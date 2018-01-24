Главный судебный пристав Волгоградской области покинул должность





Владимир Зотов, главный судебный пристав Волгоградской области покинул свой пост. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе УФССП по Волгоградской области. Это связано с истечением срока действия его служебного контракта, пояснили в ведомстве. Временно исполняющей обязанности начальника управления ФССП назначена Юлиана Белова, ранее работавшая в должности заместителя главного судебного пристава.

Справка. Владимир Зотов был назначен руководителем управления федеральной службы судебных приставов Волгоградской области в январе 2013 года.



