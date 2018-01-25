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|25.01.2018 20:11
Зеркало для волгоградского героя
«Аргументы Недели. Волгоград», 24 января 2018.
Информагентство «Высота 102» опубликовало статью своего главного редактора Сергея Трофимова «Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров как «кость в горле» для тех, кому он перекрыл доходы». Материал вызвал активные отклики самого разного плана, и это закономерно: в нашем менталитете принято личную удовлетворенность или неудовлетворенность своим положением, своей жизнью связывать с руководителем страны, города, региона. И интерес к первому лицу всегда повышенный.
Инфраструктурные изменения, которым подвергся Волгоград в последние годы, чаще критикуют, чем хвалят. Но единственное, в чем сходятся почти все комментаторы, - дороги города действительно стали лучше. В целом волгоградцы отмечают, что ту беду, которая преследовала регион в последние годы, удалось, если не победить полностью, то уж точно повернуть ситуацию в лучшую сторону.
«Казалось, этот бич останется вечной и позорной проблемой для нашего города, дороги которого максимум что видели – этот набивший всем оскомину ямочный и по сути бестолковый ремонт. Тогда, казалось, невозможно было представить, что в Волгограде, наконец, достроят тоннель на Тулака, отремонтируют самые длинные городские магистрали – первую, вторую и третью продольную, мало того, исполнят, казалось бы, несбыточную мечту волгоградцев и возведут нулевую продольную. Кто мог поверить, что, наконец, начнут капитально ремонтировать и дороги в глубинке?»
С этой оценкой Сергея Трофимова, пережившего четырех губернаторов, нельзя не согласиться.
Волгоград меняется. Сомнений нет, что скоро откроется обновленный ГДЮЦ, за который поколение сегодняшних 40-50-летних волгоградцев, проводивших там своё досуговое детство и отрочество, скажут «спасибо». Потому что их детям уже не пришлось заниматься в этих благотворных стенах настоящего дворца творчества. Может, теперь хоть внукам улыбнётся.
По разному можно относиться к музею, построенному в пойме Царицы, но то, что волевым решением это заброшенно-бомжеватое место было расчищено и благоустроено – несомненный плюс. Если кто забыл: десятилетиями оперативники Ворошиловского и Центрального района спорили, на чьей территории находится очередной труп, обнаруженный на заросших камышами пустырях в самом центре города.
Регион далеко перешагнул за «нулевые» годы, но у нас всё ещё правил беспредел 90-х. Воцарились целые кланы из представителей власти и криминала. «Многим известны в Волгограде конкретные семьи и фамилии, с которыми связывают вполне определенные сферы не совсем «чистого» бизнеса. Это, например, маршрутные перевозки, рекламные щиты, уличная стационарная торговля. Долгие годы эти отрасли приносили огромные деньги их владельцам. Нужна была политическая воля, чтобы сделать общественным достоянием «изнанку» этого бизнеса: так, оказалось, что бюджет недополучал немалые средства от того, что чуть ли не половина рекламных конструкций была установлена незаконно, впрочем, как и уличные ларьки, где в ходу был исключительно черный нал». Это тоже цитата Трофимова. Во время губернаторства Бочарова в регионе были вскрыты десятки коррупционных преступлений. Те, кто знаком с административным устройством власти в регионах, понимают, что без первого лица такие разоблачения не проходят.
Нормальная задача СМИ – представлять зеркало для существующей власти, показывая недостатки в работе и критикуя за них. Но если действительно есть, за что сказать доброе, то и это надо делать с не меньшим энтузиазмом. Доброе слово стимулирует на хорошие поступки. А за ними и жизнь наладится.
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Интерес региональных СМИ к первому лицу субъекта всегда был и есть. И это нормально, когда деятельность губернатора «просвечивается»,...
|Общество
|25.01.2018 20:02
Волгоградский еврейский общинный центр в канун Международного дня памяти жертв Холокоста проведет в центре Волгограда «акцию гражданской солидарности». Как сообщили ИА «Высота 102» в общинном центре, она пройдет 26 января на перекрестке проспекта Ленина и улицы Комсомольской. В течение 15 минут по обеим сторонам Комсомольского сквера будут стоять участники пикета с плакатами, на которых будут обозначены места массовой гибели людей, количество жертв Холокоста, перечислены известные нацистские лагеря смерти и пр. Справка. Международный день памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января. Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада,...
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|Аналитика
|25.01.2018 20:00
Смотрите сегодня в программе: МУП «Метроэлектротранс» ищет желающих заняться технической системой безопасности волгоградского метротрама. Не дожидаясь теплого сезона: Экологический совет при Волгоградской областной думе встал на защиту малых рек от овощеводов - варваров. Сначала адаптация, потом - права на собственность: в Советском районе Волгограда готов первый в регионе многоквартирный дом для детей-сирот, построенный за счет средств областного бюджета. Решат присяжные: в Волгограде начались судебные слушания по делу банды, обвиняемой в серии дерзких разбойных нападений. Юбилей: генерал-майор милиции в отставке Борис Павлович Смагоринский принимает поздравления с 70-летием. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно,...
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|Происшествия
|25.01.2018 19:22
Жителя Волгограда, подозреваемого в незаконной охоте на косулю и кабана, задержали инспекторы областного комитета природных ресурсов в пойменной части Ленинского района. Как сообщил ИА "Высота 102" заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Валентин Сердюков, внедорожник "Opel", которым управлял житель Волгограда, был остановлен для проверки. В салоне и багажнике автомобиля были обнаружены части кабана, косули, оружие, боеприпасы, а также собаки охотничьих пород. Водитель не смог предъявить документы на право охоты. Сотрудники комитета совместно с полицейскими установили точное место, где был произведен отстрел животных, а также место, где разделывали туши. ...
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|Выборы
|25.01.2018 19:21
Сегодня избирком Волгоградской области признал изъятые полицией из оборота предвыборные агитационные материалы незаконными. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе избирательной комиссии, подпольные агитки в ходе нынешней предвыборной президентской кампании выявлены впервые. Первый баннер был наклеен на рекламный щит, размещенный на пересечении проспекта Ленина и улицы Краснознаменской возле кафе «Конфетки-бараночки». Обращение с просьбой рассмотреть печатные материалы поступили в облизбирком из отдела полиции №4 УМВД России по Волгограду. Рабочая группа комиссии по информационным спорам установила, что данная агитка направлена против кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина....
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|Общество
|25.01.2018 16:33
С 23.00 25 января по 6.00 26 января будет закрыто движение автотранспортных средств по улице Первомайская (от шоссе Авиаторов до ул. Военный городок-22) в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, автодорога будет перекрыта в связи с проведением работ по строительству железнодорожной ветки Гумрак-Аэропорт. Напомним, строительство ведется в рамках подготовки города к ЧМ-2018. Планируется, что новая железнодорожная ветка длиной 1,2 км будет проложена от станции Гумрак до международного аэропорта Волгограда. Строительство участка позволит организовать пассажирское сообщение между центральным вокзалом Волгограда и аэропортом. Путешественники, а также гости и участники соревнований чемпионата мира по футболу, который...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|25.01.2018 15:15
Четыре самолета армейской авиации провели сегодня днем воздушную рекогносцировку неба над Волгоградом. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе Южного военного округа. Как стало известно информагентству от источников в военном ведомстве, первые тренировочные полеты участников парада в честь 75-ой годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом пройдут завтра в 11 и 16 часов. Планируется, что 2 февраля в воздушном строю над городом-героем пройдут около полусотни самолетов и вертолетов. В пятницу утром на территории 20-ой мотострелковой бригады состоится и первая настоящая репетиция пеших участников парада. Представители гарнизонов Южного военного округа уже приехали в Волгоград из Ростова-на-Дону, Астрахани, Камышина и других городов. ...
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|Общество
|25.01.2018 14:56
Родители детей, посещающих детский сад «Малышок» на станции Качалино Иловлинского района Волгоградской области, написали обращение прокурору района Андрею Солохину с просьбой разобраться в ситуации, которая сложилась в детском саду. Копию они направили в редакцию ИА «Высота 102». По словам авторов письма, заведующая учреждением Ниля Радиковна Камалова, депутат Качалинского сельского поселения по многомандатному избирательному округу №13 и член партии «Единая Россия», «превратила детский сад в частную вотчину». Мало того, как рассказывают родители, что к ней невозможно попасть на прием, так как «ее...
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|Выборы
|25.01.2018 14:13
В Волгоградской области в день выборов президента откроют участки для пациентов, рабочих и арестантов
В Волгоградском облизбиркоме утвердили перечень избирательных участков в местах временного пребывания избирателей на территории региона при проведении выборов президента РФ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление ИКВО, они откроются в трех муниципалитетах – в Волжском, Волгограде и Ленинске. Так, в Волжском избирательные участки будут работать на территории городских медучреждений – городской клинической больнице №3, на клинической станции скорой помощи, в областном перинатальном центре №1, в городской детской больнице, в городской клинической больнице №1 им. Фишера, в областном уронефрологическом центре. Также скопление временного пребывания избирателей ожидается на двух промышленных предприятиях региона – АО «Волжский...
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|Расследования
|25.01.2018 13:40
В Волгоградской области суд над обвиняемым в убийстве 5-летней Сони Четвертновой проходит в закрытом режиме
Сегодня к рассмотрению уголовного дела по обвинению Павла Лукьяненко в убийстве 5-летней Сони Четвертновой приступила выездная коллегия областного суда. Как стало известно ИА “Высота 102”, слушания проходят в Калаче-на-Дону в закрытом режиме. Напомним, по версии следствия, 15 сентября прошлого года Лукьяненко, будучи в состоянии сильного опьянения, встретил девочку на улице. Ранее они были знакомы. Соня попросила покатать ее на машине, но мужчина отказался это делать. Захватив с собой еще алкоголя, мужчина отправился в свой гараж, а девочка пошла за ним. Там он напал на ребенка и, как указано в материалах дела, "совершил насильственные действия сексуального характера"....
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|Расследования
|25.01.2018 13:28
Слушания по делу пяти человек, обвиняемых в серии разбойных нападений на сетевые магазины и ломбарды, сегодня начались в Волгоградском областном суде, передает корреспондент ИА "Высота 102". По данным следствия, в преступную группу входили Георгий Чарквиани, Сергей Корякин, Владимир Раклов, Александр Сарайкин и Дмитрий Садыков. Они с февраля 2015 по июль 2016 года совершили несколько нападений на ломбарды и магазины сети "Радеж", "Покупочка", "Магнит", а также на простых горожан. По данным следствия, они промышляли в Кировском, Ворошиловском и Центральном районах Волгограда. Считается, что добыча группы составила около четверти миллиона рублей. ...
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|Общество
|25.01.2018 13:10
Численность населения Волгоградской области на 1 января 2018 года составила 2 миллиона 520 тысяч 516 человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, в среднем за 2017 год этот показатель был выше – 2 миллиона 527 тысяч 859 человек. При этом на начало этого года численность городского населения составила 1 миллион 939 тысяч 547 человек, сельского – 580 тысяч 969 человек. В среднем за 2017 год, по данным Росстата, в городе проживали 1 миллион 943 тысячи 376 человек, в сельской местности – 584 тысячи 483 человека. Между тем, по данным Волгоградстата, на 1 января 2017 года численность населения...
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|Экономика
|25.01.2018 12:57
25-ая международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2018» пройдет в Москве с 5 по 9 февраля. Выставка организована «Экспоцентром» и проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты России. Свою продукцию на этом авторитетном мероприятии представит и компания «Сады Придонья». Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, в рамках выставки «Сады Придонья» проведут встречи с партнерами и потенциальными клиентами, а также примут участие сразу в 2-х конкурсах «Продэкспо-2018». «После 10-летнего перерыва Сады Придонья примут участие в юбилейной выставке Продэкспо-2018, – говорит начальник управления продуктового маркетинга компании «Сады Придонья» Елена Шмакова....
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|Общество
|25.01.2018 12:12
Постановлением Центрального района суда Волгограда на 60 суток приостановлена деятельность кальянной "Маракеш", расположенной в подвале жилого дома №6 по улице Советской, сообщает ИА "Высота 102". По информации территориального управления Роспотребнадзора, который и обратился в суд с соответствующим иском, работа курительного клуба приостановлена из-за отсутствия в нем приточно-вытяжной механической вентиляции, что является нарушением санитарно-эпидемиологического законодательства. Отметим, что на работу этой кальянной неоднократно в разные инстанции жаловались жильцы дома. Они просили избавить их от удушливого запаха и громкой музыки, которыми сопровождается работа заведения не только днем, но и ночью.
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|Общество
|25.01.2018 12:03
Два отдела администрации Волгограда объединены в комитет документационного обеспечения. Как стало известно ИА "Высота 102", сделано это для усовершенствования работы по подготовке муниципально-правовых актов. Создание нового комитета не повлечет за собой увеличение общей штатной численности администрации города, пояснили в администрации Волгограда. Возглавила новое подразделение Анна Чернова, ранее работавшая начальником отдела по взаимодействию с Волгоградской городской думой. Анне Черновой 36 лет. Замужем, воспитывает дочь. В администрации Волгограда начала работать в 2006 году в должности главного специалиста правового управления. Выпускница ВолГУ по специальности «юриспруденция». Одна из основных задач, поставленных перед Анной Черновой: сокращение сроков подготовки муниципально-правовых актов при...
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|Общество
|25.01.2018 11:34
В Волгограде заблокирован доступ на очередной сайт с предложениями о продаже краснокнижных животных. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, сайт, который содержал предложение о продаже занесенного в Красную книгу РФ филина с указанием цены птицы и контактных телефонов, выявили сотрудниками прокуратуры в ходе мониторинга сети Интернет. Доступ на ресурс был свободным. Согласно действующему законодательству, незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, влекут уголовную ответственность. Надзорное ведомство обратилось в суд с соответствующим иском, который был удовлетворен.
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25 января 20:11
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Газетный киоск
25 января 20:11
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