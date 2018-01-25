



Слушания по делу пяти человек, обвиняемых в серии разбойных нападений на сетевые магазины и ломбарды, сегодня начались в Волгоградском областном суде, передает корреспондент ИА "Высота 102". По данным следствия, в преступную группу входили Георгий Чарквиани, Сергей Корякин, Владимир Раклов, Александр Сарайкин и Дмитрий Садыков. Они с февраля 2015 по июль 2016 года совершили несколько нападений на ломбарды и магазины сети "Радеж", "Покупочка", "Магнит", а также на простых горожан. По данным следствия, они промышляли в Кировском, Ворошиловском и Центральном районах Волгограда. Считается, что добыча группы составила около четверти миллиона рублей.

Судебный процесс будет проходить с участием присяжных, избрание которых состоится после рассмотрения ходатайств участников процесса. Отметим, что сторона гособвинения не возражала против видеосъемки процесса на той стадии, где не присутствуют присяжные заседатели. В свою очередь сторона защиты просила о полном запрете съемки и настаивала на уничтожении уже отснятых материалов. По их мнению, обнародование видеокадров может повлиять на мнение присяжных. Учитывая это, суд запретил дальнейшую видеосъемку процесса, но в части удаления уже отснятых материалов отказал.

Также сегодня защита просила о предоставлении переводчика Георгию Чарквиани, сославшись на недостаточное знание им русского языка. Отметим, что именно Чарквиани следствие считает организатором этой преступной группы.