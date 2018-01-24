Мэрия Волжского проиграла суд по делу об убийственном «наследстве» экс-депутата Госдумы от Волгоградской области





Арбитражный суд Волгоградской области отказал администрации Волжского в удовлетворении требований об обязании установить ограждение строительной площадки. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе арбитражного суда, иск был предъявлен ООО «Владелец», которому принадлежит недостроенное здание в Волжском по ул. 40 лет Победы 65а, ранее задуманное как дом быта. В администрации потребовали от компании установить сплошное ограждение по периметру площадки, где располагается недостроенное здание, так как отсутствие забора создает угрозу жизни и здоровья окружающих. Однако в суде выяснилось, что администрация Волжского не представила доказательства наличия установленных границ земельного участка, на котором расположен спорный объект, и размер выделенного ответчику земельного участка. А в связи с этим ответчик не смог бы исполнить решение суда. Таким образом, недострой, который в 2014 году унес жизнь игравшего здесь четвероклассника Волжской школы-интерната, по-прежнему будет стоять незащищенным.

Ранее, напомним, недостроенный дом быта принадлежал ООО «Диамант Девелопмент Групп-Холдинг». Эту компанию связывали с именем бывшего депутата Госдумы, ныне находящегося в розыске, Олега Михеева. В свое время мэрии Волжского удалось в суде добиться от собственника выполнения работ по установке ограждения. Хлипкий забор в конечном итоге появился, однако не везде.



