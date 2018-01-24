|Общество
|25.01.2018 08:36
Жителей райцентра Волгоградской области поили аммиачной водой
Даниловский районный суд Волгоградской области обязал МУП «Благоустройство» организовать питьевое водоснабжение в соответствие с санитарными нормами. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, с жалобой на качество воды обратился местный житель. Организованная экспертами проверка подтвердила, что живительная влага вовсе не живительная: она не соответствует санитарно-химическим показателям по содержанию аммиака, железа и кремния. Предприятие привлечено к административной ответственности по ст. 6.5 КОАП РФ в виде штрафа в размере 20000 рублей. Также Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области было подано исковое заявление в Даниловский районный суд к администрации р.п. Даниловка, МУП «Благоустройство» о возложении обязанности принять меры по устранению нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Решение суда вступило в законную силу.
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2 февраля мы отпразднуем 75-ю годовщину победы под Сталинградом. Сколько сегодня осталось живых очевидцев тех событий...
Интерес региональных СМИ к первому лицу субъекта всегда был и есть. И это нормально, когда деятельность губернатора «просвечивается»,...
|Телеком
|25.01.2018 10:09
Компании малого и среднего бизнеса теперь могут воспользоваться услугой по созданию персонализированных СМС-рассылок без заключения корпоративного договора. «МегаФон.Таргет» позволяет точно определять целевую аудиторию с помощью специальных настроек - гео-локации, пола, возраста, истории посещения сайтов. Как уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, подключение услуги бесплатное и занимает всего несколько шагов. За 1 000 рублей в месяц клиент приобретает возможность использования персонального имени, которое соответствует его торговой марке или сфере деятельности. Стоимость отправки одного таргетированного сообщения (до 70 символов) начинается с 1,60 руб. и зависит от выбранных параметров целевой аудитории. Ограничений на минимальный объем отправляемых сообщений нет. В список...
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|Происшествия
|25.01.2018 09:57
Полицейские задержали подозреваемого в повреждении нового остановочного павильона в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального главка МВД, им оказался 31-летний житель Дзержинского района Волгограда. У него изъят пневматический пистолет "МП-564-К". По данным полиции, в среду, 24 января, он стрелял из этого оружия по стеклам остановочного павильона, расположенного на ул. Рокоссовского. Сообщение об этом происшествии поступило в полицию от очевидцев. В результате стрельбы было повреждено стекло остановки общественного транспорта, сумма причиненного материального ущерба устанавливается. По данному факту полицейскими проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное...
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|Экология
|25.01.2018 09:19
Многочисленные нарушения законодательства о безопасности выявлены на четырех гидротехнических сооружениях, расположенных в черте Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" сообщил и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов. Установлено, что собственником - администрацией Волгограда и эксплуатирующей организацией - МУП "Берегоукрепление" не разработаны и не утверждены в установленном законом порядке декларации безопасности ГТС; не обеспечена разработка (уточнение) критериев безопасности ГТС; отсутствует расчеты размеров вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии на ГТС и др. По выявленным нарушениям природоохранный прокурор внес представление. В связи с тем, что они не были устранены, был...
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|Общество
|25.01.2018 07:43
Ни одного желающего освоить 240 миллионов рублей и модернизировать систему безопасности волгоградской подземки не оказалось. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на неутешительные результаты проведенного МУП «Метроэлектротранс» аукциона – не было подано ни одной заявки. Между тем, на обозначенную сумму планировалось оборудовать подземные станции скоростного трамвая телекоммуникационными системами, которые позволят отслеживать все, что происходит на платформах. Также видеокамерами должны были снабдить и вагоны скоростных трамваев. Планировалось заменить и устаревшие электролинии на более современные, а также улучшить систему кондиционирования. К слову, часть работ необходимо было выполнить к началу ЧМ-2018. Теперь, по всей видимости, муниципальное предприятие будет объявлять...
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|Общество
|24.01.2018 21:23
С 23.00 25 января по 6.00 26 января будет закрыто движение автотранспортных средств по улице Первомайская (от шоссе Авиаторов до ул. Военный городок-22) в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, автодорога будет перекрыта в связи с проведением работ по строительству железнодорожной ветки Гумрак-Аэропорт. Напомним, строительство ведется в рамках подготовки города к ЧМ-2018. Планируется, что новая железнодорожная ветка длиной 1,2 км будет проложена от станции Гумрак до международного аэропорта Волгограда. Строительство участка позволит организовать пассажирское сообщение между центральным вокзалом Волгограда и аэропортом. Путешественники, а также гости и участники соревнований чемпионата мира по футболу, который...
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|Аналитика
|24.01.2018 20:05
Смотрите сегодня в программе: руководителей органов исполнительной власти нацелили на серьезную борьбу с пожароопасными зарослями камышей в Волгограде и окрестностях. «Сбербанк» стал кошмаром инвалида -колясочника: банкиры не желают признать, что взыскивали с беззащитного клиента деньги по чужим счетам. Нет проблем: готова тренировочная площадка на базе ВГАФК для команд-участниц ЧМ-2018. Рейд ГИБДД в Волгограде: как хитрые водители-нарушители пытаются спастись от «зорких глаз» камер видеофиксации. 50 лет службы на Мамаевом кургане: в Волгограде отметят юбилей роты Почетного караула. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине...
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|Происшествия
|24.01.2018 18:10
Смертельное ДТП произошло в Светлоярском районе. Об этом ИА "Высота 102" сообщили представители экстренных служб региона. Сегодня на трассе "Волгоград-Астрахань" недалеко от поста ДПС опрокинулся самосвал. 40-летний водитель грузовика погиб на месте. Информация о причинах и обстоятельствах ДТП уточняется. По предварительным данным, на машине перевозились отходы.
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|Расследования
|24.01.2018 17:50
«Сбербанк» продемонстрировал антисоциальную ориентацию: требует от инвалида денег, которые тот ему не должен
«Сбербанк» сегодня не явился на встречу, которую сам же и назначил своему клиенту инвалиду-колясочнику. ИА «Высота 102» почти год следит за невероятной по своей абсурдности кредитной историей, в которой пострадал невинный человек. Василий Аникин стал жертвой своего непорядочного босса, который 10 лет назад взял полмиллиона рублей взаймы у «Сбербанка», подделав подпись инвалида в договоре поручительства. В итоге мужчине пришлось платить за ссуду, к которой он не имеет абсолютно никакого отношения. В прошлом году полиция признала подпись Аникина сфальсифицированной. Теперь правозащитники бьются в судах за то, чтобы Василию вернули несправедливо взысканные с...
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|Экономика
|24.01.2018 17:11
Ведущий производитель сырья для изготовления пластиковой продукции «Сибур» и один из крупнейших операторов ТКО Группа Компаний «Чистый город» договорились о сотрудничестве в области развития и реализации федеральной стратегии в сфере обращения с отходами. Как сообщили в пресс-службе компании «Чистый город», подписи на соглашении о сотрудничестве в рамках международной специализированной выставки «ИНТЕРПЛАСТИКА-2018» подставили исполнительный директор СИБУРа Сергей Комышан и председатель Совета директоров Группы Компаний «Чистый город» Полина Вергун. Совместные усилия компаний будут направлены на развитие переработки отходов и сохранение объемов производства продукций из первичного сырья. Данные цели будут обеспечены направлениями по вовлечению пластиковых отходов во вторичный оборот, взаимодействию с...
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|Расследования
|24.01.2018 16:35
Мэрия Волжского проиграла суд по делу об убийственном «наследстве» экс-депутата Госдумы от Волгоградской области
Арбитражный суд Волгоградской области отказал администрации Волжского в удовлетворении требований об обязании установить ограждение строительной площадки. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе арбитражного суда, иск был предъявлен ООО «Владелец», которому принадлежит недостроенное здание в Волжском по ул. 40 лет Победы 65а, ранее задуманное как дом быта. В администрации потребовали от компании установить сплошное ограждение по периметру площадки, где располагается недостроенное здание, так как отсутствие забора создает угрозу жизни и здоровья окружающих. Однако в суде выяснилось, что администрация Волжского не представила доказательства наличия установленных границ земельного участка, на котором расположен спорный объект, и размер выделенного ответчику земельного участка....
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|24.01.2018 16:20
Грустную цифру озвучили сегодня ИА «Высота 102» в городском совете ветеранов. В 2017 году только в Волгограде ушли из жизни 90 участников Сталинградской битвы. На сегодняшний день в городе проживает 162 ветерана сталинградского сражения, и многие из них прикованы к постели. Как заявил председатель совета ветеранов Александр Струков, ни один фронтовик не останется без внимания. Каждого навестят, поздравят с юбилеем Великой Победы на Волге. «Это не только традиция, но и прежде всего, долг ныне живущих, - говорит Александр Струков. - Это счастье, что сегодня мы можем сказать спасибо фронтовикам, защитникам Сталинграда, которые, несмотря на возраст, сохраняют силу духа...
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|Экономика
|24.01.2018 15:57
Группа компаний TeleTrade на сегодняшний день представлена в 26 странах мира на четырёх континентах. В РФ с 2017 года клиентов обслуживает форекс-дилер Телетрейд Групп, имеющий лицензию Банка России. В фокусе компании – и рынок криптовалют. В последние дни наблюдается серьезное падение биткоина. Оценки этого факта разные. Так, главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов считает, что «лучшие времена для биткоина и всех криптовалют позади». Аналитик Forex Optimum Иван Капустянский считает, что в нынешнем снижении курса всего лишь «резкие движения вниз». Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин уверен, что к концу 2018 года один биткоин будет стоить...
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|Расследования
|24.01.2018 15:45
Бывший старший государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок №1 МИ ФНС России №7 по Волгоградской области предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, утверждено обвинительное заключение, а уголовное дело экс-налоговика направлено в суд. По версии следствия, 46-летняя обвиняемая пошла на превышение должностных полномочий, так как рассчитывала после увольнения из налоговой службы устроиться к коммерсанту, который занимается сельскохозяйственной деятельностью, на высокооплачиваемую работу. Она помогла ему "подправить" декларацию за 2016 год, увеличив расходную часть при помощи подложных документов, тем самым был неуплачен налог на сумму свыше 3 млн рублей....
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|Общество
|24.01.2018 15:11
Владимир Зотов, главный судебный пристав Волгоградской области покинул свой пост. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе УФССП по Волгоградской области. Это связано с истечением срока действия его служебного контракта, пояснили в ведомстве. Временно исполняющей обязанности начальника управления ФССП назначена Юлиана Белова, ранее работавшая в должности заместителя главного судебного пристава. Справка. Владимир Зотов был назначен руководителем управления федеральной службы судебных приставов Волгоградской области в январе 2013 года.
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|Астрахань
|24.01.2018 14:25
Сегодняшнее утро преподнесло неприятный сюрприз астраханской семье. Когда супруга вышла во двор, чтобы завести машину, то увидела летящую ворону, у которой в лапах был увесистый камень. На глазах у изумлённой девушки птица выронила камень прямо на заднее стекло. Как выяснилось, случай не единичный. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». «Я приехала в сервис и была очень удивлена тем, что механики сразу спросили, не ворона ли это сделала. Оказывается, что сейчас многие обращаются к ним с подобной проблемой», – рассказала астраханка.
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Жителей райцентра Волгоградской области поили аммиачной водой 5
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