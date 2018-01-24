Нарушения вскрылись в ходе совместной проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры и налоговой службы. Расследовали дело сотрудники регионального СУ СК РФ.

Дело гендиректора фирмы, задолжавшего более 16 миллионов рублей зарплаты своим работникам-вахтовикам и 25 миллионов рублей налогов, передано в суд. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Как выяснилось, с ноября 2016 года по февраль 2017 года коммерсант не выплачивал зарплату 170 работникам, которые обслуживали буровые скважины на Крайнем Севере. Кроме того, в 2015-2016 году бизнесмен не платил подоходный налог. В то же время зарплата самого бизнесмена и его супруги, работавшей помощником гендиректора, составила более 1 млн 600 тыс рублей. Мужчину также обвиняют в присвоении 10 миллионов рублей, которыми он премировал себя в 2015-2016 годах. За тот же период образовался долг и по подоходному налогу. Свою вину руководитель не признает. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.