Один человек погиб в аварии на трассе "Москва-Волгоград"

Об одном погибшем в смертельной аварии во Фроловском районе Волгоградской области сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального главка МВД. На 822 км. трассы Р-22 "Каспий" столкнулись "Škoda Fabia" и "Hyundai Accent". Известно, что в аварии погиб 41-летний волгоградец - водитель "Škoda". Как сообщили информагентству, водитель "Škoda" выехал на встречную полосу и врезался в "Hyundai". При осмотре выяснилось, что на осях чешской легковушки стоят разные по рисунку зимние шины. Само дорожное покрытие в норме, разметка нанесена. Сейчас на месте происшествия работают экипажи ГАИ. Обстоятельства инцидента уточняются.

По данным экстренных служб региона, еще четыре человека доставлены в больницу.

Как стало известно информагентству, "Škoda" зарегистрирована на юрлицо и за ней числится около двух десятков нарушений ПДД за прошлый год. Все за превышение скорости.