В Волжском для инвалидов-колясочников порог собственного дома стал барьером для нормальной жизни

Завышенный уклон внутриподъездного пандуса испортил новоселье жителям многоквартирных домов № 19А и 19В на бульваре Профсоюзов в городе Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в регионе, куда обратились волжане, вначале ситуацию изучили члены регионального отделения общества инвалидов – Российского союза инвалидов – общественной организации «Волгоградская ассоциация незрячих специалистов «Надежда». Выяснилось, что установленные откидные металлические конструкции в подъездах не соответствуют требованиям технических норм и делают невозможным движение по ним инвалидов-колясочников даже с помощью нескольких сопровождающих.

Выводы общественных правозащитников подтвердилось по результатам совместной проверки Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области и органов прокуратуры. Так, прокуратурой г. Волжский установлено, что лестничные марши, ведущие от входа в подъезд на первый этаж, оборудованы откидными пандусами с уклоном 40%, что не соответствует положениям СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в связи с чем, в адрес застройщика, ЗАО «Флагаман», внесено представление об устранении выявленных нарушений.

В настоящее время строительной организацией предпринимаются меры по установке подъемников-платформ. Волжане с ограниченными физическими возможностями надеются, что теперь внутриподъездные помещения будут оборудованы сертифицированными техническими устройствами. Валерий Ростовщиков, как Уполномоченный, совместно с общественными правозащитниками будет контролировать ситуацию до момента ее окончательного разрешения в интересах инвалидов, - подчеркнули в пресс-службе.



