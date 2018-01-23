Волгоградский дом литераторов покрылся пылью





Жители дома №8 по ул. Краснознаменской выразили обеспокоенность состоянием помещений, которые занимает сегодня волгоградский дом литераторов, расположенный в жилом здании.









Как сообщает ИА «Высота 102», особенно жильцов волнует состояние подвала. «Оттуда постоянно идет пар, неизвестно, что там с коммуникациями и не нанесет ли это вред дому», - рассказали они.









К сожалению, корреспонденту ИА «Высота 102» не удалось воочию увидеть, как сегодня живет общественная организация Союза писателей, которая арендует помещение на ул. Краснознаменской, 8. В 11 часов дня офис дома литераторов оказался закрытым, не отвечал и единственный телефон, указанный в открытых источниках. А внешний вид офиса напоминал, скорее, магазин по продаже поделок, судя по куклам, выставленным в витрине.









А вот жителям дома №8 по ул. Краснознаменской удалось как-то застать «хозяев» дома. «Вид, скажем так, везде неприглядный: на старых предметах мебели слой пыли, на потолке и в стенах в подвале торчат провода, которые видно не раз заливала вода. Да и, похоже, помещение совсем не отапливается. Такое ощущение, что здесь не было ремонта тысячу лет – интерьер сохранился еще со времен Советского Союза», - рассказали волгоградцы. Особенно их возмутил ряд пустых бутылок в помещении дома литераторов и сдвинутые столы, как будто здесь недавно организовывали застолье.









Напомним, администрация Волгограда сдает в аренду помещение в доме №8 по ул. Краснознаменской волгоградскому отделению союза писателей России с 1994 года. Ранее площадь арендуемого офиса составляла более 400 кв.м. вместе с подвалом. Однако в 2017 году из договора аренды подвал был исключен. До этого руководство союза писателей сдавало его в свою очередь в субаренду – для размещения ремонтной мастерской. А когда нарушение правил пользования муниципальным имуществом было выявлено и его пришлось устранить, подвал оказался не нужен. Сюда просто свалили старые вещи.





Необходимость отказаться от дохода от субаренды в свое время вызвала недовольство тогдашнего руководства организации, которое заявило о намерении чиновников «выгнать писателей на улицу». В свою очередь в администрации напомнили, что союз писателей пользуется льготами при аренде помещения, и не имеет права зарабатывать на субаренде.









В настоящее время волгоградский дом литераторов арендует лишь первый этаж площадью более 300 кв.м. с 80%-ой скидкой, предусмотренной для социально ориентированных организаций. То есть за 1 кв.м нежилой площади в центре города организация платит меньше 54 рублей. Но вот привести в порядок подвал после выселения ремонтной мастерской здесь не удосужились. Теперь, видимо, муниципалитету придется потратить значительные средства на приведение подвала в порядок, чтобы привлечь потенциальных арендаторов.









К слову, ранее в общественной организации жаловались, что были вынуждены сдавать подвал в субаренду для того, чтобы «выжить», так как содержать помещение было сложно. С той же целью, наверное, здесь открывался и книжный магазин. Тем не менее, менять офис в центре города на более доступное «жилье» здесь, похоже, не собираются. Между тем, узнать, чем занимается сегодня союз писателей, довольно сложно. У организации нет даже своего сайта и, вероятно, деятельность общественной организации хорошо известна лишь узкому кругу, в частности, ее членам. А ведь ситуацию легко можно исправить, организовав офис союза писателей поближе к читателям – например, в той же библиотеке. Тем более, что, по словам соседей писателей, в нынешнем офисе организации никогда не бывает многолюдно, и, по сути, большие кабинеты почти всегда пусты.



