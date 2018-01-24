





Смотрите сегодня в программе: руководителей органов исполнительной власти нацелили на серьезную борьбу с пожароопасными зарослями камышей в Волгограде и окрестностях. «Сбербанк» стал кошмаром инвалида -колясочника: банкиры не желают признать, что взыскивали с беззащитного клиента деньги по чужим счетам. Нет проблем: готова тренировочная площадка на базе ВГАФК для команд-участниц ЧМ-2018. Рейд ГИБДД в Волгограде: как хитрые водители-нарушители пытаются спастись от «зорких глаз» камер видеофиксации. 50 лет службы на Мамаевом кургане: в Волгограде отметят юбилей роты Почетного караула.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.



