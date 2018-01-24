|Происшествия
|24.01.2018 18:10
Под Волгоградом в перевернувшемся самосвале погиб водитель
Смертельное ДТП произошло в Светлоярском районе. Об этом ИА "Высота 102" сообщили представители экстренных служб региона. Сегодня на трассе "Волгоград-Астрахань" недалеко от поста ДПС опрокинулся самосвал. 40-летний водитель грузовика погиб на месте. Информация о причинах и обстоятельствах ДТП уточняется. По предварительным данным, на машине перевозились отходы.
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Всероссийский конкурс патриотической песни «От Курильских островов до балтийских берегов» объявила депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко....
2 февраля мы отпразднуем 75-ю годовщину победы под Сталинградом. Сколько сегодня осталось живых очевидцев тех событий...
Интерес региональных СМИ к первому лицу субъекта всегда был и есть. И это нормально, когда деятельность губернатора «просвечивается»,...
|Общество
|24.01.2018 17:51
В Волгограде стартует хоккейный турнир, посвященный 75-летию Победы в Сталинградской битве. В соревнованиях, которые начнутся 26 января на ледовом катке в Кировском районе, примут участие 6 любительских команд из областного центра и г.Камышина. Возраст хоккеистов – от 18 до 60 лет. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облдумы, победителям и призерам соревнований будут вручены кубки. Призы также получат лучшие вратарь, защитник и нападающий турнира. Организаторов – представителей спортивного клуба «Волчок» - поддержали областные депутаты. «Наш комитет намерен учредить специальный приз и наградить дипломом самого опытного возрастного хоккеиста, – отметила на организационном совещании председатель комитета регпарламента по охране здоровья, региональный...
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|Расследования
|24.01.2018 17:50
«Сбербанк» продемонстрировал нетрадиционную социальную ориентацию: требует от инвалида денег, которые тот ему не должен
«Сбербанк» сегодня не явился на встречу, которую сам же и назначил своему клиенту инвалиду-колясочнику. ИА «Высота 102» почти год следит за невероятной по своей абсурдности кредитной историей, в которой пострадал невинный человек. Василий Аникин стал жертвой своего непорядочного босса, который 10 лет назад взял полмиллиона рублей взаймы у «Сбербанка», подделав подпись инвалида в договоре поручительства. В итоге мужчине пришлось платить за ссуду, к которой он не имеет абсолютно никакого отношения. В прошлом году полиция признала подпись Аникина сфальсифицированной. Теперь правозащитники бьются в судах за то, чтобы Василию вернули несправедливо взысканные с...
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|Общество
|24.01.2018 17:12
В Волжском завершены ремонтно-восстановительные работы в многоквартирном доме по улице Пушкина, 36, ранее имевшем статус общежития. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии города, ремонтные работы проводились в рамках утверждённой на 2017-2019 годы муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство». В здании выполнены работы по восстановлению несущей способности и ремонту отдельных участков стен дома. В умывальных комнатах завершено устройство гидроизоляции, произведены замена системы водоотведения и укладка напольной и настенной кафельной плитки. Все работы проведены за счет средств городского бюджета с последующим возмещением понесенных затрат собственниками помещений общежития. Присоединились к ремонту и собственники - за свой счет установили новые краны и умывальники....
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|Экономика
|24.01.2018 17:11
Ведущий производитель сырья для изготовления пластиковой продукции «Сибур» и один из крупнейших операторов ТКО Группа Компаний «Чистый город» договорились о сотрудничестве в области развития и реализации федеральной стратегии в сфере обращения с отходами. Как сообщили в пресс-службе компании «Чистый город», подписи на соглашении о сотрудничестве в рамках международной специализированной выставки «ИНТЕРПЛАСТИКА-2018» подставили исполнительный директор СИБУРа Сергей Комышан и председатель Совета директоров Группы Компаний «Чистый город» Полина Вергун. Совместные усилия компаний будут направлены на развитие переработки отходов и сохранение объемов производства продукций из первичного сырья. Данные цели будут обеспечены направлениями по вовлечению пластиковых отходов во вторичный оборот, взаимодействию с...
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|Общество
|24.01.2018 16:56
Способы борьбы с зарослями камыша и сухой растительности в самом областном центре и его окрестностях обсуждали сегодня на совещании в региональном главке МЧС, передает корреспондент ИА "Высота 102". На мероприятие прибыли два заместителя губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин и Василий Иванов, главы муниципальных образований Волгограда, Волжского и Среднеахтубинского района, а также районов областного центра. Собравшимся показали кадры, на которых виден весь масштаб "камышовой" проблемы. Как сообщил собравшимся глава регионального управления МЧС Олег Гребенюк, скопления сухой растительности, которые есть во всех районах Волгограда, необходимо уничтожить до наступления весенне-летнего пожароопасного сезона. Важность такой меры наглядно показал...
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|Расследования
|24.01.2018 16:35
Мэрия Волжского проиграла суд по делу об убийственном «наследстве» экс-депутата Госдумы от Волгоградской области
Арбитражный суд Волгоградской области отказал администрации Волжского в удовлетворении требований об обязании установить ограждение строительной площадки. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе арбитражного суда, иск был предъявлен ООО «Владелец», которому принадлежит недостроенное здание в Волжском по ул. 40 лет Победы 65а, ранее задуманное как дом быта. В администрации потребовали от компании установить сплошное ограждение по периметру площадки, где располагается недостроенное здание, так как отсутствие забора создает угрозу жизни и здоровья окружающих. Однако в суде выяснилось, что администрация Волжского не представила доказательства наличия установленных границ земельного участка, на котором расположен спорный объект, и размер выделенного ответчику земельного участка....
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|24.01.2018 16:20
Грустную цифру озвучили сегодня ИА «Высота 102» в городском совете ветеранов. В 2017 году только в Волгограде ушли из жизни 90 участников Сталинградской битвы. На сегодняшний день в городе проживает 162 ветерана сталинградского сражения, и многие из них прикованы к постели. Как заявил председатель совета ветеранов Александр Струков, ни один фронтовик не останется без внимания. Каждого навестят, поздравят с юбилеем Великой Победы на Волге. «Это не только традиция, но и прежде всего, долг ныне живущих, - говорит Александр Струков. - Это счастье, что сегодня мы можем сказать спасибо фронтовикам, защитникам Сталинграда, которые, несмотря на возраст, сохраняют силу духа и оптимизм». ...
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|Экономика
|24.01.2018 15:57
Группа компаний TeleTrade на сегодняшний день представлена в 26 странах мира на четырёх континентах. В РФ с 2017 года клиентов обслуживает форекс-дилер Телетрейд Групп, имеющий лицензию Банка России. В фокусе компании – и рынок криптовалют. В последние дни наблюдается серьезное падение биткоина. Оценки этого факта разные. Так, главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов считает, что «лучшие времена для биткоина и всех криптовалют позади». Аналитик Forex Optimum Иван Капустянский считает, что в нынешнем снижении курса всего лишь «резкие движения вниз». Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин уверен, что к концу 2018 года один биткоин будет стоить...
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|Расследования
|24.01.2018 15:45
Бывший старший государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок №1 МИ ФНС России №7 по Волгоградской области предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, утверждено обвинительное заключение, а уголовное дело экс-налоговика направлено в суд. По версии следствия, 46-летняя обвиняемая пошла на превышение должностных полномочий, так как рассчитывала после увольнения из налоговой службы устроиться к коммерсанту, который занимается сельскохозяйственной деятельностью, на высокооплачиваемую работу. Она помогла ему "подправить" декларацию за 2016 год, увеличив расходную часть при помощи подложных документов, тем самым был неуплачен налог на сумму свыше 3 млн рублей....
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|Общество
|24.01.2018 15:11
Владимир Зотов, главный судебный пристав Волгоградской области покинул свой пост. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе УФССП по Волгоградской области. Это связано с истечением срока действия его служебного контракта, пояснили в ведомстве. Временно исполняющей обязанности начальника управления ФССП назначена Юлиана Белова, ранее работавшая в должности заместителя главного судебного пристава. Справка. Владимир Зотов был назначен руководителем управления федеральной службы судебных приставов Волгоградской области в январе 2013 года.
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|Расследования
|24.01.2018 14:47
Граждане Украины, среди которых пятеро мужчин и одна девушка, обвиняются в попытке сбыта на территории Волгограда и Волжского крупной партии синтетических наркотиков. Как сообщил ИА "Высота 102" заместитель Волгоградского транспортного прокурора Александр Аллахвердов, дело по обвинению иностранных граждан в наркоторговле направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы. По версии следствия, граждане Украины прибыли в Волгоград из Москвы с целью осуществления "закладок" наркотиков. Всех задержали в конце апреля 2017 года на железнодорожных станциях и вокзале. У них были изъяты расфасованные на дозы наркотические "соли" общим весом 350 граммов.
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|Астрахань
|24.01.2018 14:25
Сегодняшнее утро преподнесло неприятный сюрприз астраханской семье. Когда супруга вышла во двор, чтобы завести машину, то увидела летящую ворону, у которой в лапах был увесистый камень. На глазах у изумлённой девушки птица выронила камень прямо на заднее стекло. Как выяснилось, случай не единичный. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». «Я приехала в сервис и была очень удивлена тем, что механики сразу спросили, не ворона ли это сделала. Оказывается, что сейчас многие обращаются к ним с подобной проблемой», – рассказала астраханка.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|24.01.2018 13:53
В книжные магазины Волгограда к юбилею Сталинградской Победы поступили новые издания о героях сражения
Две книги серии «Жизнь замечательных людей», вышедшие в московском издательстве «Молодая гвардия» и посвященные 75-летию Сталинградской битвы, поступили в книжные магазины Волгограда. Как уже сообщало ИА «Высота 102», одна из них посвящена семи прославленным полководцам, Героям Сталинградской битвы, чьи имена стали символом Победы. Это Еременко Андрей Иванович, Чуйков Василий Иванович, Шумилов Михаил Степанович, Родимцев Александр Ильич, Людников Иван Ильич, Павлов Яков Федотович, Зайцев Василий Григорьевич. Авторы книги - Илья Родимцев, сын дважды Героя Советского Союза генерала Александра Родимцева и Светлана Аргасцева,...
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|Общество
|24.01.2018 13:16
Завышенный уклон внутриподъездного пандуса испортил новоселье жителям многоквартирных домов № 19А и 19В на бульваре Профсоюзов в городе Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в регионе, куда обратились волжане, вначале ситуацию изучили члены регионального отделения общества инвалидов – Российского союза инвалидов – общественной организации «Волгоградская ассоциация незрячих специалистов «Надежда». Выяснилось, что установленные откидные металлические конструкции в подъездах не соответствуют требованиям технических норм и делают невозможным движение по ним инвалидов-колясочников даже с помощью нескольких сопровождающих. Выводы общественных правозащитников подтвердилось по результатам совместной проверки Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области и органов прокуратуры. Так, прокуратурой...
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|Общество
|24.01.2018 13:02 (Обновлено: 24.01.2018 15:09)
Жители Волгоградской области с осени 2014 года по декабрь 2017 года заплатили в фонд капремонта около 4,7 миллиарда рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные унитарной некоммерческой организации на середину января, всего же к оплате были предъявлены счета на 6 миллиардов рублей. Процент оплаты, таким образом, составил около 79. С платежной дисциплиной в различных городских округах и муниципальных образованиях дела обстоят по-разному – есть «отличники», а есть и «двоечники». Так, например, среди городских округов хуже всего платят за капремонт жители Волгограда – 77,02% от начисленных взносов. А лидерство в течение уже длительного времени удерживает столица российской провинции....
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24 января 18:10
Под Волгоградом в перевернувшемся самосвале погиб водитель
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