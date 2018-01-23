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Происшествия
 24.01.2018 09:14

Наркотики за биткоины: в Волгограде две девушки сбывали зелье за криптовалюту


Двоих девушек-наркодилеров задержали за торговлю дурманящими веществами в Советском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе регионального главка МВД, это произошло на улице Дубинина в то время, когда они делали «закладки» - тайники с наркотиками. Полицейские изъяли у них более 14 граммов N-метилэфедрона. Как рассказали стражам порядка 22-летние девушки, около месяца назад они через Интернет нашли работу по распространению наркотиков. Крупные партии зелья они раскладывали по тайникам. Общались с работодателем только через Интернет, а "зарплату" получали в криптовалюте. Сейчас они находятся под стражей. Им грозит до 20 лет тюрьмы.

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Общество 24.01.2018 12:15 (Обновлено: 24.01.2018 12:24)

В Волгоградской области более половины осужденных отбывают наказание повторно Более половины осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Волгоградской области, находятся за решеткой уже не в первый раз. Такая информация, как передает ИА "Высота 102", сегодня прозвучала на коллегии УФСИН России по региону, где подводились итоги работы за 2017 год.  По мнению участников заседания, это приводит "к увеличению удельного веса социально деградировавших граждан". Всего по состоянию на 1 января этого года в 18 учреждениях УФСИН в Волгоградской области содержалось 10236 осужденных, что на 187 человек больше, чем в 2016 году. Подозреваемых и обвиняемых, наоборот, на 105 человек меньше - 2036. На заседании прозвучало, что 82% осужденных отбывали наказание за тяжкие и...
Прочитана: 163 раз
Происшествия 24.01.2018 12:12

Об одном погибшем в смертельной аварии во Фроловском районе Волгоградской области сообщили ИА “Высота 102”  в пресс-службе регионального главка МВД.  На 822 км. трассы Р-22 “Каспий”   столкнулись “Škoda Fabia” и “Hyundai Accent”. Известно, что при аварии погиб водитель “Škoda”. Как сообщили информагентству, водитель “Škoda” выехал на встречную полосу  и  врезался в “Hyundai”. При осмотре выяснилось, что на осях чешской легковушки стоят разные по рисунку зимние шины. Само дорожное покрытие в норме, разметка нанесена. Сейчас на месте происшествия работают экипажи ГАИ.  Обстоятельства инцидента уточняются. По данным экстренных служб региона еще четыре человека доставлены в больницу. ...
Прочитана: 240 раз
Спорт 24.01.2018 11:35

Воспитанники волгоградских ДЮСШ теряют позиции в олимпийских видах спорта Облспорткомитетом в недостаточной степени осуществляется работа по участию воспитанников государственных учреждений во всероссийских и международных соревнованиях, что замедляет профессиональное развитие спортсменов, а также их переход на следующий этап спортивной подготовки. Такие выводы после проверки учреждений, подведомственных комитету, сделали в КСП Волгоградской области по итогам 2016 и части периода 2017 года, сообщает ИА «Высота 102». Так, всего из общего числа занимающихся в данных учреждениях в количестве 6653 человек членами сборных команд Волгоградской области является 1481 человек (22,3%), членами сборных команд России 192 человека (2,9%). Спортсмены отдельных учреждений не входят в состав сборных команд России (ГКОУ ВО ДО «СДЮСШОР № 2», ГАУ...
Прочитана: 1883 раз
Общество 24.01.2018 11:24

Природоохранной прокуратурой выявлены нарушения при выполнении мероприятий по ликвидации очага АЧС на территории Среднеахтубинского района. Об этом ИА "Высота 102" сообщил и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов. Карантин по африканской чуме свиней был введен 6 декабря 2017 года на территории Быковского и Среднеахтубинского районов, в связи с обнаружением в последнем очага заболевания. Прокурорской проверкой установлено, что в нарушение действующего законодательства и плана мероприятий по ликвидации очага АЧС на 34 километре трассы Волжский – Быково не был установлен контрольно-пропускной пост для автомобильного транспорта с круглосуточным дежурством работников госветслужбы и привлечением сотрудников органов внутренних дел, в связи с чем досмотр транспортных...
Прочитана: 504 раз
Происшествия 24.01.2018 10:50

Сувенирными рублями за купленных свиней расплатился с жителем Алексеевского района неизвестный ловкач. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Известно, что сама сделка произошла полторы недели назад, но только недавно 54-летний мужчина обнаружил, что выручил за свою домашнюю скотину не деньги, а "фантики". Мужчина попытался дозвониться до покупателя, а когда не смог этого сделать, обратился в полицию.
Прочитана: 1733 раз
Общество 24.01.2018 10:50

В Волгоградское УФАС России  поступила очередная  жалоба от ещё одной организации - ООО «Строительные технологии» из Новосибирска, желающей осуществить ремонтные работы здания администрации Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе, на этот раз сибиряки обжалуют отказ в допуске к участию в аукционе по причине несоответствия их заявки требованиям аукционной документации. Ранее, напомним, информагентство сообщало о рассмотрении еще одной жалобы тоже из вышеуказанного города – ООО «Азия Плюс». Как говорилось в обращении в антимонопольное ведомство, заказчик  – исполнительная дирекция администрации Волгоградской области – неправомерно выставила требования о наличии у участников как строительного опыта, так и опыта в проведении...
Прочитана: 409 раз
Экономика 24.01.2018 10:13

Рудник Гремячинского горно-обогатительного комбината оснащается современной проходческой техникой Комбайновый парк рудника Гремячинского ГОКа в Волгоградской области пополняется современным оборудованием от лучших производителей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в январе в руднике Гремячинского ГОКа завершились пусконаладочные работы и обкатка проходческого комбайна - опытного образца проходческой техники сверхтяжелого класса. В течение последующего времени будут производиться его приемочные испытания. Монтаж комбайна проводился работниками подземного участка компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» совместно с представителями завода-изготовителя – крупнейшего предприятия России по производству горной техники. Трудоемкая работа по монтажу комбайна общей массой 130 тонн и длиной 15 метров со спуском в шахту велась на протяжении 13 дней. Проходческий комбайн сверхтяжелого...
Прочитана: 646 раз
Происшествия 24.01.2018 10:00

Один человек пострадал при столкновении автобуса и внедорожника в Волжском, сообщили сегодня ИА “Высота 102” в пресс-службе регионального главка МВД. Дорожное происшествие случилось утром на улице Энгельса. Водитель автобуса “Волжанин” не выдержал дистанцию и врезался в “Mitsubishi Pajero”. Травму головы получила 16-летняя девушка, находившаяся в салоне автобуса. Позднее она сама обратилась за медпомощью в больницу.
Прочитана: 660 раз
Происшествия 24.01.2018 09:11

Грузовик "МАЗ" горел в центре поселка Лог Иловлинского района. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о горящей машине на улице с громким названием Красная площадь поступил на пульт дежурного во вторник днем. Менее 15 минут понадобилось местным пожарным чтобы потушить бортовой грузовик. От огня никто не пострадал. Специалисты МЧС предполагают, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание.
Прочитана: 711 раз
Культура 24.01.2018 05:21

Дом культуры в поселке Динамо Нехаевского района подключили к электроэнергии, уже запущено газовое отопление. Таковы результаты работы нового временного руководства администрации Динамовского сельского поселения, которому пришлось исправлять ошибки старого и срочно возвращать замороженное здание к жизни. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации, свет в поселковом доме культуры отключили еще летом из-за накопленных долгов, а когда пришла осень, то из-за неоплаты счетов за коммунальные услуги здание осталось еще и без отопления. Сотрудникам дома культуры долгое время пришлось работать в невыносимых условиях, в конечном итоге по заявлению управления Роспотребнадзора суд приостановил работу очага сельской культуры – температура в вымороженном помещении достигала...
Прочитана: 2795 раз
Аналитика 23.01.2018 20:02

Смотрите сегодня в программе: на коллегии в ГУ МВД по Волгоградской области руководитель ведомства рассказал, какими силами будет обеспечиваться безопасность во время проведения крупных мероприятий 2018 года. Полный расклад: волгоградские полицейские подвели итоги работы в 2017 году. Давай, до свидания: в центральном аппарате «Справедливой России» наконец - то созрели до отставки беглого лидера волгоградского регионального отделения партии. Очаг погашен: фирме, к которой имел отношение экс-депутат гордумы, не удалось вернуть право аренды земли под полулегальный рынок. Связь поколений: 95-летний участник Сталинградской битвы оживил встречу со школьниками исполнением военной песни. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского...
Прочитана: 27975 раз
Расследования 23.01.2018 19:47

К 100 и 80 тысячам рублей штрафа приговорил Волгоградский областной суд двоих любителей лова электроудочкой Валерия Гончарова и Сергея Бочкова. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе судебной инстанции. Отметим, что ранее Урюпинский городской суд назначил мужчинам намного больший штраф: 550 и 500 тысяч рублей соответственно. Столь серьезные суммы рыбаки должны были заплатить за то, что в ночь с 30 на 31 мая прошлого года они вышли на промысел на реку Хопер с запрещенным законом устройством. Оно не только убивает саму добычу, но и вредит другим водным обитателям. Отметим, что тогда их добычей стали три щуки и три язя,...
Прочитана: 3004 раз
Культура 23.01.2018 17:56

Волгоградский дом литераторов покрылся пылью Жители дома №8 по ул. Краснознаменской выразили обеспокоенность состоянием помещений, которые занимает сегодня волгоградский дом литераторов, расположенный в жилом здании.  Как сообщает ИА «Высота 102», особенно жильцов волнует состояние подвала. «Оттуда постоянно идет пар, неизвестно, что там с коммуникациями и не нанесет ли это вред дому», - рассказали они.  К сожалению, корреспонденту ИА «Высота 102» не удалось воочию увидеть, как сегодня живет общественная организация Союза писателей, которая арендует помещение на ул. Краснознаменской, 8. В 11 часов дня офис дома литераторов оказался закрытым, не отвечал и единственный телефон, указанный в открытых...
Прочитана: 3849 раз
Общество 23.01.2018 17:23

В Волгоградской области суд потребовал снести дачные дома с территории аэродрома Сегодня Среднеахтубинский районный суд вынес решение о сносе дачных домов, хозпостроек и огородов, расположенных на территории аэродрома. Под демонтаж попали шесть садовых участков. Для членов СНТ «Тюльпан» не так давно откровением стала новость о том, что спорный земельный участок площадью 5,4 гектара принадлежит не садоводческому обществу, а государственному автономному учреждению «Юный ястреб». Как так получилось – выяснили корреспонденты ИА «Высота 102». Земля, ставшая предметом судебных баталий между садоводами и...
Прочитана: 7968 раз
Происшествия 23.01.2018 16:29

В ДТП на трассе "Москва-Волгоград" погиб ребенок, еще несколько человек ранены Ребенок погиб и еще несколько человек пострадали в ДТП на московской трассе в Волгоградской области. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Авария произошла сегодня днем. На 919-километре федеральной автодороги столкнулись "Renault Logan" и микроавтобус "Volkswagen Touran". Смертельные травмы получил 9-летний ребенок, находившийся в "Renault". В больницу доставлены двухлетний пассажир французского седана и двое малолетних детей, ехавших в микроавтобусе. На месте медики явных травм у них не обнаружили. Все дети находились в специальных удерживающих креслах. В медучреждение также направлены 30-летняя женщина-водитель "Renault", водитель "Volkswagen" и двое взрослых...
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24 января 10:00
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