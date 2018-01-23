Активисты Общероссийского народного фронта в Волгоградской области оказали помощь в вопросе возврата денежных средств гражданам, пострадавшим от навязывания покупки ненужного товара. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ОНФ по региону, с жалобой обратились жители поселка Вишневая балка Краснооктябрьского района Волгограда. По их словам, к ним домой пришли люди, представились работниками одной из ресурсоснабжающих организаций и пояснили, что всем гражданам в обязательном порядке необходимо приобрести сигнализаторы загазованности. Более того, сделать это лучше немедленно, так как установка данных приборов станет обязательной, а их стоимость в связи с этим возрастет в разы.

Но, уточнив информацию о продаже сигнализаторов непосредственно в компании, граждане поняли, что попались на уловку мошенников и их ввели в заблуждение. Обеспокоенные люди написали претензионные обращения в полицию, общество защиты прав потребителей, прокуратуру, а также в адрес продавца товара. Правоохранительные органы состав правонарушения не усмотрели, другие инстанции пояснили, что доказать факт мошенничества будет затруднительно, а продавец ответил отказом в расторжении договора купли-продажи, ссылаясь на то, что бытовое газовое оборудование и приборы, относящиеся к типу сложных бытовых надлежащего качества, возврату и обмену не подлежат.

«Придя к нам, жители находились буквально на грани отчаяния, корили себя за доверчивость, которая привела к потере ощутимой для них суммы денежных средств. В результате проведенной нами работы состоялось судебное заседание, в ходе которого между обманутыми гражданами и предпринимателем было заключено мировое соглашение. Денежные средства были возвращены пенсионерам в полном объеме», – прокомментировала ситуацию член региональной ревизионной комиссии ОНФ в Волгоградской области Ольга Литвиненко.



