



Ведущий производитель сырья для изготовления пластиковой продукции «Сибур» и один из крупнейших операторов ТКО Группа Компаний «Чистый город» договорились о сотрудничестве в области развития и реализации федеральной стратегии в сфере обращения с отходами. Как сообщили в пресс-службе компании «Чистый город», подписи на соглашении о сотрудничестве в рамках международной специализированной выставки «ИНТЕРПЛАСТИКА-2018» подставили исполнительный директор СИБУРа Сергей Комышан и председатель Совета директоров Группы Компаний «Чистый город» Полина Вергун.

Совместные усилия компаний будут направлены на развитие переработки отходов и сохранение объемов производства продукций из первичного сырья. Данные цели будут обеспечены направлениями по вовлечению пластиковых отходов во вторичный оборот, взаимодействию с научным подразделением с целью снижения себестоимости вторичного сырья и поиску оптимальных технологий по производству конкурентоспособных товаров, взаимодействию с клиентами с целью снижения расходов на выполнение нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителя.

В настоящее время ГК «Чистый город» приступила к реализации масштабного проекта, позволяющего комплексно решать основные проблемы отрасли, в том числе повторное применение отходов. Модель замкнутого цикла, разработанная компанией, поэтапно реализуется в ЮФО. Ведется проектирование федерального экотехнопарка, на базе которого будут перерабатывать вторичное сырье, в том числе полимеры, в конкурентоспособный продукт, применяемый в сферах ЖКХ, строительства, сельского хозяйства и прочих. Планируемая мощность производства - переработка до 400 тысяч тонн вторичного сырья в год.

Взаимодействию сторон будет способствовать расширение видов отходов, не подлежащих захоронению на полигонах ТКО, увеличение ставок и нормативов экологического сбора, внедрение в субъектах института регионального оператора.



