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Культура
 24.01.2018 05:21

В Волгоградской области замерзший дом культуры возвращают к жизни

Дом культуры в поселке Динамо Нехаевского района подключили к электроэнергии, уже запущено газовое отопление. Таковы результаты работы нового временного руководства администрации Динамовского сельского поселения, которому пришлось исправлять ошибки старого и срочно возвращать замороженное здание к жизни. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации, свет в поселковом доме культуры отключили еще летом из-за накопленных долгов, а когда пришла осень, то из-за неоплаты счетов за коммунальные услуги здание осталось еще и без отопления. Сотрудникам дома культуры долгое время пришлось работать в невыносимых условиях, в конечном итоге по заявлению управления Роспотребнадзора суд приостановил работу очага сельской культуры – температура в вымороженном помещении достигала всего 4 градусов тепла. В администрации сельского поселения пояснили, что после ухода бывшего главы Александра Солонкина выяснилось, что заблокирован и счет сельского поселения. «Нам пришлось пройти через суды, чтобы восстановить платежеспособность администрации, так что надеемся, что к концу месяца дом культуры будет открыт», - рассказали сотрудники ИА «Высота 102». К слову, 4 февраля в поселении пройдут досрочные выборы главы. Местные жители выразили уверенность, что избранный глава не допустит больше подобной ситуации и поселковый дом культуры продолжит свою работу. 

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Аналитика 23.01.2018 20:02

Смотрите сегодня в программе: на коллегии в ГУ МВД по Волгоградской области руководитель ведомства рассказал, какими силами будет обеспечиваться безопасность во время проведения крупных мероприятий 2018 года. Полный расклад: волгоградские полицейские подвели итоги работы в 2017 году. Давай, до свидания: в центральном аппарате «Справедливой России» наконец - то созрели до отставки беглого лидера волгоградского регионального отделения партии. Очаг погашен: фирме, к которой имел отношение экс-депутат гордумы, не удалось вернуть право аренды земли под полулегальный рынок. Связь поколений: 95-летний участник Сталинградской битвы оживил встречу со школьниками исполнением военной песни. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского...
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Расследования 23.01.2018 19:47

К 100 и 80 тысячам рублей штрафа приговорил Волгоградский областной суд двоих любителей лова электроудочкой Валерия Гончарова и Сергея Бочкова. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе судебной инстанции. Отметим, что ранее Урюпинский городской суд назначил мужчинам намного больший штраф: 550 и 500 тысяч рублей соответственно. Столь серьезные суммы рыбаки должны были заплатить за то, что в ночь с 30 на 31 мая прошлого года они вышли на промысел на реку Хопер с запрещенным законом устройством. Оно не только убивает саму добычу, но и вредит другим водным обитателям. Отметим, что тогда их добычей стали три щуки и три язя,...
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Культура 23.01.2018 17:56

Волгоградский дом литераторов покрылся пылью Жители дома №8 по ул. Краснознаменской выразили обеспокоенность состоянием помещений, которые занимает сегодня волгоградский дом литераторов, расположенный в жилом здании.  Как сообщает ИА «Высота 102», особенно жильцов волнует состояние подвала. «Оттуда постоянно идет пар, неизвестно, что там с коммуникациями и не нанесет ли это вред дому», - рассказали они.  К сожалению, корреспонденту ИА «Высота 102» не удалось воочию увидеть, как сегодня живет общественная организация Союза писателей, которая арендует помещение на ул. Краснознаменской, 8. В 11 часов дня офис дома литераторов оказался закрытым, не отвечал и единственный телефон, указанный в открытых...
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Общество 23.01.2018 17:23

В Волгоградской области суд потребовал снести дачные дома с территории аэродрома Сегодня Среднеахтубинский районный суд вынес решение о сносе дачных домов, хозпостроек и огородов, расположенных на территории аэродрома. Под демонтаж попали шесть садовых участков. Для членов СНТ «Тюльпан» не так давно откровением стала новость о том, что спорный земельный участок площадью 5,4 гектара принадлежит не садоводческому обществу, а государственному автономному учреждению «Юный ястреб». Как так получилось – выяснили корреспонденты ИА «Высота 102». Земля, ставшая предметом судебных баталий между садоводами и...
Прочитана: 6911 раз
Происшествия 23.01.2018 16:29

В ДТП на трассе "Москва-Волгоград" погиб ребенок, еще несколько человек ранены Ребенок погиб и еще несколько человек пострадали в ДТП на московской трассе в Волгоградской области. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Авария произошла сегодня днем. На 919-километре федеральной автодороги столкнулись "Renault Logan" и микроавтобус "Volkswagen Touran". Смертельные травмы получил 9-летний ребенок, находившийся в "Renault". В больницу доставлены двухлетний пассажир французского седана и двое малолетних детей, ехавших в микроавтобусе. На месте медики явных травм у них не обнаружили. Все дети находились в специальных удерживающих креслах. В медучреждение также направлены женщина-водитель "Renault", водитель "Volkswagen" и двое взрослых пассажиров...
Прочитана: 5790 раз
Общество 23.01.2018 16:26

Активисты Общероссийского народного фронта в Волгоградской области оказали помощь в вопросе возврата денежных средств гражданам, пострадавшим от навязывания покупки ненужного товара. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ОНФ по региону, с жалобой обратились жители поселка Вишневая балка Краснооктябрьского района Волгограда. По их словам, к ним домой пришли люди, представились работниками одной из ресурсоснабжающих организаций и пояснили, что всем гражданам в обязательном порядке необходимо приобрести сигнализаторы загазованности. Более того, сделать это лучше немедленно, так как установка данных приборов станет обязательной, а их стоимость в связи с этим возрастет в разы. Но, уточнив информацию о продаже сигнализаторов непосредственно в компании, граждане...
Прочитана: 3224 раз
Расследования 23.01.2018 16:14

Подозреваемый в стрельбе и поножовщине на юге Волгограда отпущен на свободу Подозреваемый в причастности к стрельбе и поножовщине в Красноармейском районе Алиджават Алмасов выходит на свободу. Об этом ИА "Высота 102" стало известно из достоверных источников. По имеющимся сведениям, следствием было принято решение об отзыве ходатайства о его аресте, рассмотрение которого должно было состоятся в 13:00 в суде Центрального района. Напомним, как ранее сообщало информагентство, в минувшую субботу задержанному молодому человеку суд продлил срок содержание под стражей на 72 часа. Эти трое суток уже истекли. Была ли избрана в его отношении другая мера пресечения, не связанная с ограничением свободы, пока неизвестно.   ...
Прочитана: 3892 раз
Общество 23.01.2018 15:56

В Волгограде власти района в канун торжеств узнали об антисанитарных условиях жизни ребенка Сталинграда Отнюдь не праздничная атмосфера царит в жилище дитя Сталинграда, волгоградского художника Льва Сергеевича Тырина накануне больших торжеств. В преддверии масштабного празднования 75-летия окончания Сталинградской битвы в гостях у пожилого мужчины, который через всю жизнь пронес дикие воспоминания о войне, побывали общественники. Они передали в редакцию ИА «Высота 102» фотографии интерьера квартиры, в которой проживает инвалид. Увиденное потрясло журналистов и вызвало что-то сродни когнитивного диссонанса: на юбилей битвы под Сталинградом идут многомиллионные транши бюджетных денег, а где-то на краю города в Красноармейском районе в своей маленькой, неопрятной, захламленной коморке в окно на заросли камышей...
Прочитана: 3181 раз
Расследования 23.01.2018 15:30

Мужчина, изнасиловавший свою малолетнюю дочь и посадивший ее на наркотики, приговорен к 12 годам колонии строго режима. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая. 33-летний житель Тракторозаводского района подмешал своей 9-летней дочери наркотики в лимонад, а затем надругался над ней. Это произошло в апреле минувшего года. Вечером того же дня мама ребенка, с которой мужчина развелся несколько лет назад, увидела, что дочь странно себя ведет. Заподозрив неладное она обратилась к медикам. Спецтесты подтвердили наличие одурманивающего вещества в организме ребенка. А потом девочка рассказала специалистам о том, что проделал с ней ее отец. ...
Прочитана: 2264 раз
Происшествия 23.01.2018 15:15

Сотрудники Росгвардии задержали в Красноармейском районе Волгограда 42-летнего безработного мужчину, который срезал телефонный кабель в трех многоэтажных домах. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Управления Росгвардии по Волгоградской области, сообщение об обрыве телефонного кабеля в домах по ул. Удмуртской и ул. Гагринской поступило в отдел полиции от сотового оператора. В ходе патрулирования территории наряд вневедомственной охраны заметил подозрительного гражданина, который при виде патрульного автомобиля попытался скрыться. У беглеца росгвардейцы обнаружили фрагмент телефонного кабеля длинной около 80 метров. Задержанный сознался в краже. Возбуждено уголовное дело.
Прочитана: 2057 раз
Происшествия 23.01.2018 14:35

Полицейские просят помощи в розыске водителя, который сегодня рано утром в Краснооктябрьском районе сбил двух 15-летних школьниц и скрылся с места происшествия. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ДТП произошло в 7.50 при повороте с ул. Хользунова на ул. М.Еременко. Неустановленный водитель совершил наезд на двух школьниц, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Школьниц доставили в больницу. Отдельный батальон дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду обращается с просьбой откликнуться очевидцев и свидетелей, а также водителей, у которых имеется запись с видеорегистраторов данного происшествия по телефону 93-21-31, 02.  ...
Прочитана: 4205 раз
Общество 23.01.2018 14:21

Прокуратура добилась восстановления права 88-летнего ветерана Великой Отечественной войны и его 86-летней супруги из Кировского района Волгограда на качественное оказание услуги по отоплению квартиры. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, ветеран, который является также инвалидом 2 группы, неоднократно обращался в управляющую компанию по вопросу отсутствия отопления в угловой комнате квартиры, расположенной на 4-м этаже. На момент прокурорской проверки в спальне ветерана батареи не отапливались. Пожилая семейная пара была вынуждена использовать дополнительные отопительные приборы. Установлено, что снижение температуры в квартире ветерана произошло из-за неравномерного прогрева системы отопления. В адрес управляющей организации ООО "ГК Южные районы Волгограда"...
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Спорт 23.01.2018 13:36

«Ротор-Волгоград» в Абрау-Дюрсо выехал с иногородними кандидатами в команду Сегодня футбольный клуб «Ротор-Волгоград» отправился на второй учебно-тренировочный сбор в Абрау-Дюрсо. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт клуба, главный тренер Сергей Павлов взял с собой 27 игроков команды. Также на сборы выехали  игроки из клубов Новотроицка, Красногорска и Москвы, которые приезжали на «смотрины» в Кисловодск, где прошел первый учебно-тренировочный сбор команды перед весенним первенством ФНЛ. На днях, к слову, футбольный клуб «Ротор-Волгоград» подписал арендное соглашение еще с одним иногородним игроком - 24-летним защитником ФК «Тосно» (Ленинградская область) Русланом Абазовым.  Напомним, следующий тренировочный сбор «Ротор-Волгоград» проведет на Кипре. Всего для трех тренировочных вояжей клуба из бюджета...
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Экология 23.01.2018 13:11

Штраф в размере 50 тысяч рублей выплатит общественная организация "Волгоградское областное общество охотников и рыболовов" за нарушение правил охоты. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщил заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Валентин Сердюков. По его словам, нарушения природоохранного законодательства были выявлены результате проверки. Так, в частности, установлено, что обществом охотников и рыболовов в Ленинском районе допускались случаи выдачи разрешений на добычу животных. При этом охотхозяйственные соглашения на использование соответствующего охотничьего угодья общество не заключало. Председатель общества оштрафован на 2,5 тысячи рублей.
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Расследования 23.01.2018 12:41 (Обновлено: 23.01.2018 20:48)

Ущерб от экономических преступлений в Волгоградской области оценили почти в 3 млрд рублей Около 3 миллиардов рублей составил ущерб от экономических преступлений, совершенных в 2017 году, при этом его возмещение обеспечено почти на 80%. Как передает ИА "Высота 102", об этом сообщили сегодня в региональном главке МВД на коллегии, посвященной подведению итогов минувшего года. Ознакомиться с годовым отчетом полицейских приехал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Подводя итоги правоохранители отметили, что общее количество преступлений, зарегистрированных в регионе, выросло на 6,9%. Так, активизировались мошенники, любители чужих сотовых телефонов и грабители. Количество совершенных убийств...
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