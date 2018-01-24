







Полицейские задержали подозреваемого в повреждении нового остановочного павильона в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального главка МВД, им оказался 31-летний житель Дзержинского района Волгограда. У него изъят пневматический пистолет "МП-564-К". По данным полиции, в среду, 24 января, он стрелял из этого оружия по стеклам остановочного павильона, расположенного на ул. Рокоссовского.













Сообщение об этом происшествии поступило в полицию от очевидцев. В результате стрельбы было повреждено стекло остановки общественного транспорта, сумма причиненного материального ущерба устанавливается. По данному факту полицейскими проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.



