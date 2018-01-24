Астраханцы жалуются на ворон, которые бьют стекла машин камнями

Более половины осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Волгоградской области, находятся за решеткой уже не в первый раз. Такая информация, как передает ИА "Высота 102", сегодня прозвучала на коллегии УФСИН России по региону, где подводились итоги работы за 2017 год. По мнению участников заседания, это приводит "к увеличению удельного веса социально деградировавших граждан". Всего по состоянию на 1 января этого года в 18 учреждениях УФСИН в Волгоградской области содержалось 10236 осужденных, что на 187 человек больше, чем в 2016 году. Подозреваемых и обвиняемых, наоборот, на 105 человек меньше - 2036....