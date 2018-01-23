В Волгограде суд сделал серьезную “скидку” любителям электроудочек

К 100 и 80 тысячам рублей штрафа приговорил Волгоградский областной суд двоих любителей лова электроудочкой Валерия Гончарова и Сергея Бочкова. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе судебной инстанции. Отметим, что ранее Урюпинский городской суд назначил мужчинам намного больший штраф: 550 и 500 тысяч рублей соответственно. Столь серьезные суммы рыбаки должны были заплатить за то, что в ночь с 30 на 31 мая прошлого года они вышли на промысел на реку Хопер с запрещенным законом устройством. Оно не только убивает саму добычу, но и вредит другим водным обитателям. Отметим, что тогда их добычей стали три щуки и три язя, восемь судаков и по четырнадцать лещей и карасей.



