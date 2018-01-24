В Волгограде в 2017 году ушли из жизни 90 участников Сталинградской битвы





Грустную цифру озвучили сегодня ИА «Высота 102» в городском совете ветеранов. В 2017 году только в Волгограде ушли из жизни 90 участников Сталинградской битвы. На сегодняшний день в городе проживает 162 ветерана сталинградского сражения, и многие из них прикованы к постели. Как заявил председатель совета ветеранов Александр Струков, ни один фронтовик не останется без внимания. Каждого навестят, поздравят с юбилеем Великой Победы на Волге. «Это не только традиция, но и прежде всего, долг ныне живущих, - говорит Александр Струков. - Это счастье, что сегодня мы можем сказать спасибо фронтовикам, защитникам Сталинграда, которые, несмотря на возраст, сохраняют силу духа и оптимизм».



