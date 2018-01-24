В Волгограде стартует хоккейный турнир, посвященный 75-летию Победы в Сталинградской битве. В соревнованиях, которые начнутся 26 января на ледовом катке в Кировском районе, примут участие 6 любительских команд из областного центра и г.Камышина. Возраст хоккеистов – от 18 до 60 лет. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облдумы, победителям и призерам соревнований будут вручены кубки. Призы также получат лучшие вратарь, защитник и нападающий турнира. Организаторов – представителей спортивного клуба «Волчок» - поддержали областные депутаты.

«Наш комитет намерен учредить специальный приз и наградить дипломом самого опытного возрастного хоккеиста, – отметила на организационном совещании председатель комитета регпарламента по охране здоровья, региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее» Наталья Семенова. – Хоккей – это игра для настоящих мужчин. Турнир, посвященный юбилею Сталинградской Победы, значим для патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи и вместе с тем стимулирует ребят заниматься физической культурой, вести здоровый образ жизни. Кроме того, спорт объединяет – всех, независимо от пола, возраста, социального положения и политических взглядов».



