В Волгоградской области замерзший дом культуры возвращают к жизни

Дом культуры в поселке Динамо Нехаевского района подключили к электроэнергии, уже запущено газовое отопление. Таковы результаты работы нового временного руководства администрации Динамовского сельского поселения, которому пришлось исправлять ошибки старого и срочно возвращать замороженное здание к жизни. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации, свет в поселковом доме культуры отключили еще летом из-за накопленных долгов, а когда пришла осень, то из-за неоплаты счетов за коммунальные услуги здание осталось еще и без отопления. Сотрудникам дома культуры долгое время пришлось работать в невыносимых условиях, в конечном итоге по заявлению управления Роспотребнадзора суд приостановил работу очага сельской культуры – температура в вымороженном помещении достигала всего 4 градусов тепла. В администрации сельского поселения пояснили, что после ухода бывшего главы Александра Солонкина выяснилось, что заблокирован и счет сельского поселения. «Нам пришлось пройти через суды, чтобы восстановить платежеспособность администрации, так что надеемся, что к концу месяца дом культуры будет открыт», - рассказали сотрудники ИА «Высота 102». К слову, 4 февраля в поселении пройдут досрочные выборы главы. Местные жители выразили уверенность, что избранный глава не допустит больше подобной ситуации и поселковый дом культуры продолжит свою работу.



