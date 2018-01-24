Перевооружением системы безопасности волгоградской подземки заняться некому





Ни одного желающего освоить 240 миллионов рублей и модернизировать систему безопасности волгоградской подземки не оказалось. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на неутешительные результаты проведенного МУП «Метроэлектротранс» аукциона – не было подано ни одной заявки. Между тем, на обозначенную сумму планировалось оборудовать подземные станции скоростного трамвая телекоммуникационными системами, которые позволят отслеживать все, что происходит на платформах. Также видеокамерами должны были снабдить и вагоны скоростных трамваев. Планировалось заменить и устаревшие электролинии на более современные, а также улучшить систему кондиционирования. К слову, часть работ необходимо было выполнить к началу ЧМ-2018. Теперь, по всей видимости, муниципальное предприятие будет объявлять повторный аукцион – ведь времени остается уже крайне мало.



