В Волгоградской области выявили нарушения при ликвидации очага АЧС

Природоохранной прокуратурой выявлены нарушения при выполнении мероприятий по ликвидации очага АЧС на территории Среднеахтубинского района. Об этом ИА "Высота 102" сообщил и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов. Карантин по африканской чуме свиней был введен 6 декабря 2017 года на территории Быковского и Среднеахтубинского районов, в связи с обнаружением в последнем очага заболевания. Прокурорской проверкой установлено, что в нарушение действующего законодательства и плана мероприятий по ликвидации очага АЧС на 34 километре трассы Волжский – Быково не был установлен контрольно-пропускной пост для автомобильного транспорта с круглосуточным дежурством работников госветслужбы и привлечением сотрудников органов внутренних дел, в связи с чем досмотр транспортных средств не производился, дорога, ведущая к эпизоотическому очагу, не была перекрыта. Непосредственно в животноводческом хозяйстве был установлен контрольно-пропускной пост с дезбарьером, однако контроль прохождения мероприятий по дезинфекции никем не осуществлялся, люди на посту отсутствовали. При подъезде к КПП была выявлена еще одна дорога, позволяющая миновать дезбарьер, вывезти живых свиней, свиноводческую продукцию с карантинируемой территории. Территория хозяйства не была огорожена забором, препятствующим проникновению на ферму диких животных и посторонних людей, что также не обеспечивало отсутствие на территории эпизоотического очага безнадзорных животных. Прокуратурой внесены представления председателю комитета ветеринарии области и главе Рахинского сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района. По итогам их рассмотрения два должностных лица – начальник ГБУ ВО "Среднеахтубинская районная станция по борьбе с болезнями животных" и специалист администрации сельского поселения – привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания. В настоящее время очаг АЧС на территории района ликвидирован, карантин и ограничительные мероприятия отменены.



