



Подозреваемый в причастности к стрельбе и поножовщине в Красноармейском районе Алиджават Алмасов выходит на свободу. Об этом ИА "Высота 102" стало известно из достоверных источников. По имеющимся сведениям, следствием было принято решение об отзыве ходатайства о его аресте, рассмотрение которого должно было состоятся в 13:00 в суде Центрального района. Напомним, как ранее сообщало информагентство, в минувшую субботу задержанному молодому человеку суд продлил срок содержание под стражей на 72 часа. Эти трое суток уже истекли. Была ли избрана в его отношении другая мера пресечения, не связанная с ограничением свободы, пока неизвестно.

Сам Алиджават Алмасов ранее отрицал свою причастность к трагическому инциденту, который произошел вечером 18 января рядом с домом №2 по проспекту Героев Сталинграда. И говорил, что лишь пытался помочь раненому человеку, которого он и привез в больницу. Напомним, тогда в результате стычки с применением холодного и огнестрельного оружия пострадали четыре человека. Один из них умер в больнице.