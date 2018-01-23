Начало ремонта здания администрации Волгоградской области снова отложили

В Волгоградское УФАС России поступила очередная жалоба от ещё одной организации - ООО «Строительные технологии» из Новосибирска, желающей осуществить ремонтные работы здания администрации Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе, на этот раз сибиряки обжалуют отказ в допуске к участию в аукционе по причине несоответствия их заявки требованиям аукционной документации. Ранее, напомним, информагентство сообщало о рассмотрении еще одной жалобы тоже из вышеуказанного города – ООО «Азия Плюс». Как говорилось в обращении в антимонопольное ведомство, заказчик – исполнительная дирекция администрации Волгоградской области – неправомерно выставила требования о наличии у участников как строительного опыта, так и опыта в проведении работ на объекте культурного наследия. В фирме посчитали разумным требование опыта работ лишь в одной или другой сфере. Однако в Волгоградском УФАС признали эту жалобу необоснованной.

Напомним, на ремонт и приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Здание обкома КПСС и облисполкома» из бюджета области выделено около 41 миллионов рублей. В аукционе приняла участие лишь одна компания – «Приволжтрансстрой». Однако ее не признают победителем до тех пор, пока в антимонопольном органе не вынесут свой вердикт по результатам рассмотрения второй жалобы.



