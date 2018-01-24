В Волгоградской области более половины осужденных отбывают наказание повторно









Более половины осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Волгоградской области, находятся за решеткой уже не в первый раз. Такая информация, как передает ИА "Высота 102", сегодня прозвучала на коллегии УФСИН России по региону, где подводились итоги работы за 2017 год.













По мнению участников заседания, это приводит "к увеличению удельного веса социально деградировавших граждан". Всего по состоянию на 1 января этого года в 18 учреждениях УФСИН в Волгоградской области содержалось 10236 осужденных, что на 187 человек больше, чем в 2016 году. Подозреваемых и обвиняемых, наоборот, на 105 человек меньше - 2036. На заседании прозвучало, что 82% осужденных отбывали наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления. И только 4% - за преступления небольшой тяжести, совершенные по неосторожности. Начальник УФСИН России по Волгоградской области генерал-лейтенант внутренней службы Павел Радченко в своем докладе отметил, что в прошлом году в учреждениях области не допущено побегов из-под охраны, массовых беспорядков, захватов заложников, тяжких и особо тяжких преступлений среди спецконтингента. В числе задач на 2018 год - работа по подготовке и проведению выборов президента Российской Федерации и оказанию содействия избирательным комиссиям. Кроме того, во взаимодействии с органами безопасности и правоохранительными структурами региона организована совместная работа по недопущению осложнения обстановки в учреждениях и на прилегающих территориях при проведении в городе Волгограде матчей Чемпионата мира по футболу.













В работе коллегии приняли участие руководители силовых и правоохранительных структур региона, представители законодательной власти Волгоградской области, общественности. На итоговом мероприятии начальник УФСИН России по Волгоградской области за высокие показатели в служебной деятельности вручил ведомственные награды сотрудникам управления и ветеранам УИС, погоны с очередными специальными званиями.