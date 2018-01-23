За 2017 год в рамках реализации совместной с министерством сельского хозяйства РФ программы льготного кредитования предприятий агропромышленного комплекса банк ВТБ в Волгоградской области заключил кредитные соглашения с компаниями среднего бизнеса на общую сумму 2,1 млрд рублей.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, при этом большую часть средств – 1,7 млрд рублей - составили инвестиционные кредиты. По льготной программе министерства экономического развития РФ - «Программе 674» - было заключено соглашений на сумму 200 млн рублей, которые были направлены на пополнение оборотного капитала предприятий.

ВТБ стал одним из первых банков, приступивших к активной практической реализации федеральных программ. Предельная процентная ставка для предприятий АПК в рамках льготного кредитования Минсельхоза РФ составила 5% годовых.

«Программа 674» Минэкономразвития является дополнительным механизмом к «Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства» Корпорации МСП и ориентирована преимущественно на реализацию инвестиционных проектов. Льготная ставка была установлена не выше 9,6% для субъектов среднего предпринимательства и 10,6% для субъектов малого предпринимательства.

Руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Волгоградской и Астраханской областях Владимир Русаев отметил: «Финансирование по льготной ставке крайне востребовано региональными предприятиями. Банк ВТБ, как банк с государственным участием, заинтересован в реализации перспективных инвестиционных проектов на территории Волгоградской области».



