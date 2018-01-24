|Общество
|24.01.2018 13:02(Обновлено: 24.01.2018 15:09)
Жители Волгоградской области задолжали фонду капремонта более 1 миллиарда рублей
Жители Волгоградской области с осени 2014 года по декабрь 2017 года заплатили в фонд капремонта около 4,7 миллиарда рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные унитарной некоммерческой организации на середину января, всего же к оплате были предъявлены счета на 6 миллиардов рублей. Процент оплаты, таким образом, составил около 79. С платежной дисциплиной в различных городских округах и муниципальных образованиях дела обстоят по-разному – есть «отличники», а есть и «двоечники». Так, например, среди городских округов хуже всего платят за капремонт жители Волгограда – 77,02% от начисленных взносов. А лидерство в течение уже длительного времени удерживает столица российской провинции. Так, в Урюпинске оплачивают капремонт более 90% собственников.
Депутат Госдумы от Волгоградской области выберет лучшую в стране патриотическую песню
Программа «Взгляд с Высоты»: Молодые потомки защитников Сталинграда теряют память о войне
Сергей Трофимов: Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров как «кость в горле» для тех, кому он перекрыл теневые доходы
Всероссийский конкурс патриотической песни «От Курильских островов до балтийских берегов» объявила депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко....
2 февраля мы отпразднуем 75-ю годовщину победы под Сталинградом. Сколько сегодня осталось живых очевидцев тех событий...
Интерес региональных СМИ к первому лицу субъекта всегда был и есть. И это нормально, когда деятельность губернатора «просвечивается»,...
|Экономика
|24.01.2018 15:57
Группа компаний TeleTrade на сегодняшний день представлена в 26 странах мира на четырёх континентах. В РФ с 2017 года клиентов обслуживает форекс-дилер Телетрейд Групп, имеющий лицензию Банка России. В фокусе компании – и рынок криптовалют. В последние дни наблюдается серьезное падение биткоина. Оценки этого факта разные. Так, главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов считает, что «лучшие времена для биткоина и всех криптовалют позади». Аналитик Forex Optimum Иван Капустянский считает, что в нынешнем снижении курса всего лишь «резкие движения вниз». Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин уверен, что к концу 2018 года один биткоин будет стоить...
Прочитана: 254 раз
|Расследования
|24.01.2018 15:45
Бывший старший государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок №1 МИ ФНС России №7 по Волгоградской области предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, утверждено обвинительное заключение, а уголовное дело экс-налоговика направлено в суд. По версии следствия, 46-летняя обвиняемая пошла на превышение должностных полномочий, так как рассчитывала после увольнения из налоговой службы устроиться к коммерсанту, который занимается сельскохозяйственной деятельностью, на высокооплачиваемую работу. Она помогла ему "подправить" декларацию за 2016 год, увеличив расходную часть при помощи подложных документов, тем самым был неуплачен налог на сумму свыше 3 млн рублей....
Прочитана: 430 раз
|Общество
|24.01.2018 15:11
Владимир Зотов, главный судебный пристав Волгоградской области покинул свой пост. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе УФССП по Волгоградской области. Это связано с истечением срока действия его служебного контракта, пояснили в ведомстве. Временно исполняющей обязанности начальника управления ФССП назначена Юлиана Белова, ранее работавшая в должности заместителя главного судебного пристава. Справка. Владимир Зотов был назначен руководителем управления федеральной службы судебных приставов Волгоградской области в январе 2013 года.
Прочитана: 3757 раз
|Расследования
|24.01.2018 14:47
Граждане Украины, среди которых пятеро мужчин и одна девушка, обвиняются в попытке сбыта на территории Волгограда и Волжского крупной партии синтетических наркотиков. Как сообщил ИА "Высота 102" заместитель Волгоградского транспортного прокурора Александр Аллахвердов, дело по обвинению иностранных граждан в наркоторговле направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы. По версии следствия, граждане Украины прибыли в Волгоград из Москвы с целью осуществления "закладок" наркотиков. Всех задержали в конце апреля 2017 года на железнодорожных станциях и вокзале. У них были изъяты расфасованные на дозы наркотические "соли" общим весом 350 граммов.
Прочитана: 495 раз
|Астрахань
|24.01.2018 14:25
Сегодняшнее утро преподнесло неприятный сюрприз астраханской семье. Когда супруга вышла во двор, чтобы завести машину, то увидела летящую ворону, у которой в лапах был увесистый камень. На глазах у изумлённой девушки птица выронила камень прямо на заднее стекло. Как выяснилось, случай не единичный. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». «Я приехала в сервис и была очень удивлена тем, что механики сразу спросили, не ворона ли это сделала. Оказывается, что сейчас многие обращаются к ним с подобной проблемой», – рассказала астраханка.
Прочитана: 687 раз
|От Сталинграда - до Великой Победы
|24.01.2018 13:53
В книжные магазины Волгограда к юбилею Сталинградской Победы поступили новые издания о героях сражения
Две книги серии «Жизнь замечательных людей», вышедшие в московском издательстве «Молодая гвардия» и посвященные 75-летию Сталинградской битвы, поступили в книжные магазины Волгограда. Как уже сообщало ИА «Высота 102», одна из них посвящена семи прославленным полководцам, Героям Сталинградской битвы, чьи имена стали символом Победы. Это Еременко Андрей Иванович, Чуйков Василий Иванович, Шумилов Михаил Степанович, Родимцев Александр Ильич, Людников Иван Ильич, Павлов Яков Федотович, Зайцев Василий Григорьевич. Авторы книги - Илья Родимцев, сын дважды Героя Советского Союза генерала Александра Родимцева и Светлана Аргасцева, заведующая отделом...
Прочитана: 534 раз
|Общество
|24.01.2018 13:16
Завышенный уклон внутриподъездного пандуса испортил новоселье жителям многоквартирных домов № 19А и 19В на бульваре Профсоюзов в городе Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в регионе, куда обратились волжане, вначале ситуацию изучили члены регионального отделения общества инвалидов – Российского союза инвалидов – общественной организации «Волгоградская ассоциация незрячих специалистов «Надежда». Выяснилось, что установленные откидные металлические конструкции в подъездах не соответствуют требованиям технических норм и делают невозможным движение по ним инвалидов-колясочников даже с помощью нескольких сопровождающих. Выводы общественных правозащитников подтвердилось по результатам совместной проверки Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области и органов прокуратуры. Так, прокуратурой...
Прочитана: 583 раз
|Расследования
|24.01.2018 12:29
Дело гендиректора фирмы, задолжавшего более 16 миллионов рублей зарплаты своим работникам-вахтовикам и 25 миллионов рублей налогов, передано в суд. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Как выяснилось, с ноября 2016 года по февраль 2017 года коммерсант не выплачивал зарплату 170 работникам, которые обслуживали буровые скважины на Крайнем Севере. Кроме того, в 2015-2016 году бизнесмен не платил подоходный налог. В то же время зарплата самого бизнесмена и его супруги, работавшей помощником гендиректора, составила более 1 млн 600 тыс рублей. Мужчину также обвиняют в присвоении 10 миллионов рублей, которыми он премировал себя в 2015-2016 годах. За...
Прочитана: 2627 раз
|Общество
|24.01.2018 12:15
Более половины осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Волгоградской области, находятся за решеткой уже не в первый раз. Такая информация, как передает ИА "Высота 102", сегодня прозвучала на коллегии УФСИН России по региону, где подводились итоги работы за 2017 год. По мнению участников заседания, это приводит "к увеличению удельного веса социально деградировавших граждан". Всего по состоянию на 1 января этого года в 18 учреждениях УФСИН в Волгоградской области содержалось 10236 осужденных, что на 187 человек больше, чем в 2016 году. Подозреваемых и обвиняемых, наоборот, на 105 человек меньше - 2036....
Прочитана: 2508 раз
|Происшествия
|24.01.2018 12:12
Об одном погибшем в смертельной аварии во Фроловском районе Волгоградской области сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального главка МВД. На 822 км. трассы Р-22 "Каспий" столкнулись "Škoda Fabia" и "Hyundai Accent". Известно, что в аварии погиб 41-летний волгоградец - водитель "Škoda". Как сообщили информагентству, водитель "Škoda" выехал на встречную полосу и врезался в "Hyundai". При осмотре выяснилось, что на осях чешской легковушки стоят разные по рисунку зимние шины. Само дорожное покрытие в норме, разметка нанесена. Сейчас на месте происшествия работают экипажи ГАИ. Обстоятельства инцидента уточняются. ...
Прочитана: 3227 раз
|Спорт
|24.01.2018 11:35
Облспорткомитетом в недостаточной степени осуществляется работа по участию воспитанников государственных учреждений во всероссийских и международных соревнованиях, что замедляет профессиональное развитие спортсменов, а также их переход на следующий этап спортивной подготовки. Такие выводы после проверки учреждений, подведомственных комитету, сделали в КСП Волгоградской области по итогам 2016 и части периода 2017 года, сообщает ИА «Высота 102». Так, всего из общего числа занимающихся в данных учреждениях в количестве 6653 человек членами сборных команд Волгоградской области является 1481 человек (22,3%), членами сборных команд России 192 человека (2,9%). Спортсмены отдельных учреждений не входят в состав сборных команд России (ГКОУ ВО ДО «СДЮСШОР № 2», ГАУ...
Прочитана: 5557 раз
|Общество
|24.01.2018 11:24
Природоохранной прокуратурой выявлены нарушения при выполнении мероприятий по ликвидации очага АЧС на территории Среднеахтубинского района. Об этом ИА "Высота 102" сообщил и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов. Карантин по африканской чуме свиней был введен 6 декабря 2017 года на территории Быковского и Среднеахтубинского районов, в связи с обнаружением в последнем очага заболевания. Прокурорской проверкой установлено, что в нарушение действующего законодательства и плана мероприятий по ликвидации очага АЧС на 34 километре трассы Волжский – Быково не был установлен контрольно-пропускной пост для автомобильного транспорта с круглосуточным дежурством работников госветслужбы и привлечением сотрудников органов внутренних дел, в связи с чем досмотр транспортных...
Прочитана: 855 раз
|Происшествия
|24.01.2018 10:50
Сувенирными рублями за полдесятка купленных свиней расплатился с жителем Алексеевского района неизвестный ловкач. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Известно, что сама сделка произошла полторы недели назад, но только недавно 54-летний мужчина обнаружил, что выручил за свою домашнюю скотину не деньги, а "фантики". При расчете, покупатель должен был заплатить около 100 тысяч рублей. Но на деле, он передал хозяину так называемую "куклу" - пачку денег, где среди настоящих купюр были спрятаны сувенирные. Когда продавец обнаружил подлог, то попытался дозвониться до покупателя, а когда не смог этого сделать, обратился в полицию. ...
Прочитана: 2249 раз
|Общество
|24.01.2018 10:50
В Волгоградское УФАС России поступила очередная жалоба от ещё одной организации - ООО «Строительные технологии» из Новосибирска, желающей осуществить ремонтные работы здания администрации Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе, на этот раз сибиряки обжалуют отказ в допуске к участию в аукционе по причине несоответствия их заявки требованиям аукционной документации. Ранее, напомним, информагентство сообщало о рассмотрении еще одной жалобы тоже из вышеуказанного города – ООО «Азия Плюс». Как говорилось в обращении в антимонопольное ведомство, заказчик – исполнительная дирекция администрации Волгоградской области – неправомерно выставила требования о наличии у участников как строительного опыта, так и опыта в проведении...
Прочитана: 734 раз
|Экономика
|24.01.2018 10:13
Комбайновый парк рудника Гремячинского ГОКа в Волгоградской области пополняется современным оборудованием от лучших производителей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в январе в руднике Гремячинского ГОКа завершились пусконаладочные работы и обкатка проходческого комбайна - опытного образца проходческой техники сверхтяжелого класса. В течение последующего времени будут производиться его приемочные испытания. Монтаж комбайна проводился работниками подземного участка компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» совместно с представителями завода-изготовителя – крупнейшего предприятия России по производству горной техники. Трудоемкая работа по монтажу комбайна общей массой 130 тонн и длиной 15 метров со спуском в шахту велась на протяжении 13 дней. Проходческий комбайн сверхтяжелого...
Прочитана: 965 раз
24 января 14:47
24 января 13:53
24 января 13:16
24 января 13:02
Жители Волгоградской области задолжали фонду капремонта более 1 миллиарда рублей 28
24 января 12:12
24 января 10:13
24 января 10:00
24 января 09:11
Общество
24 января 13:16
24 января 13:02
Жители Волгоградской области задолжали фонду капремонта более 1 миллиарда рублей 28
23 января 15:56
23 января 14:21
23 января 11:24
22 января 17:50
22 января 16:12
22 января 11:02
22 января 10:33
21 января 18:19
21 января 10:27
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 24 Января, Ср
Волгоград
Пасмурно, температура -3..-5 С, давление 753..755 мм рт.ст., ветер Северо-Восточный, 2 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
24 Января, Ср
|$
|0.0000 руб.
|€
|0.0000 руб.
|GBP
|0.0000 руб.
|CHF
|0.0000 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 22114
Просмотров: 22102
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области день победы в Сталинградской битве в этом году будет выходным7
Просмотров: 17119
Просмотров: 11930
Просмотров: 11720
Просмотров: 7440
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +40 / 11-
Рекомендации: +40 / 10-
Рекомендации: +39 / 2-
Рекомендации: +37 / 2-
Рекомендации: +35 / 1-
Рекомендации: +34 / 0-
Рекомендации: +31 / 5-
Рекомендации: +31 / 0-
Рекомендации: +30 / 0-