ВТБ и в интернет-банке ВТБ-Онлайн.

Оплата производится по номеру лицевого счета с получением информации по текущим начислениям и имеющейся задолженности абонента. Сервис также дает возможность в режиме реального времени передавать оператору данные по индивидуальным приборам учета (ИПУ).

«ВТБ занимает лидирующие позиции в обслуживании клиентов государственных и муниципальных предприятий. Наш совместный проект с банком позволяет упростить оплату наших услуг и сервисов для населения», — отметил исполнительный директор «АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» Виктор Рубежной.