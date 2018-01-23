Мужчина, изнасиловавший свою малолетнюю дочь и посадивший ее на наркотики, приговорен к 12 годам колонии строго режима. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая. 33-летний житель Тракторозаводского района подмешал своей 9-летней дочери наркотики в лимонад, а затем надругался над ней. Это произошло в апреле минувшего года. Вечером того же дня мама ребенка, с которой мужчина развелся несколько лет назад, увидела, что дочь странно себя ведет. Заподозрив неладное она обратилась к медикам. Спецтесты подтвердили наличие одурманивающего вещества в организме ребенка. А потом девочка рассказала специалистам о том, что проделал с ней ее отец. ...

Прочитана: 1577 раз