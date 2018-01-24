







Облспорткомитетом в недостаточной степени осуществляется работа по участию воспитанников государственных учреждений во всероссийских и международных соревнованиях, что замедляет профессиональное развитие спортсменов, а также их переход на следующий этап спортивной подготовки. Такие выводы после проверки учреждений, подведомственных комитету, сделали в КСП Волгоградской области по итогам 2016 и части периода 2017 года, сообщает ИА «Высота 102». Так, всего из общего числа занимающихся в данных учреждениях в количестве 6653 человек членами сборных команд Волгоградской области является 1481 человек (22,3%), членами сборных команд России 192 человека (2,9%).

Спортсмены отдельных учреждений не входят в состав сборных команд России (ГКОУ ВО ДО «СДЮСШОР № 2», ГАУ ВО «Центр подготовки спортивного резерва по футболу» (далее ГАУ ВО «ЦПСР по футболу»), ГАУ ВО «ФК «Ротор-Волгоград» и ГАУ ВО «ДЮСШ по зимним видам спорта»), а спортсмены ГАУ ВО «ЦПСР по футболу» не включены и в состав сборных команд Волгоградской области. Из 103 спортсменов, проходящих подготовку на этапе высшего спортивного мастерства, 44 спортсмена, или почти половина (42,7%) не принимали участие в международных соревнованиях.

Неважно обстоят дела и в деле подготовки спортсменов по базовым видам спорта, в частности, олимпийским: водное поло, гандбол, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, легкая атлетика, плавание, теннис, тхэквондо, футбол, художественная гимнастика. Так, наибольшая результативность на всероссийских спортивных соревнованиях сложилась по теннису, наименьшая – по гребным видам спорта. Спортсмены отдельных учреждений, подготавливаемых по базовым видам спорта, не участвовали во всероссийских соревнованиях. Например, это все пловцы ГКОУ ДОД «ВОДЮСШ». При этом 430 обучающихся ГАУ ВО «ЦСП по плаванию» 255 раз стали участниками всероссийских соревнований, а количество занятых мест с 1 по 6 составило 134. Также все 887 спортсменов по футболу ГАУ ВО «ЦПСР по футболу» не принимали участия во всероссийских соревнованиях.

Кроме базовых видов спорта государственными учреждениями осуществлялась подготовка спортсменов по другим видам спорта: гребной слалом, фигурное катание на коньках и хоккей, бокс, спортивная гимнастика, парусный спорт, тяжелая атлетика, прыжки в воду и смешанные боевые единоборства, спортивная борьба, спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, борьба на поясах, каратэ и велоспорт. По небазовым видам спорта наибольшая результативность на всероссийских спортивных соревнованиях сложилась по велоспорту, наименьшая - по спортивной гимнастике. Следует отметить, что спортсмены отдельных учреждений, реализующих подготовку по небазовым видам спорта, также не принимали участия во всероссийских соревнованиях.

Вышеизложенное может свидетельствовать о недостаточном уровне подготовки спортсменов для проводимых всероссийских соревнований, что в конечном итоге не позволяет качественно выполнить полномочия субъекта РФ по подготовке сборных команд, констатировали аудиторы.



