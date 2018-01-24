



Компании малого и среднего бизнеса теперь могут воспользоваться услугой по созданию персонализированных СМС-рассылок без заключения корпоративного договора. «МегаФон.Таргет» позволяет точно определять целевую аудиторию с помощью специальных настроек - гео-локации, пола, возраста, истории посещения сайтов.

Как уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, подключение услуги бесплатное и занимает всего несколько шагов. За 1 000 рублей в месяц клиент приобретает возможность использования персонального имени, которое соответствует его торговой марке или сфере деятельности. Стоимость отправки одного таргетированного сообщения (до 70 символов) начинается с 1,60 руб. и зависит от выбранных параметров целевой аудитории. Ограничений на минимальный объем отправляемых сообщений нет. В список рассылки включаются только абоненты, давшие свое согласие на получение рекламных СМС, при этом в соответствие с контактной политикой оператора клиент не получит более 2-х рекламных смс от «МегаФона» в месяц.

«Мы видим большой потенциал в развитии услуги «МегаФон.Таргет». С помощью удобного интерфейса клиент может самостоятельно сформировать рекламные рассылки и постоянно повышать их эффективность за счет использования широкого набора уникальных характеристик целевых аудиторий. Теперь услуга становится еще более доступной для корпоративных клиентов, особенно из сегмента малого и среднего бизнеса. Для таких пользователей инструмент смс-рассылок обладает дополнительными преимуществами - позволяет провести рекламную кампанию оперативно, гибко, без дополнительных затрат на креатив и ограничений по бюджету. При этом, в заключении корпоративного договора нет необходимости», – подчеркнул директор по новым бизнесам и партнерствам компании «МегаФон» Ян Кухальский.

Предложение для эффективного информирования уже существующих клиентов и привлечения новых будет особенно актуально для индивидуальных предпринимателей или небольших компаний в любой сфере деятельности, будь то небольшой цветочный салон, парикмахерская, ремонт обуви или интернет-магазин, а также для людей, которые занимаются проектной работой. В настоящий момент сервис доступен жителям Поволжья, Урала, Сибири.

Узнать подробнее об услуге и о деталях подключения можно здесь: https://target.megafon.ru/



