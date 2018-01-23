







Комбайновый парк рудника Гремячинского ГОКа в Волгоградской области пополняется современным оборудованием от лучших производителей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в январе в руднике Гремячинского ГОКа завершились пусконаладочные работы и обкатка проходческого комбайна - опытного образца проходческой техники сверхтяжелого класса. В течение последующего времени будут производиться его приемочные испытания.

Монтаж комбайна проводился работниками подземного участка компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» совместно с представителями завода-изготовителя – крупнейшего предприятия России по производству горной техники. Трудоемкая работа по монтажу комбайна общей массой 130 тонн и длиной 15 метров со спуском в шахту велась на протяжении 13 дней.

Проходческий комбайн сверхтяжелого класса избирательного действия с повышенной энерговооруженностью, предназначенный для проведения подготовительных выработок по крепким породам, не уступает техническому уровню аналогичных комбайнов ведущих зарубежных фирм.