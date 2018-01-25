В Волгоградской области земли государственного аэродрома ушли «налево»

Государственный аэроклуб через арбитражный суд Волгоградской области пытается вернуть земли, которые, по версии учреждения, незаконно перешли в частное владение. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные регионального арбитража, ГАУ «Авиационно-спортивный клуб «Юный ястреб» обратилось с иском к автономной некоммерческой организации «Ястреб» о восстановлении первоначальных границ спорной территории, расположенной неподалеку от поселка Средняя Ахтуба.

218 гектаров государственной земли Волгоградский аэроклуб имени Хользунова получил в бессрочное пользование под аэродром еще в 1995 году. В 2003 году правопреемником этой организации стала госструктура - ГАУ «Юный ястреб», в ведении которой остались все те же две сотни пойменных гектаров. Однако границы участка в соответствии с нормами закона тогда установлены не были. Долгие годы на этот нюанс, по всей видимости, не обращали внимания. За истекшие без малого 15 лет сменилось несколько губернаторов и только в 2016 году администрация региона поставила вопрос о необходимости внести сведения о территории аэроклуба в государственный кадастр недвижимости. Тогда-то специалисты облкомимущества и выяснили, что от земли аэроклуба за последние полтора десятка лет отщипнули солидный кусок - около 14 гектаров.

В ГАУ «Юный ястреб» полагают, что пропажу стоит искать у своих ближайших соседей, владеющих смежным земельным участком. Речь идет об автономной некоммерческой организации с созвучным названием - «Ястреб», соучредителем и начальником которой является Александр Ягупов. В 2001 году администрация Среднеахтубинского района выделила этой структуре в бессрочное пользование 106 гектаров земли. Вскоре «Ястреб» отмежевал и приватизировал этот участок. Однако о проведении геодезических работ ближайшего соседа некоммерческой организации в известность не поставили. И в государственном аэроклубе догадываются почему. ГАУ «Юный ястреб» полагает, что лишился значительной части свой территории. Причем, на участке площадью почти полтора гектара, за который сейчас в суде бьется госучреждение, могут находиться и объекты недвижимости – к примеру, здание общежития.

Следующее заседание по спору двух «Ястребов» назначено в арбитражном суде региона на 1 февраля.