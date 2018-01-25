Зеркало для волгоградского героя





«Аргументы Недели. Волгоград», 24 января 2018.

Информагентство «Высота 102» опубликовало статью своего главного редактора Сергея Трофимова «Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров как «кость в горле» для тех, кому он перекрыл доходы». Материал вызвал активные отклики самого разного плана, и это закономерно: в нашем менталитете принято личную удовлетворенность или неудовлетворенность своим положением, своей жизнью связывать с руководителем страны, города, региона. И интерес к первому лицу всегда повышенный.

Инфраструктурные изменения, которым подвергся Волгоград в последние годы, чаще критикуют, чем хвалят. Но единственное, в чем сходятся почти все комментаторы, - дороги города действительно стали лучше. В целом волгоградцы отмечают, что ту беду, которая преследовала регион в последние годы, удалось, если не победить полностью, то уж точно повернуть ситуацию в лучшую сторону.

«Казалось, этот бич останется вечной и позорной проблемой для нашего города, дороги которого максимум что видели – этот набивший всем оскомину ямочный и по сути бестолковый ремонт. Тогда, казалось, невозможно было представить, что в Волгограде, наконец, достроят тоннель на Тулака, отремонтируют самые длинные городские магистрали – первую, вторую и третью продольную, мало того, исполнят, казалось бы, несбыточную мечту волгоградцев и возведут нулевую продольную. Кто мог поверить, что, наконец, начнут капитально ремонтировать и дороги в глубинке?»

С этой оценкой Сергея Трофимова, пережившего четырех губернаторов, нельзя не согласиться.

Волгоград меняется. Сомнений нет, что скоро откроется обновленный ГДЮЦ, за который поколение сегодняшних 40-50-летних волгоградцев, проводивших там своё досуговое детство и отрочество, скажут «спасибо». Потому что их детям уже не пришлось заниматься в этих благотворных стенах настоящего дворца творчества. Может, теперь хоть внукам улыбнётся.

По разному можно относиться к музею, построенному в пойме Царицы, но то, что волевым решением это заброшенно-бомжеватое место было расчищено и благоустроено – несомненный плюс. Если кто забыл: десятилетиями оперативники Ворошиловского и Центрального района спорили, на чьей территории находится очередной труп, обнаруженный на заросших камышами пустырях в самом центре города.

Регион далеко перешагнул за «нулевые» годы, но у нас всё ещё правил беспредел 90-х. Воцарились целые кланы из представителей власти и криминала. «Многим известны в Волгограде конкретные семьи и фамилии, с которыми связывают вполне определенные сферы не совсем «чистого» бизнеса. Это, например, маршрутные перевозки, рекламные щиты, уличная стационарная торговля. Долгие годы эти отрасли приносили огромные деньги их владельцам. Нужна была политическая воля, чтобы сделать общественным достоянием «изнанку» этого бизнеса: так, оказалось, что бюджет недополучал немалые средства от того, что чуть ли не половина рекламных конструкций была установлена незаконно, впрочем, как и уличные ларьки, где в ходу был исключительно черный нал». Это тоже цитата Трофимова. Во время губернаторства Бочарова в регионе были вскрыты десятки коррупционных преступлений. Те, кто знаком с административным устройством власти в регионах, понимают, что без первого лица такие разоблачения не проходят.

Нормальная задача СМИ – представлять зеркало для существующей власти, показывая недостатки в работе и критикуя за них. Но если действительно есть, за что сказать доброе, то и это надо делать с не меньшим энтузиазмом. Доброе слово стимулирует на хорошие поступки. А за ними и жизнь наладится.



